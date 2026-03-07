«Η Κύπρος δεν μετέχει στη σύγκρουση»

Τα όσα ζει ο κυπριακός λαός δεν ξεκινάνε σήμερα, αλλά πατάνε πάνω σε όσα έχει συμφωνήσει η κυπριακή αστική τάξη δίνοντας γην και ύδωρ στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό με τα ανάλογα ανταλλάγματα για τα κέρδη της, πανηγυρίζοντας από πάνω επειδή δέχεται «ευχαριστίες για τον ρόλο που διαδραματίζουμε στην περιοχή - και αντιλαμβάνεστε τη σημασία αυτός ο ρόλος να αναγνωρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες», όπως δήλωνε ο Χριστοδουλίδης τον Οκτώβρη του 2024, επειδή γινόταν ο πρώτος Κύπριος Πρόεδρος που έμπαινε στον Λευκό Οίκο μετά από 28 χρόνια.

Μετά την άφιξη Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο, Αμερικανοί εμπειρογνώμονες επιθεωρούσαν τις στρατιωτικές υποδομές στην Πάφο, με δημοσιεύματα να μιλούν ανοιχτά για σχέδια «αμερικανικής βάσης». Γοργά προχώρησε η «ανακαίνιση» της βάσης στο Μαρί (στη νότια Λάρνακα), που χαρακτηρίζεται «νέα Αλεξανδρούπολη» και όπου στην κατασκευή ελικοδρομίου ήταν καθοριστικός ο ρόλος του 1ου Κινητού Ναυτικού Κατασκευαστικού Τάγματος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Naval Mobile Construction Battalion 1 - NMCB ONE), «κατόπιν της αμυντικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί με την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων και της συνεργασίας των δύο χωρών» («Στρατηγικός Διάλογος» ΗΠΑ - Κύπρου).

Αποκαλυπτικό των ευθυνών των κυπριακών κυβερνήσεων όλων των τελευταίων ετών είναι και το «Μνημόνιο Συναντίληψης» που υπέγραψαν ΗΠΑ - Κύπρος τον Σεπτέμβρη του 2020 (επί πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, με ΥΠΕΞ τον Μάικ Πομπέο) για τη δημιουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Κυπριακού Κέντρου για την Ασφάλεια στην Ξηρά, στην Ανοιχτή Θάλασσα και στα Λιμάνια (CYCLOPS), στη Λάρνακα, όπου όλα αυτά τα χρόνια έχουν εκπαιδευτεί εκατοντάδες αξιωματούχοι δεκάδων χωρών με ειδίκευση και σε θέματα «μη διάδοσης πυρηνικών όπλων», σαν κι αυτά που λένε τώρα οι ΗΠΑ ότι θέλουν να εξουδετερώσουν... Στην πανηγυρική τελετή υπογραφής ο Πομπέο καμάρωνε επειδή «ποτέ πριν η διμερής μας συνεργασία δεν ήταν καλύτερη», ενώ ο τότε Πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης του ΔΗΣΥ, επειδή αποδεικνύονταν «η πραγματική ανησυχία και το ειλικρινές ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή μας».

Ενδεικτική ήταν και η συζήτηση με την οποία εκθειάστηκε στην Κύπρο η κατάργηση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων (που εγκαινίασε ο διαβόητος Νόμος για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο του 2019 - Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act). Κατά τη συζήτηση για τη πλήρη άρση του, τον Σεπτέμβρη του 2022 η τότε υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ, γνωστή για τις ...υπηρεσίες της στην ειρήνη, τόνιζε πόσο καθοριστικά μπορεί να επιδράσει αυτή η εξέλιξη «στη σταθερότητα των περιφερειακών ισορροπιών».

Ο δε ελληνοκυπριακός Τύπος διαβεβαίωνε ότι μετά την άρση του εμπάργκο όπλων «η Κύπρος μπόρεσε να προμηθευτεί τα ισραηλινά ραντάρ, τα οποία ενσωματώνουν και αμερικανική τεχνολογία». Τον Ιούλη του 2022, στη συζήτηση στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, βουλευτές (και Δημοκρατικοί) παρατηρούσαν πως «η μείωση της συχνότητας των ελέγχων για την αποστολή αμυντικής βοήθειας προς την Κύπρο θα επιτρέψει σε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο (...) να συνεχίσει να στηρίζει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας στο εξωτερικό».

Σημειωτέον, πρόσφατα, και μόνο μετά από τις αντιδράσεις της Τουρκίας, μαθεύτηκε ότι πλέον στην Κύπρο βρίσκεται και η τελευταία παρτίδα του ισραηλινής κατασκευής προηγμένου συστήματος αεράμυνας «Barak MX» - ενός ακόμα από τα προηγμένα - τελευταία λέξη της τεχνολογίας συστήματα των ιμπεριαλιστών, που όπως έδειξε και το μακέλεμα των Παλαιστινίων όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη προστασία των λαών, αλλά το αντίθετο...

Τόσο «δεν μετέχει στον πόλεμο» λοιπόν η Κύπρος, όπως λέει ο Πρόεδρός της.