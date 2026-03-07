Σε μέγγενη χωρίς προηγούμενο ο ηρωικός λαός της Κούβας

Βαριές οι συνέπειες των μέτρων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους | Μια αναδρομή στην ηρωική Ιστορία του Νησιού της Επανάστασης

Την ώρα που οι ΗΠΑ σφίγγουν ακόμα περισσότερο τη θηλιά στην Κούβα, εντείνοντας τον 67χρονο πολύμορφο εμπορικό - χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό και με μπλοκάρισμα της δυνατότητας προμήθειας καυσίμων,

Που πάλεψε για να είναι αφέντης στη χώρα του, η οποία πριν την Επανάσταση του 1959 ήταν παράδεισος για την πλουτοκρατία και η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, με τον λαό να υποφέρει, να είναι αναλφάβητος, χωρίς γιατρούς και κοινωνικές παροχές.

Η πορεία του κουβανικού λαού, το παράδειγμα και οι κατακτήσεις που κατάφερε με την επαναστατική εξουσία, είναι που τον έκαναν και τον κάνουν μέχρι σήμερα «καρφί στο μάτι» του ιμπεριαλισμού. Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Αξίζει λοιπόν να θυμηθούμε ορισμένες «ψηφίδες» από αυτήν την πραγματικά ηρωική Ιστορία.

Από την πρώτη στιγμή στο μάτι του ιμπεριαλισμού

Ηταν 1η Γενάρη 1959 όταν ο λαϊκός αντάρτικος στρατός της Κούβας μπήκε θριαμβευτικά στην Αβάνα, μετά από έναν μακρόχρονο αγώνα του λαού της ενάντια στη δικτατορία του Φουλχένσιο Μπατίστα, την οποία στήριζε ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός.

Σημείο καμπής της Επανάστασης ήταν η 2 Δεκέμβρη 1956, όταν το μικρό πλοιάριο «Γκράνμα» που είχε ξεκινήσει από το Μεξικό έφτασε στην παραλία του Νίκερο, ενός μικρού χωριού στην πλαγιά της Σιέρα Μαέστρα.

Από τους 82 αποφασισμένους αγωνιστές που αποβιβάστηκαν στη στεριά κατάφεραν να σωθούν από τα πυρά του στρατού και της αεροπορίας της δικτατορίας μόνο 12. Ανάμεσά τους οι πρωτοπόροι επαναστάτες, ο ηγέτης τους, Φιντέλ Κάστρο, ο αδερφός του, Ραούλ, ο Αργεντινός γιατρός Ερνέστο (Τσε) Γκεβάρα, ο Καμίλο Σινφουέγκος, ο Χουάν Αλμέιδα.

Ετσι ξεκίνησε το αντάρτικο στα βουνά της Σιέρα Μαέστρα και ο επαναστατικός στρατός, που τροφοδοτήθηκε από τη συστηματική πολιτικοστρατιωτική προετοιμασία την οποία είχαν ξεκινήσει το(από την επέτειο της επίθεσης στους στρατώνες της Μονκάδα το 1953, όταν συνελήφθη ο Φιντέλ Κάστρο) με επικεφαλής τοντοόπως είχε μετονομαστεί το πρώτο ΚΚ Κούβας, και το Επαναστατικό Διευθυντήριο, αποτελούμενο από πρωτοπόρους επαναστάτες φοιτητές.

Αυτές οι δυνάμεις προχώρησαν, με την ενοποίησή τους μετά τη νίκη της Επανάστασης, στην επανασύσταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, το 1965, που αναδείχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη.

2 χρόνια και 4 μήνες μετά την Επανάσταση, ο κουβανικός λαός, με την καθοδήγηση της ηγεσίας του, στον Κόλπο των Χοίρων στην παραλία Χιρόν «φιλοδώρησε» τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό με την πρώτη παταγώδη ήττα του (πριν και από αυτή του Βιετνάμ), αναχαιτίζοντας μέσα σε 72 ώρες την εισβολή και απόβαση 1.400 μισθοφόρων τους οποίους χρηματοδότησε, εκπαίδευσε και έστειλε η αμερικανική κυβέρνηση.

Στη μεγάλη διαδήλωση της 16ης Απρίλη 1961, στις κηδείες των σκοτωμένων από τις αεροπορικές επιδρομές (λίγο πριν την απόβαση των μισθοφόρων της CIA), ο ηγέτης της Κούβας Φιντέλ Κάστρο είχε ανακηρύξει για πρώτη φορά τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης.

