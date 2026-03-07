ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΝΤΟΠΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Κλιμακώνουν την εμπλοκή στο μακελειό της Μέσης Ανατολής

Σε δίνη που τραβά τον λαό όλο και βαθύτερα σε απρόβλεπτες εξελίξεις αναδεικνύεται η εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης και συνολικά της ντόπιας αστικής τάξης να παίξουν ρόλο σημαιοφόρου στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ στην κόντρα με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων από τον Ινδο-Ειρηνικό έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Με τη χώρα να βρίσκεται πολύ βαθιά μπλεγμένη στον πόλεμο και την Κύπρο να έχει τεθεί από νωρίς στο στόχαστρο, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής της στα ευρωατλαντικά σχέδια, όπως έδειξε το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η εγχώρια αστική τάξη, σαν έτοιμη από καιρό, έσπευσε να συνδράμει τον ΝΑΤΟικό σχεδιασμό για την Ανατ. Μεσόγειο, με το βλέμμα - φυσικά - και στα μερτικά της καπιταλιστικής «λείας» στην ευρύτερη περιοχή και πώς θα τα κατοχυρώσουν, σε ανταγωνισμό με άλλα κεφάλαια.

Συγκεκριμένα, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου, έστειλαν στην Κύπρο (ώστε να πάρει το βάφτισμα του πυρός στα ευρωατλαντικά σχέδια, επιβεβαιώνοντας τι αφορούσε η αγορά της) τη νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, την «Ψαρά», η οποία φέρει το αντι-UAV σύστημα αεράμυνας «Κένταυρος». Επίσης προσγειώθηκαν στην Κύπρο 4 μαχητικά F-16, ενώ στον σχεδιασμό προβλέπεται και η πτήση - εφόσον κριθεί απαραίτητο - ελληνικού ιπτάμενου ραντάρ.

Στο ίδιο πλαίσιο, μετά τη μετακίνηση πυροβολαρχίας «Patriot» από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κρήτη για επιπλέον κάλυψη της Σούδας, άλλη μία μετακινήθηκε στην Κάρπαθο για κάλυψη της Δωδεκανήσου και του διαύλου προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στην ίδια ζώνη έχουν αναπτυχθεί και πλοία του Στόλου με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας.

Σημειωτέον, στη Σούδα οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, όπως και αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς, απόδειξη ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια, καθώς απειλή δεν συνιστά μόνο ένας πύραυλος που θα εκτοξευτεί από το Ιράν. Π.χ. τη βάση στην Κύπρο λέγεται ότι την έπληξε ιρανικής κατασκευής UAV τύπου Shahed-136, που έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο «ασύμμετρου πολέμου» της Τεχεράνης. Στα ατού του προβάλλεται η «ευελιξία εκτόξευσης», καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από σταθερές ράμπες, φορητές μονάδες πάνω σε οχήματα ή προσωρινά διαμορφωμένους χώρους, εξ ου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην εκτοξεύτηκε από Ιράν ή Λίβανο, αλλά ακόμα και από εμπορικό πλοίο που έπλεε στην Ανατ. Μεσόγειο, κρυμμένο σε εμπορευματοκιβώτιο.

Υπό αυτό το πρίσμα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα και αξία η αποκάλυψη που έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας, ότι σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες 2 από τα 4 drones που αναχαιτίστηκαν πριν μερικά 24ωρα πάνω από την Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του Κόμματος ότι η λειτουργία βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς λειτουργούν ως μαγνήτης κινδύνων.

Σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση είναι βέβαια αυτοί που έχουν σταλεί ακόμα πιο κοντά στις ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς η κυβέρνηση έχοντας έγνοια τα συμφέροντα εφοπλιστών και ομίλων της διαμετακόμισης στέλνει απανωτά φρεγάτες (στην παρούσα φάση την «Υδρα») να περιπολούν στον Κόλπο του Αντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα, ενάντια στη δράση των Χούθι, ενταγμένες στην ευρωενωσιακή επιχείρηση «Aspides», από τα κεντρικά της οποίας ήδη από το προηγούμενο Σάββατο βγήκε σήμα ότι «επιθέσεις εναντίον όλων των πλοίων δεν μπορούν να αποκλειστούν» (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές των ναυτεργατών) και ότι «τα μέσα της ASPIDES στην περιοχή επιχειρήσεων (σ.σ. άρα και η "Υδρα") παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή»(«on high alert»).

Επιπλέον η κυβέρνηση, στο πλαίσιο λυκοφιλιών του κεφαλαίου και για την προστασία υποδομών των Σαουδαράβων μεγιστάνων, έχει αναπτύξει στην εν λόγω χώρα συστοιχία «Patriot» και δεκάδες στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν ...τον νου τους για τους πυραύλους που στέλνουν οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις της «Aramco».

