ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου!

Μεγάλη σημασία για τη θωράκιση του κυπριακού λαού, των εργαζόμενων μεταναστών, φοιτητών, Ελλήνων και άλλων που μένουν στην Κύπρο, ενάντια στην επανάπαυση και στον φόβο, αλλά κυρίως ενάντια σε εκείνους που τον σέρνουν στον όλεθρο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, έχει η αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση που οργανώνεται την Κυριακή 8 Μάρτη στη Λευκωσία.

«Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου, ούτε στόχος αντιποίνων. Ο λαός στον δρόμο μπορεί να επιβάλει το δίκιο του», τονίζει η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, που καλεί σε αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία στις 10.30 π.μ. στο δημόσιο πάρκινγκ (οδός Λόρδου Βύρωνος).

Η Τομεακή Οργάνωση Κύπρου του ΚΚΕ καλεί τον λαό, που γίνεται στόχος από την πολιτική των κυβερνήσεων του πολέμου, που έχουν μετατρέψει το νησί σε ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών, να ξεσηκωθεί, να συμμετάσχει σε συγκέντρωση στην ελληνική πρεσβεία στις 10.30 π.μ. και σε πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία το πρωί της Κυριακής. Απαιτεί: Να κλείσουν οι βάσεις των Βρετανών στην Κύπρο! Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα! Εξω η Ελλάδα και η Κύπρος από τον πόλεμο!

Μέχρι τελευταία στιγμή συνεχίζεται η προσπάθεια της Τομεακής Οργάνωσης Κύπρου του Κόμματος για πλατύ άνοιγμα σε όλο τον λαό του νησιού, σε συνθήκες που η διαπάλη οξύνεται ενώ οι εξελίξεις δικαιώνουν τους κομμουνιστές.

Καθοριστικά εφόδια για να ανταποκριθούν στον ρόλο τους οι κομματικές δυνάμεις είναι η ιδεολογικοπολιτική θωράκιση των ΚΟΒ, η καθημερινή αξιοποίηση του «Ριζοσπάστη» και του «902.gr», η μελέτη της ίδιας της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, που η ζωή δείχνει ότι πιο αποφασιστικά χρειάζεται να γίνουν πράξη, ώστε πιο αποφασιστικά να υπάρχει η παρέμβαση στις εξελίξεις, για όλα τα ζητήματα που «ανοίγουν» οι καταιγιστικές εξελίξεις.

Για να αναλύεται η «μεγάλη εικόνα», μέρος των οποίων αποτελούν και όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες, να αποδεικνύεται γιατί όλα αυτά δεν αποτελούν «τυχαίο», «μεμονωμένο γεγονός», να αποκαλύπτονται οι αιτίες, να εξηγείται πόσο επίκαιρο είναι το αίτημα να κλείσουν οι βάσεις. Αλλά και για να απαντιούνται η ευρωατλαντική προπαγάνδα, ο εφησυχασμός, η προσπάθεια να στοιχηθεί ο λαός στα επικίνδυνα σχέδια, ο ρόλος όλων των αστικών πολιτικών δυνάμεων. Να φωτίζεται η διέξοδος, που βρίσκεται στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, στην πάλη ενάντια στην τάξη των εκμεταλλευτών, που τρέφει αλλά και τρέφεται από τους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Εδώ στην Κύπρο άλλωστε, όπου οι σειρήνες του ιμπεριαλιστικού πολέμου ηχούν δυνατά, το νέο ντοκουμέντο για τη θυσία των 200 της Καισαριανής, τη βδομάδα που πέρασε, «φώτισε» ακόμα πιο καθαρά, πολλά: Οχι μόνο την περηφάνια για τις θυσίες που έκαναν γενιές και γενιές συντρόφων μας, στη πρώτη γραμμή πάντα της λαϊκής πάλης. Οχι απλά το χαμόγελο για τη γροθιά που υψώνεται ακόμα κι όταν ο κίνδυνος παίρνει τη μορφή του θανάτου. Αλλά κυρίως τη δύναμη από την Ιστορία του Κόμματός μας, που δείχνει πως όταν η ζωή συναντιέται με την επαναστατική θεωρία και δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος, «ξυπνάει» στους ανθρώπους ήρωες που μέχρι χτες δεν ήξεραν τι είναι ικανοί να καταφέρουν...