Ο κουβανικός λαός αμέσως βρέθηκε αντιμέτωπος με τον πολύμορφο εμπορικό και οικονομικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, που δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να επεκταθεί η «φωτιά» της σοσιαλιστικής επανάστασης στην περιοχή. Στα πρώτα της βήματα, ξεκινώντας από χαμηλή παραγωγική βάση, η Κούβα είχε την αμέριστη στήριξη (πολιτική, στρατιωτική και οικονομική) της Σοβιετικής Ενωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Μπορούσε να εισάγει με ευνοϊκούς όρους μηχανήματα, εργαλεία παραγωγής, καύσιμα και ό,τι χρειαζόταν, και η ίδια παρείχε στις άλλες χώρες αγροτικά προϊόντα, κυρίως καφέ, καπνό και ζάχαρη.

Σε αυτήν τη βάση, μέσα σε λίγα χρόνια η Επανάσταση κατάφερε πρωτόγνωρες κατακτήσεις για τον κουβανικό λαό.

Εξάλειψε τον αναλφαβητισμό, που ειδικά στην επαρχία άγγιζε το 60%, ανέπτυξε προηγμένο σύστημα κοινωνικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν για όλους, καθολική και δημόσια υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, ανεπτυγμένο πολιτισμό και αθλητισμό.

Τα επιτεύγματα του κουβανικού λαού ακόμα και σήμερα ξεπερνούν το επίπεδο που βιώνουν οι άλλοι λαοί της περιοχής, που υποφέρουν από τον καπιταλισμό.

Αντίσταση και διεθνιστική προσφορά

Η Κουβανική Επανάσταση σε όλη της την πορεία δεν σταμάτησε να εκφράζει έμπρακτα τη διεθνιστική της αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονταν, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο (π.χ. με τη στήριξή της στον αντιαποικιακό αγώνα του λαού της Αγκόλας κ.λπ.).

Στα χρόνια της αντεπανάστασης και της ανατροπής του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και στις άλλες Λαϊκές Δημοκρατίες, το 1989 - 1991, ξεκίνησε στην Κούβα η λεγόμενηπου διήρκεσε τυπικά μια τετραετία αλλά οι επιπτώσεις της συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια.που μέχρι τότε γίνονταν με χώρες του σοσιαλιστικού μπλοκ στην Ευρώπη.

Αυτήν την περίοδο ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός βρήκε την ευκαιρία να εφαρμόσει νέα σκληρά μέτρα κυρώσεων, τους λεγόμενους «εξωεδαφικούς νόμους Τοριτσέλι και Χελμς Μπάρτον» (από τα ονόματα των γερουσιαστών) που εμπόδιζαν την ανάπτυξη σχέσεων χωρών με την Κούβα αν ήθελαν να συναλλάσσονται και με τις ΗΠΑ. Το κουβανικό ΑΕΠ το 1993 κατέγραφε μείωση της τάξης του 35% σε σχέση με αυτό του 1989.

Η κουβανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει έκτακτα μέτρα στην προσπάθεια να ανακάμψει η οικονομία. Τότε καθιερώνεται το διπλό νόμισμα, γίνεται μεγάλο άνοιγμα στον τουρισμό, αναπτύσσεται συνεργασία με κράτη ή εταιρείες που ήθελαν να συνεργαστούν με την Κούβα.

Παρά τα «αναγγελτήρια θανάτου» που διάφορες δυνάμεις έβγαζαν τότε, η Κούβα άντεξε και σταδιακά κατάφερε να ανακάμψει, «ανοίγοντας» άλλους εξαγωγικούς τομείς, όπως το νικέλιο, η φαρμακευτική βιομηχανία, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου, με κάλυψη από το 16% στο 48%. Επίσης, εκείνη τη εποχή πολλοί γιατροί και προπονητές άρχισαν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό.

Η Κούβα, παρά τις δυσκολίες, δεν σταμάτησε ποτέ να προσφέρει από το υστέρημά της διεθνιστική αλληλεγγύη σε όποιον λαό τη χρειαζόταν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Διεθνή Μπριγάδα Ειδικευμένων Υγειονομικών «Χένρι Ριβ» για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και μεγάλων επιδημιών, η οποία δημιουργήθηκε το 2005, μετά τον κυκλώνα «Κατρίνα» στις ΗΠΑ, προς τιμήν του 27χρονου Αμερικανού μαχητή που έπεσε στο πλευρό των Κουβανών στον πρώτο πόλεμο της ανεξαρτησίας (1868 - 1878).

Από το 2006 χιλιάδες Κουβανοί γιατροί και υγειονομικοί έχουν σώσει ζωές σε διάφορες καταστροφές, από την επιδημία του «Εμπολα» στην Αφρική, σεισμούς και καταστροφές στην Ασία, μέχρι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι την ώρα που αποκαλυπτόταν η κατάρρευση των εμπορευματοποιημένων και ιδιωτικοποιημένων συστημάτων Υγείας σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ειδικά σε ΗΠΑ και ΕΕ, με χιλιάδες νεκρούς, οι αποστολές των Μπριγάδων στην Ιταλία, στο πολύπαθο Μπέργκαμο, και αλλού στον κόσμο, έδιναν ανάσα σε ασθενείς; Δεν είναι τυχαίο ότι γι' αυτήν τους την προσφορά προτάθηκαν από εκατοντάδες οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, και στη χώρα μας, για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Στην ίδια την αποκλεισμένη και ταλαιπωρημένη Κούβα επιτεύχθηκαν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η χώρα κατάφερε να αναπτύξει 5 δικά της διαφοροποιημένα για κάθε ηλικία εμβόλια και να εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την νόσο.