Ενοχλούν οι κρυστάλλινες θέσεις του ΚΚΕ

Προκειμένου να στοιχήσει τον λαό σε όλες αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις και τους κινδύνους, ο Κυρ. Μητσοτάκης μιλώντας την Τετάρτη στην Βουλή αναπαρήγαγε όλα τα άθλια προσχήματα των Ευρωατλαντικών μακελάρηδων και στήριξε αναφανδόν την εμπλοκή της χώρας στη νέα σφαγή που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Με το ίδιο θράσος βάφτισε «προστασία του ελληνισμού» τη ΝΑΤΟικής κοπής αποστολή στην Κύπρο, η οποία στοχοποιήθηκε ακριβώς λόγω της συμμετοχής της σε τέτοια σχέδια και αποστολές.

Συγκεκριμένα, για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέλνονται στο «στόμα του λύκου», από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα, επικαλέστηκε τους κινδύνους που διατρέχει η Κύπρος (τη χαρακτήρισε «βραχίονα του Ελληνισμού», που «δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη») και το «εθνικό καθήκον» «στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού».

Μάλιστα, ενοχλημένος από την εμπεριστατωμένη κριτική που του άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, προσπάθησε ξανά να του απαντήσει τάχα, καθώς ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση «παρέχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις». Με θράσος μάλιστα ζήτησε «μεγαλύτερη υπευθυνότητα» από το ΚΚΕ, «όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έμπρακτα η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία» και άλλα τέτοια.

Ο κόσμος (και ο αστικός) το 'χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι ότι καμία «συνδρομή» στον κυπριακό λαό δεν έχουν πάει να προσφέρουν τα πολεμικά μέσα που στέλνει η κυβέρνηση στην περιοχή. Τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό παραπέρα συμμετοχής στον πόλεμο πάνε να υπηρετήσουν, όπως επιβεβαιώνει και η τεράστια συγκέντρωση πυρός στην περιοχή, που π.χ. σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς περιλαμβάνει πολλά αντιτορπιλικά τους (τύπου Arleigh Burke) απλωμένα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, συν το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που προηγουμένως έδεσε στη Σούδα, από όπου ανεφοδιάζονται άλλωστε όλα αυτά τα πλοία του θανάτου.

Διόλου τυχαία, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έσπευσε να χαιρετίσει το γεγονός ότι δυνάμεις στην Κύπρο στέλνει και η Γαλλία, «ενδεχομένως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο», πανηγυρίζοντας ουσιαστικά για τη νέα ανάπτυξη δυνάμεων του ευρωατλαντικού άξονα στην ευρύτερη ζώνη, κόντρα στη διείσδυση και δράση εκεί άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων (π.χ. της Κίνας). Κόντρα που έχει ήδη βυθίσει 10 χώρες της περιοχής στον πόλεμο, και ενώ «το ένα φέρνει το άλλο», με τη σύγκρουση να κλιμακώνεται, την ΕΕ να εξετάζει την ενεργοποίηση της «ρήτρας» για τη στρατιωτική συνδρομή, το ΝΑΤΟ να αναχαιτίζει πυραύλους πάνω από την Τουρκία και τα χειρότερα να είναι μπροστά...

Αδίστακτοι για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, με 5 αποστολές εκτός συνόρων και πυρηνικά!

Είναι κυριολεκτικά αδίστακτοι για να προωθήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου: Ενδεικτικό είναι ότι όπως ανακοινώθηκε μέσα στη βδομάδα η Ελλάδα θα ενταχθεί στην «πυρηνική ασπίδα» της Γαλλίας, με τα κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για εγκατάσταση πυρηνικών στην Ελλάδα!

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας, αναδεικνύοντας τον τυχοδιωκτισμό τους. Παραδέχτηκε ότι η φρεγάτα «Κίμων» έφυγε σε αποστολή χωρίς προηγουμένως να έχει ενταχθεί «απολύτως επιχειρησιακά στον Στόλο», αφού «η επιχειρησιακή ένταξή της στο σύνολο του Στόλου, καθώς αυτό αφορά διαλειτουργικότητες, είχε προγραμματιστεί να γίνει εντός 4-6 μηνών», περιγράφοντας μια κατάσταση όπου αν έπρεπε να επιχειρήσει με τα υπόλοιπα πλοία του θα είχαν «δυσκολία τα συστήματα να συνομιλήσουν». Εξ ου και «θα χρειαζόταν μακρά σειρά μηνών» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά απεστάλη, καθώς «είχαμε έκτακτες συνθήκες», όπου το πλοίο τάχα θα μπορεί να επιχειρήσει «ως μονάδα», όπως είπε, αποσιωπώντας ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με την «Ψαρά», τα F-16, τα πλοία της Ναυτικής Διοίκησης Κύπρου, άλλους «δρώντες» στην περιοχή, π.χ. τη γαλλική φρεγάτα «Languedoc», και αργότερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και τα πλοία συνοδείας του, που επίσης πλέουν προς την περιοχή.

