Προέχει «να βγάζουμε μια θετική εικόνα... !»

Την ώρα που στην Κύπρο τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και συναντήσεις «κεκλεισμένων των θυρών» δίνουν και παίρνουν, αφού οι εκπρόσωποι του αστικού κράτους συντονίζονται πυρετωδώς με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους τους, οι μεγαλοεργοδότες έχουν πάρει σβάρνα τα ΜΜΕ, για να ξεκαθαρίσουν ότι προτεραιότητα δεν μπορεί να πάψει να είναι η «οικονομία μας», δηλαδή τα κέρδη και οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων της χώρας... Πόσο μάλλον που μπορεί τα σύννεφα του πολέμου να έχουν «κατασκοτεινιάσει» τον ουρανό πάνω από όλη τη γειτονιά, αλλά οι ανοιξιάτικες λιακάδες και οι υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής είναι που κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουν πολλές εργοδοτικές οργανώσεις να τρίβουν τα χέρια τους...

Τώρα όμως που οι επιθέσεις στο νησί όπως είναι φυσικό έχουν προκαλέσει ήδη ακυρώσεις πολλών κρατήσεων, ενώ και οι αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν προς το νησί αεροπλάνα σχεδόν άδεια, μόνο με δημοσιογράφους και επαναπατρισθέντες που γυρνάνε στις οικογένειές τους, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) έπιασε στασίδι στα ΜΜΕ για να σημάνει ...ψυχραιμία.

Την περασμένη Πέμπτη, ενώ στην Κύπρο είχε ήδη πιάσει δουλειά και ο ίδιος ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χιλ, προφανώς για να συντονίσει αυτοπροσώπως τα επιχειρησιακά σχέδια σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια, λίγο μάλιστα αφού είχαν ηχήσει ξανά σειρήνες συναγερμού στο Ακρωτήρι, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρήστος Αγγελίδης, τόνιζε σε απευθείας σύνδεση με ενημερωτική εκπομπή του «Alpha» Κύπρου πως αυτό που προέχει είναι «να βγάζουμε προς τα έξω μια θετική εικόνα (!)», ώστε να μπορέσει η χώρα να διαχειριστεί με ευθύνη τις προκλήσεις για την «οικονομία της»!

«Τώρα είναι η ώρα για (σωστή) επικοινωνιακή πολιτική», έπαιρνε την πάσα η δημοσιογράφος του αστικού καναλιού. «Εξάλλου, (η κυβέρνησή μας) είπε ότι δεν έχουμε καμιά σχέση με ό,τι τεκταίνεται» συμπλήρωνε, αναπαράγοντας αμάσητη την κυβερνητική προπαγάνδα, για να καταλήξει ότι «τώρα πραγματικά είναι η ώρα για καμπάνια»...

Ενδεικτικές είναι εξάλλου και οι συστάσεις προς τους εργαζόμενους για να «μπουν τα κεφάλια μέσα»: Μία από τις προκλήσεις για τον κλάδο και κατ' επέκταση συνολικά την εθνική οικονομία - εξηγούσε ο εκπρόσωπος των μεγαλοξενοδόχων - είναι ότι «με τις εξελίξεις» δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν πολλοί από τους εργαζόμενους που εποχιακά φτάνουν στην Κύπρο για δουλειά. Οπου, βέβαια, ως «εξελίξεις» περιέγραφε τους βομβαρδισμούς διαφόρων κοντινών χωρών από όπου καταφτάνουν κάθε χρόνο πολλοί εργαζόμενοι στην Κύπρο, πασχίζοντας για την επιβίωση, αντιμέτωποι με άγρια εκμετάλλευση και πενιχρούς μισθούς.

Με λίγα λόγια, τι λένε οι μεγαλοεπιχειρηματίες; Τώρα που στη γειτονιά κλείνουν αεροδρόμια λόγω πολέμου και δεν μπορούν να φτάσουν τα φτηνά εργατικά χέρια που μας προστατεύουν την κερδοφορία, η «πατρίδα» θα ...«μας χρειαστεί» με πολλούς τρόπους... Κι αν σερβιτόροι και καμαριέρες ενώ σερβίρουν ακριβά κοκτέιλ ή στρώνουν μεταξωτά σεντόνια φτάσουν να διακρίνουν στην απέναντι ακτή καπνούς από το μακέλεμα άλλων λαών, οι ίδιοι μπορούν να «κάνουν τη δουλίτσα τους ήσυχα», ίσως και να λένε κι «ευχαριστώ», αφού όλοι τούς καθησυχάζουν ότι... δεν βρίσκονται απέναντι.