Να θυμίσουμε επίσης ότι στην Κούβα βρίσκεται η Λατινοαμερικανική Σχολή Ιατρικής (Escuela Latinoamericanica de Medicina - ELAM) από το 1999, που έχει βγάλει πάνω από 30.000 γιατρούς για περισσότερες από 120 χώρες.

Ενταση των πιέσεων για να χτυπηθούν οι κατακτήσεις

Ολος αυτός ο άθλος γίνεται με τεράστια εμπόδια από τον αποκλεισμό των ΗΠΑ αλλά και συμμάχων τους, με την ΕΕ να συμμετέχει στην προσπάθεια συκοφάντησης της Κούβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ΓΣ του ΟΗΕ το ψήφισμα της κουβανικής κυβέρνησης για την άρση του αποκλεισμού τα τελευταία 30 χρόνια καταγράφει τη σχεδόν ομόφωνη στήριξη των χωρών όλου του κόσμου.

Τον Οκτώβρη του 2025, που οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ακόμα μεγαλύτερους εκβιασμούς και άλλες παρασκηνιακές κινήσεις, 165 χώρες ψήφισαν υπέρ της άρσης του αποκλεισμού, 12 απείχαν και μόνο 7 ψήφισαν κατά. Σε αυτές περιλαμβάνονται - εκτός από τις ΗΠΑ - το Ισραήλ, η Αργεντινή, η Παραγουάη, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ουκρανία.

Για να κατανοηθούν οι συνέπειες του αποκλεισμού, μόνο τον τελευταίο χρόνο οι απώλειες ξεπέρασαν τα 7,5 δισ. δολάρια (+49% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο). Αν υπολογιστεί η ζημιά στα πάνω από 60 χρόνια του αποκλεισμού με βάση τη διακύμανση της σχέσης δολαρίου - χρυσού, το ποσό φτάνει τα 2,1 τρισ. δολάρια. Ολα αυτά δημιουργούν προβλήματα και ελλείψεις σε σημαντικούς τομείς, έχουν αντίκτυπο στο τι μπορεί η Κούβα να εισάγει ή να εξάγει. Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο των κατακτήσεων στην Παιδεία, στην Υγεία, στον Πολιτισμό.

Σ' αυτήν τη δύσκολη κατάσταση ήρθαν να προστεθούν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που επιδιώκει την πλήρη ασφυξία με το μπλόκο στις εισαγωγές καυσίμων, μετά την πρόσφατη ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Βενεζουέλα, απειλώντας με κυρώσεις όποια χώρα αποπειραθεί να πουλήσει πετρέλαιο στην Κούβα, στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου πλήρους ελέγχου του δυτικού ημισφαιρίου από τις ΗΠΑ, για να μειωθεί η επιρροή ανταγωνιστών όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Η Κούβα βρίσκεται σε μια μέγγενη άνευ προηγουμένου...

Τα προηγούμενα χρόνια, με τις συνεργασίες που είχε με καπιταλιστικές οικονομίες, όπως της Βενεζουέλας, είχε πρόσβαση σε καύσιμα και εμπορικές συναλλαγές. Τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, με δεδομένη και τη μείωση των εσόδων από τον Τουρισμό, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, η κυβέρνηση της Κούβας παίρνει κάποια μέτρα για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με συνδυασμό της ντόπιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και της αυξανόμενης αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών, κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης προωθείται η ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση σε προϊόντα όπως το ρύζι - μέσω κρατικών αλλά και μη κρατικών πρωτοβουλιών - ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγωγές.

Μόνο ο λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει το μέλλον του!

Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, οι λαϊκοί αγωνιστές στο ταξικό, αγωνιστικό εργατικό - λαϊκό κίνημα, κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος με βάση αυτές τις εξελίξεις μπορεί και πρέπει ακόμα πιο αποφασιστικά να εκφράσει την καταδίκη του στην προσπάθεια ασφυξίας της Κούβας από τον απάνθρωπο αποκλεισμό των ΗΠΑ, να εκφράσει την αλληλεγγύη του.

Το ΚΚΕ εμπνέεται από την Κουβανική Επανάσταση, που αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και απέδειξε ότι οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντά τους.

Εμπνεόμαστε από την κληρονομιά των μεγάλων επαναστατών που ανέδειξε, και ιδιαίτερα του ηγέτη της, Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, που φέτος τιμάμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Φιντέλ θα ζει για πάντα στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση των λαών, στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