Επιπλέον, ο Δένδιας δεν απέκλεισε συμμετοχή αργότερα σε κάποια ευρωατλαντική ναυτική δύναμη που θα ελέγχει στα Στενά του Ορμούζ (ανέφερε την πρόθεση των Γάλλων γι' αυτό), έστω κι αν παραδέχτηκε ότι δεν θα είναι κάτι «εύκολο», βάζοντας κάτι προϋποθέσεις του τύπου «να είναι ο κίνδυνος απολύτως υπολογισμένος»! Θυμίζουμε ότι Ελληνας αξιωματικός είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρεωμένος ως επιτελής στην πολυεθνική αποστολή «European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz» όπου μετέχουν Ελλάδα, Γαλλία (έχει ηγετικό ρόλο στην αποστολή), Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με σκοπό «την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν».

Αλλωστε ο Δένδιας, αναδεικνύοντας την πρεμούρα της ντόπιας αστικής τάξης να «παίξει» στους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου όπου Γης, είπε ότι οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις είναι αυτήν τη στιγμή σε 5 αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων: Η φρεγάτα «Υδρα» πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα, έξω από το Τζιμπουτί, «για τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνόκτητης ναυτιλίας», όπως είπε. Επίσης είναι σε εξέλιξη οι δύο αποστολές στην Κύπρο (μία στον αέρα και μία στη θάλασσα), ελληνική φρεγάτα πλέει ανοιχτά της Λιβύης, ενώ δύναμη είναι ανεπτυγμένη και στο Κόσοβο, σε «μια νέα πραγματικότητα», όπως περιέγραψε την ακόμα πιο ενεργό εμπλοκή.

Οργιο καταστολής - εκτόξευση ακρίβειας

Παραδεχόμενος εξάλλου στη Βουλή τους κινδύνους που φέρνουν για τον λαό όλα αυτά τα σχέδια, ο Μητσοτάκης ομολόγησε πως «ασφαλώς και η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη, και το ίδιο ισχύει και από πλευράς υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη» (ΗΠΑ, Ισραήλ κ.λπ.), ενώ προανήγγειλε και σκληρότερα μέτρα καταστολής στα σύνορα. Την ώρα δηλαδή που συμμετέχουν στον πόλεμο που θα δημιουργήσει νέα κύματα εκατομμυρίων προσφύγων, ετοιμάζονται να κάνουν τις θάλασσες πάλι υγρό τάφο για τους κυνηγημένους, ενώ έχουν στήσει και τα «επίσημα» δουλεμπορικά για να εκμεταλλευτούν φτηνούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα.

Συνέπειες έρχονται και για την τσέπη του λαού, όπου θέλουν να φορτώσουν τα κόστη του πολέμου τους: «Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές Ενέργειες, που κινούνται απότομα προς τα πάνω, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις», είπε ο πρωθυπουργός, λες και πρόκειται για «φυσικό φαινόμενο» και όχι αποτέλεσμα της συμμετοχής στον πόλεμο και των ανταγωνισμών, παραπέμποντας στα γνωστά μέτρα - κοροϊδία που ο λαός πληρώνει τριπλά από την άλλη τσέπη, και ενώ ήδη τα μονοπώλια στην παραγωγή και την εμπορία τροφίμων και καυσίμων μετράνε νέες ευκαιρίες για κέρδη.

Συνυπογράφουν την εμπλοκή

Φυσικά, η κυβέρνηση δεν είναι μόνη της σε όλη αυτή τη βρωμερή υπόθεση, όπως έδειξε την Τρίτη η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, προκειμένου να τον ενημερώσει - μετά από αίτημά του - για τις εξελίξεις. Βασικά, να αξιοποιήσει τη συναίνεσή του για να προωθήσει το αφήγημα της «εθνικής» εμπλοκής.

Αλλωστε, κατά την έναρξη της συνάντησης ο Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της αποστολής στην Κύπρο, «στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» όπως παρουσίασε την εμπλοκή, με τον Ανδρουλάκη να του παρέχει πλήρη κάλυψη.

Μια στάση που εκτιμήθηκε δεόντως από το Μαξίμου, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, μιλώντας την Τετάρτη στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ», χαιρέτισε την «πολιτική σύμπνοια για τις επιλογές της κυβέρνησης», «μεταξύ σίγουρα της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μείζονος σημασίας επιλογές».

