ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Από τη Μέση Ανατολή οι φλόγες του πολέμου ήδη απλώνονται σε Ανατ. Μεσόγειο και Καύκασο

Με τηννα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από τις 28 Φλεβάρη, η φωτιά του πολέμου απλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, με την καύσιμη ύλη που συσσωρεύουν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί να προσθέτει σχεδόν καθημερινά νέα μέτωπα.

Χαρακτηριστικό της σοβαρής και επικίνδυνης κλιμάκωσης και επέκτασης είναι το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από μια βδομάδα οι φλόγες του πολέμου δεν εξαπλώθηκαν μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά έφτασαν ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Καύκασο, ακόμα και στον Ινδικό Ωκεανό.

ΗΠΑ και Ισραήλ χτυπούν τον ιρανικό λαό, βομβαρδίζουν ξανά τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, ενώ επεξεργάζονται κι άλλα σενάρια στο έδαφος, όπως η αξιοποίηση κουρδικών δυνάμεων κατά του Ιράν.

Το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης εντείνει τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και ξεκίνησε νέα χερσαία εισβολή, ενώ η λιβανέζικη κυβέρνηση ρίχνει λάδι στη φωτιά στο εσωτερικό της χώρας, με τον Πρόεδρο Ζ. Αούν να ανακοινώνει ότι θέτει εκτός νόμου τη στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι υποβρύχιο των ΗΠΑ τορπίλισε και βύθισε στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα ιρανική φρεγάτα, η οποία επέστρεφε από άσκηση που οργάνωσε η Ινδία - με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου να τονίζει μάλιστα ότι για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χτυπήθηκε με τορπίλη υποβρυχίου άλλο πολεμικό πλοίο.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ, στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και άλλων υποδομών σε πλήθος αραβικών χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Στη δε Ανατολική Μεσόγειο ήδη καταγράφονται οι επιθέσεις με drones στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και η αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου, με «θολό» τον ακριβή προορισμό του - οι διάφορες πλευρές κάνουν λόγο για την Κύπρο ή την Τουρκία.

Την Παρασκευή προστέθηκε στο παζλ και η περιοχή του νότιου Καυκάσου - άλλη μια περιοχή στο επίκεντρο έντονων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πυκνών εξελίξεων - μετά τις επιθέσεις με drones σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν, στον θύλακα Ναχιτσεβάν.

Εγκλήματα πολέμου με το «καλημέρα»

Από το προηγούμενο Σάββατο μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 5/3, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 1.230 ανθρώπους στο Ιράν, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ενώ τραυματίστηκαν χιλιάδες άλλοι.

Από τις πρώτες ώρες σημειώθηκαν σφαγές σε βάρος αμάχων (τους οποίους ΗΠΑ και Ισραήλ υποτίθεται ότι θέλουν ...να «απελευθερώσουν» από το θεοκρατικό καθεστώς), με πιο χαρακτηριστικό το συγκλονιστικό μακελειό σε Δημοτικό Σχολείο Θηλέων του νότιου Ιράν, που βομβαρδίστηκε πολλάκις, με αποτέλεσμα τη φριχτή δολοφονία 175 μαθητριών ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης ο χαμός 20 αθλητριών βόλεϊ μαζί με τον γυμναστή τους.

Από την πρώτη μέρα των καταιγιστικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων δολοφονήθηκαν και πολλά ανώτατα στελέχη της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Μεταξύ τους ο ανώτατος Ιρανός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του, ο υπουργός Αμυνας Αζίζ Αμίρ Νασιρζαντέχ, ο αρχηγός του ιρανικού Γενικού Επιτελείου Μοχάμεντ Μπαγκερί, ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», Μοχάμεντ Πακπούρ, κ.ά.

Ιρανικά αντίποινα με στόχο τις δεκάδες βάσεις των ΗΠΑ

Απαντώντας στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ αλλά και σε όλες τις χώρες τις περιοχής που «φιλοξενούν» βάσεις των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Ιράκ, η Ιορδανία, το Ομάν και η Τουρκία.

