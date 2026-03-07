Αμεση απάντηση έδωσε ο λαός, τώρα να σημάνει ξεσηκωμός

Στον όλεθρο που σπέρνουν στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή της χώρας άμεση απάντηση έδωσε ο λαός βροντοφωνάζοντας «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή».

Τα ιμπεριαλιστικό μακελειό μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταδίκασαν εργατικά σωματεία από τη μεγάλη συγκέντρωση του Σαββάτου στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και έδωσαν μαχητικό ραντεβού για την επομένη. Ετσι την Κυριακή χιλιάδες διαδήλωσαν έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Μήνυμα ενάντια στη θανάσιμη εμπλοκή επίσης οι κινητοποιήσεις για τα τρία χρόνια από το έγκλημα σε όλη τη χώρα.

Ακολούθησαν τις επόμενες μέρες μια σειρά κινητοποιήσεις από Εργατικά Κέντρα, σωματεία, Επιτροπές Ειρήνης και μαζικούς φορείς σε διάφορες πόλεις.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ

Συναγερμό σήμαναν εξαρχής οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, καλώντας σε λαϊκό ξεσηκωμό για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη φωτιά του πολέμου. Δεκάδες πικετοφορίες και κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια. Ξεχώρισαν αυτές που έγιναν σε περιοχές με αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, όπου υπάρχουν υποδομές που μετατρέπονται ήδη σε κρίκους εμπλοκής. «Στο στόχαστρο οι βάσεις, σε κίνδυνο ο λαός! Εξω το ΝΑΤΟ! Παντού ξεσηκωμός!», το σύνθημα που αντήχησε δυνατά για να ακουστεί έως τους μακελάρηδες και όσους καθιστούν τη χώρα πολεμικό ορμητήριο και στόχο αντιποίνων.