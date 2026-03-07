ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

«Πατερίτσες» της κυβέρνησης στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια

Eurokinissi

Με την πολεμική κατρακύλα να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο λαός μπορεί να δει πανοραμικά πλέον μπροστά του την προκλητική ομοφωνία όλων των αστικών κομμάτων στην εγκληματική εμπλοκή της χώρας στο μακελειό.

Από κάθε τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΕΑΡ και των άλλων συμπληρωμάτων του αστικού πολιτικού συστήματος γίνεται φανερό ότι το κάρο της συμμετοχής στον πόλεμο δεν το σέρνει μόνη της η κυβέρνηση. Εχει πολύτιμους συμπαραστάτες όλα τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού και της συστημικής αντιπολίτευσης, αφού εδώ η στρατηγική της αστικής τάξης δεν χωράει «παραφωνίες». Το «ζυγιστείτε - στοιχηθείτε» γίνεται πράξη, και ειδικά όσα λένε για τη ΝΑΤΟική αποστολή φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο είναι αποκαλυπτική, αφού αναπαράγουν όλα τα προσχήματα της κυβέρνησης.

Αλλωστε, μιλάμε για τα κόμματα που έχουν προσυπογράψει όλες τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρακαλάνε για μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή της ίδιας της ΕΕ.

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι λένε:

- Ο Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ έσπευσε από την πρώτη στιγμή να συναντηθεί προσωπικά με τον Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που ήταν λαϊκή απαίτηση η ανοιχτή συζήτηση στη Βουλή και όχι μουρμούρες πίσω από κλειστές πόρτες. Μάλιστα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ χαιρέτισε τη «στρατιωτική παρουσία» στην Ανατολική Μεσόγειο, αναπαράγοντας πλήρως τα προσχήματα της κυβέρνησης για τη συμμετοχή στον πόλεμο. Αναπαρήγαγε το ψέμα ότι αυτή η παρουσία «συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη». Και, σαν να ανακαλύπτει το ...στεγνό νερό, μίλησε για «μη ύπαρξη κανενός σεναρίου εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν». Δηλαδή, και ξέπλυμα της ραγδαίας ΝΑΤΟποίησης της Κύπρου που τη μετέτρεψε σε στόχο αντιποίνων και στήριξη της αποστολής φύλαξης των βρετανικών βάσεων του θανάτου. Και στήριξη στην ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο και ξεδιάντροπη κοροϊδία κατάμουτρα στον λαό.

- Από τα ίδια προσχήματα και την επιχειρηματολογία της ΝΔ «ψωνίζει» και ο Τσίπρας, που με τη δήλωσή του δικαιολογεί τη βαθιά εμπλοκή, λέγοντας πως «πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις». Και, την ίδια στιγμή που προσυπογράφει τη συμμετοχή στον πόλεμο, κάνει και αντιπολίτευση στα ...δικά του λεγόμενα, αφού επισημαίνει ότι «η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου». Δεν είναι παραφροσύνη, αλλά η παλιά τέχνη - κόσκινο της σοσιαλδημοκρατίας, που όπως έχει αποδείξει ο ίδιος ο Τσίπρας την ξέρει απέξω κι ανακατωτά, από όταν έγραφε τον πρόλογο του σημερινού κατήφορου με όσα συμφωνούσε ως πρωθυπουργός με τον «διαβολικά καλό Τραμπ».

- Ρόλο λαγού αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Φάμελλο να απαιτεί «από κοινού διαμόρφωση της εθνικής γραμμής». Και ξεδιπλώνοντας τις δικές του αρετές στην εξασφάλιση της αντιλαϊκής συναίνεσης απαιτεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, προεξοφλώντας κιόλας ότι «κανείς δεν θα έβαζε θέμα μη στήριξης της Κύπρου», δηλαδή της ΝΑΤΟικής αποστολής. Μάλιστα, ψάχνοντας προφανώς να καταθέσει τη στήριξή του και να ...πιάσει τόπο, φτάνει να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν παίρνει ...ειλικρινείς πρωτοβουλίες συναίνεσης.

- Ο Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς ζητά από την κυβέρνηση «να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας και των αμερικανικών βάσεων για επιχειρήσεις εκτός ΝΑΤΟικού πλαισίου». Προφανώς αν το αιματοκύλισμα των λαών είχε και τη «σφραγίδα» από τα ίδια γεράκια του πολέμου που τον διεξάγουν και σήμερα, η Νέα Αριστερά θα έδειχνε κατανόηση...

- Οσο για την Πλεύση Ελευθερίας; Για μια ακόμα φορά όταν σκάνε αμερικανικές μπόμπες αγνοείται. Ισως ξεψαχνίζει πάλι το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μπας και βρει καμιά ...παράγραφο που παραβιάζει ο Τραμπ.

- Ο «αντισυστημισμός» του Βελόπουλου πάλι έμεινε στα μισά, αφού ξεκαθαρίζει ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ «είναι επιβεβλημένη» και «πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο». Χώρια που για την Κύπρο μίλησε για ...καθυστερημένη βοήθεια, δηλαδή και πολύ άργησε η κυβέρνηση να στείλει στρατό στο στόμα του λύκου.

Η υποκρισία χτυπάει «κόκκινο»

Η παραπάνω «μασίφ» στάση στα πολεμικά προτάγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν είναι βέβαια κανένας κεραυνός εν αιθρία, αλλά παίρνουν τη σκυτάλη από τη διαχρονική στήριξη της θανάσιμης εμπλοκής. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:

- Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος και τα υπόλοιπα ακροδεξιά μορφώματα συμφώνησαν να συμμετέχει η φρεγάτα «Υδρα» σε πολεμική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, προς υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και, φυσικά, του Ισραήλ.

- Ποιοι ψήφισαν το καλοκαίρι του 2024 στη Βουλή να ανανεωθεί η παραμονή της συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος «Patriot» στη Σαουδική Αραβία μαζί με αντίστοιχο προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων; Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

- Τον Μάρτη του 2022 στη Βουλή η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση ψηφίζουν για άλλη μια φορά από κοινού ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για τη Στρατιωτική Συμφωνία της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θυμίζουμε ότι μιλάμε για τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί δηλαδή με όσους τώρα είναι Νέα Αριστερά. Η Συμφωνία περιλαμβάνει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής, δηλαδή αν κάποιος επιτεθεί στα ΗΑΕ η Ελλάδα έχει υποχρέωση να στείλει στρατό, και το αντίστροφο. Ανατρέχοντας μάλιστα στο ρεπορτάζ εκείνων των ημερών διαβάζουμε ότι ο τότε υπουργός Εξωτερικών δήλωνε: «Η ρήτρα αυτή υπάρχει για πρώτη φορά σε διμερή συμφωνία την οποία υπογράφει η χώρα μας μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Κ. Πασ.