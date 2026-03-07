ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και στρατηγικά πόστα Ενέργειας

Σε απάντηση στην εγκληματική επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Τεχεράνη εξαπέλυσε άμεσα

Ξεπερνώντας τα πολυδιαφημισμένα «δυτικά» συστήματα αεράμυνας, ιρανικοί πύραυλοι και drones έπληξαν πολλές βάσεις των ΗΠΑ, αλλά και αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία.

Σε αυτές τις συνθήκες καταρρίφθηκαν 3 μαχητικά αεροσκάφη F-15 από «φίλια πυρά» στο Κουβέιτ, ενώ επισήμως το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει τον θάνατο 6 Αμερικανών στρατιωτών από την επιθέσεις στην περιοχή.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της δηλώνει πως οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες είναι αρκετές εκατοντάδες...

Την ίδια ώρα, είτε από ιρανικές επιθέσεις είτε από τις αναχαιτίσεις πυραύλων, πλήγματα δέχθηκαν και άλλες υποδομές, όπως ξενοδοχεία κ.ά.

Στο στόχαστρο μπήκαν και στρατηγικοί ενεργειακοί στόχοι, που αφορούν είτε την παραγωγή, είτε τη μεταφορά Ενέργειας.

Από την πρώτη μέρα πολέμου, το Ιράν (όπως είχε προειδοποιήσει) έκλεισε το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, από όπου περνά το 20% με 25% της διεθνούς Ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και είναι ο βασικός θαλάσσιος διάδρομος για τις εξαγωγές από Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, ΗΑΕ και Κατάρ.

Καθώς πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς LNG δεν διέρχονται από το σημείο ώστε να φτάσουν στις αγορές Ασίας και Ευρώπης, αυτά και άλλα εμπορεύματα καθυστερούν να παραδοθούν, δρομολόγια ακυρώνονται, ναύλοι και ασφάλιστρα εκτοξεύονται ταυτόχρονα με τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Σε ένα ακόμα βήμα που μπορεί να οδηγήσει σε παραπέρα στρατιωτική κλιμάκωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε πως πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία και τάνκερ που θα θελήσουν να περάσουν το Στενό του Ορμούζ.

Οσα πλοία επιχείρησαν να αγνοήσουν το ιρανικό κλείσιμο του Στενού δέχτηκαν επιθέσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Μέχρι την Πέμπτη κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν φάνηκε να συνοδεύει εμπορικά σκάφη προς το Στενό του Ορμούζ. Μετέωρη έμεινε το ίδιο διάστημα η υπόσχεση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν «σε λογικά επίπεδα» ασφάλιστρα για όσα πλοία το επιχειρήσουν ή το θελήσουν...

Σε ένα τέτοιο φόντο, εξάλλου, την 1η Μάρτη η «QatarEnergy» ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή LNG.

Πελάτες της «QatarEnergy» είναι κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες κοινής ωφελείας και μεγάλοι εισαγωγείς Ενέργειας, μεταξύ τους η Κίνα, η Ν. Κορέα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές, η Γερμανία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

Μακροχρόνια συμβόλαια έχει επίσης με ενεργειακά μονοπώλια εκτός Ευρώπης, όπως η μαλαισιανή «Petronas», οι αμερικανικές «ExxonMobil» και «ConocoPhillips» κ.ά.

Η διακοπή της παραγωγής LNG από την «QatarEnergy», η οποία παράγει το 20% του παγκόσμιου LNG, προκάλεσε απότομο άλμα στις τιμές φυσικού αερίου, κυρίως στην Ευρώπη, αυξάνοντας τον κίνδυνο και για διεθνείς αυξήσεις σε παρατεταμένο διάστημα.

Ο χρόνος διάρκειας του πολέμου αναμένεται να αποβεί κρίσιμος και για τις οικονομίες της ΕΕ και αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ, στη βάση της πληροφορίας ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες τουλάχιστον κατά 30%.

Με φόντο αυτές τις εξελίξεις, μάλιστα, την Τετάρτη το βράδυ ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν απείλησε με αναστολή της εξαγωγής φυσικού αερίου προς όλες τις ευρωπαϊκές αγορές...

Σε αυτήν την εξίσωση κλιμάκωσης στους ανταγωνισμούς στην Ενέργεια ενδέχεται να μπει στην πορεία και το Αζερμπαϊτζάν, μετά την επίθεση με drones που σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή του Ναχιτσεβάν, παρότι το Ιράν αρνείται την κατηγορία ότι την εξαπέλυσε.

Σημειώνεται μεταξύ άλλων η ύπαρξη του στρατηγικού αγωγού Μπακού - Τιφλίδας - Τζεϊχάν, που μεταξύ άλλων είναι απαραίτητος για το Ισραήλ, αφού από αυτόν προμηθεύεται το 40% του πετρελαίου που καταναλώνει. Συνιστά παράλληλα «αρτηρία» μεταφοράς Ενέργειας για το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω αγωγό για να διοχετεύει μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου του που φορτώνεται με μικρά δεξαμενόπλοια από το λιμάνι Ακτάου στην Κασπία, φτάνει στο Μπακού και από εκεί μπαίνει στον αγωγό BTC προς Τζεϊχάν.

Με λίγα λόγια, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ή διατάραξη της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου όχι μόνο σ' αυτήν την περιοχή, αλλά και στην Κεντρική Ασία και τη Μεσόγειο...

Δ. Ο.