Επίθεση δέχτηκε και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, με τις σχετικές τοποθετήσεις να κάνουν λόγο για drone που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, ενώ ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, με ορισμένες τοποθετήσεις να αναφέρουν ότι στόχευε την αμερικανική βάση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας και άλλες να κάνουν λόγο επίσης για την Κύπρο.

Στη λίστα φάνηκε να προστίθεται την Πέμπτη και το Αζερμπαϊτζάν, εξαιτίας επίθεσης τουλάχιστον δύο drones κοντά σε αεροδρόμιο στον θύλακα Ναχιτσεβάν, σε απόσταση 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

Το Ιράν διέψευσε ότι ευθύνεται για την επίθεση, με τον υπουργό Εξωτερικών Α. Αραγτσί να διαβεβαιώνει ότι διενεργείται έρευνα και να «φωτογραφίζει» το Ισραήλ για πιθανή προβοκάτσια.

Παρ' όλα αυτά, ο Αζέρος Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ κλιμάκωσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησής του, ανακοινώνοντας ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν «έχουν τεθεί στο ανώτατο επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας και είναι έτοιμες να εκτελέσουν οποιαδήποτε απαιτούμενη επιχείρηση».

Τα «σκάγια» του πολέμου εισέπραξε ακόμα και το σουλτανάτο του Ομάν, που έπαιξε ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν σε Μουσκάτ και Γενεύη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ ολοκλήρωναν τις τελευταίες προετοιμασίες για να αιματοκυλίσουν ξανά το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο απόηχος της νέας ιμπεριαλιστικής, εγκληματικής αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης έφτασε την Τετάρτη μέχρι τη Σρι Λάνκα, όπου αμερικανικό υποβρύχιο επιτέθηκε ύπουλα στην ιρανική φρεγάτα «IRIS Dena» ενώ επέστρεφε από ναυτικά γυμνάσια με την Ινδία, με αποτέλεσμα να βρουν φριχτό θάνατο δεκάδες Ιρανοί ναύτες.

Στον χορό των συγκρούσεων δεν αποκλείεται - ανάλογα με τις εξελίξεις - να μπει και το Πακιστάν, το οποίο φρόντισε να υπενθυμίσει στην Τεχεράνη το στρατιωτικό σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψε το 2025 με τη Σαουδική Αραβία.

Η μεγαλύτερη και ταχύτερη πολεμική επέκταση εδώ και δεκαετίες...

Αρκούντως αποκαλυπτική για τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που οδηγούν σε μεγάλους κινδύνους πολεμικής γενίκευσης και κλιμάκωσης ήταν και η δήλωση που έκανε στις 22 Φλεβάρη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, μιλώντας για σχέδια εναντίον και του «ριζοσπαστικού σιιτικού άξονα» και του «ριζοσπαστικού σουνιτικού άξονα».

«Ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν άξονα χωρών εναντίον ριζοσπαστικών αξόνων: Και κατά του ριζοσπαστικού σιιτικού άξονα (Ιράν, Χούθι Υεμένης, Χεζμπολάχ Λιβάνου κ.λπ.) και κατά του αναδυόμενου σουνιτικού άξονα (Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν ή και Σαουδική Αραβία).

Σε κάθε περίπτωση, τα άμεσα αποτελέσματα της σημερινής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν απλώνονται ήδη σε τουλάχιστον 15 χώρες: ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ΗΑΕ, Ομάν, Ιράκ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, Τουρκία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν.

Επιπλέον, ήδη ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους και τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή μια σειρά ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία κ.ά.

Με αυτά τα δεδομένα άμεσης επέκτασης, ο σημερινός ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή δύσκολα βρίσκει «ταίρι» στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους των τελευταίων δεκαετιών.

Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν αναλυτές, για να βρει κανείς σύγκρουση με ταυτόχρονα χτυπήματα σε τόσες πολλές χώρες, θα πρέπει να πάει πίσω στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο...

Και όλα αυτά ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η ιμπεριαλιστική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία και άλλες συγκρούσεις που μπορεί να «κουμπώσουν» με τις επικίνδυνες εξελίξεις, όπως ο «ανοιχτός πόλεμος» μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Δ. ΟΡΦ.