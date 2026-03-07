ΙΣΡΑΗΛ - ΗΠΑ

Σχεδιασμοί για αξιοποίηση των Κούρδων

ΗΠΑ και Ισραήλ, στο πλαίσιο του βρώμικου πολέμου που έχουν ξεκινήσει, εντείνουν τις κινήσεις με στόχο την εργαλειοποίηση του κουρδικού παράγοντα, δεδομένου ότι στο Ιράν ζουν περίπου 10.000.000 Κούρδοι (περίπου το 10% επί του συνολικού πληθυσμού).

Σκοπός των ΗΠΑ αυτήν τη φορά δεν είναι η αξιοποίηση Κούρδων μαχητών και μαχητριών στη Συρία, τους οποίους ξεζούμισαν για 10 χρόνια και μετά άφησαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα, όπως έκαναν με τις «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις», SDF, που συγκροτήθηκαν επί Προέδρου Ομπάμα έναντι των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» αλλά αυτού στο Ιράκ.

Το «Axios» και το CNN όλη αυτήν τη βδομάδα δημοσίευαν ρεπορτάζ που αφορούν τις διαβουλεύσεις της ηγεσίας των Κούρδων του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ κυρίως με τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ φρόντισε να μιλήσει τηλεφωνικά με τους δύο βασικούς Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ (που εναλλάσσονται περιοδικά στην εξουσία, ξεζουμίζοντας τον κουρδικό λαό σε καθεστώς ανομίας και βαθιάς διαφθοράς): Τον Μασούντ Μπαρζανί από το «Kurdistan Democratic Party» (KDP) και τον Μπάφελ Τζαλάλ Ταλαμπανί από το κόμμα «Patriotic Union of Kurdistan» (PUK). Συζήτησαν όλοι αυτοί τα ακόλουθα βασικά πράγματα: Τον πόλεμο κατά του Ιράν, εάν οι Κούρδοι θέλουν να «βοηθήσουν» σε σχέδιο χερσαίας επέμβασης (για μεταξύ άλλων πρόκληση εμφυλίου στο Ιράν και ανατροπή του καθεστώτος) και τι στρατιωτικό εξοπλισμό θα χρειάζονταν.

Σύμφωνα με το «Axios», ο Μπ. Νετανιάχου ήταν ουσιαστικά ο «σκαπανέας» αυτών των επικοινωνιών, αφού φέρεται πως επί μήνες τις «έσπρωξε» στο παρασκήνιο πείθοντας τελικά τον Τραμπ να εξετάσει τυχόν «ενεργοποίηση» των Κούρδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν από την Τετάρτη, και έπειτα, στοχοποίησε θέσεις (τουλάχιστον) αμερικανικών στρατευμάτων στο Βόρειο Ιράκ, κοντά στην Ερμπίλ, πλήττοντας (κατά το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών) «θέσεις αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν από τα δυτικά σύνορα του Ιράν. Σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών στις 5/3 αναφέρεται πως οι ιρανικές δυνάμεις συνεργάζονται με «ευγενείς Κούρδους», προκειμένου να αποτρέψουν «ισραηλινοαμερικανικό» σχέδιο για επίθεση στο ιρανικό έδαφος.

Από την άλλη, την Πέμπτη, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν αρνήθηκε ότι εμπλέκεται σε σχέδια για τον εξοπλισμό οργανώσεων της κουρδικής αντιπολίτευσης και αποστολή τους μέσα στο Ιράν. Διαβεβαίωσε επίσης πως δεν συμμετέχει «σε καμία εκστρατεία» για τη διεύρυνση του πολέμου. Ομως, δεν φάνηκε ιδιαίτερα πειστικός...