ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινές επιδρομές και χερσαία εισβολή

Τοσυνέχιζε και την Πέμπτη την χερσαία εισβολή στονπου είχε ξεκινήσει 2 μέρες πριν, σε άλλο ένα μακελειό με πρόσχημα την Χεζμπολάχ και με διακηρύξεις ότι θα ισοπεδώσει την περιοχή όπως έκανε στην πολύπαθη Γάζα, για να δημιουργήσει μια υποτιθέμενη ζώνη (buffer zone) για την ασφάλειά του.

Από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιούνται παράλληλα με την προέλαση των πεζοπόρων τμημάτων και την προώθηση αρμάτων μάχης στον Νότιο Λίβανο έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων αμάχων και τον βίαιο εκτοπισμό περίπου 90.000 κατοίκων που άρον - άρον κάτω από απειλές εγκαταλείπουν, για άλλη μια φορά, τα σπίτια τους, που είναι μάλλον απίθανο ότι θα τα ξαναβρούν στην κατάσταση που τα άφησαν.

Το νέο μακελειό σημειώνεται σε μια περίοδο που το επίσημο κράτος του Λιβάνου επιχειρεί τον λεγόμενο αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και όλων των άλλων μη κρατικών δομών και οργανώσεων νοτίως του ποταμού Λιτάνι έως τα σύνορα με το Ισραήλ μετά την υποτιθέμενη εκεχειρία της 27ης Νοέμβρη που είχε κάνει το λιβανικό κράτος με το Ισραήλ, που το τελευταίο δεν υπήρξε σχεδόν μια μέρα που να μην την παραβίασε.

Προκλητική ήταν η στάση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, που τη στιγμή που η χώρα του δεχόταν χερσαία εισβολή και αεροπορικό μπαράζ επιθέσεων από τη δολοφονική μηχανή του Ισραήλ αυτός προτίμησε να στραφεί κατά της Χεζμπολάχ και να την κατηγορήσει για την έναρξη του νέου πολέμου, κλείνοντας τα μάτια όλο το προηγούμενο διάστημα στις συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας από το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ.

Ανήμερα έναρξης της ισραηλινής επίθεσης, ο Ν. Σαλάμ, με τη σιωπηλή συναίνεση του Προέδρου Ζοζέφ Αούν, απαγόρευσε όλες τις «στρατιωτικές δραστηριότητες» της Χεζμπολάχ, παρά την εξόφθαλμη αδυναμία τού ανεπαρκώς εξοπλισμένου (και κακοπληρωμένου επί δεκαετίες) στρατού του Λιβάνου να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον εισβολέα. Παράλληλα, την Πέμπτη, οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν πως σταματούν την έκδοση βίζας για πολίτες του Ιράν και πως επιθυμούν την απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασής στη χώρα.

Εως την Πέμπτη, οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν σκοτώσει 77 Λιβανέζους και είχαν τραυματίσει 527 άλλους. Αντί, ο στρατός του Λιβάνου να αποκρούσει στοιχειωδώς τις δυνάμεις επίθεσης, προχώρησε (όπως ανακοίνωσαν λιβανικά ΜΜΕ) Τετάρτη και Πέμπτη στη σύλληψη(!) 27 πολιτών (26 Λιβανέζους και έναν Παλαιστίνιο) επειδή κατείχαν όπλα και πυρομαχικά θέλοντας να πολεμήσουν τον ισραηλινό στρατό.

Αυτά, ενώ ο ισραηλινός στρατός ήδη από την Τετάρτη ενέτεινε τις προετοιμασίες για τη δημιουργία «νεκρής ζώνης» εντός του Νοτίου Λιβάνου και την αρπαγή εδαφών, επαναλαμβάνοντας ό,τι ακριβώς είχαν κάνει στη Νότια Συρία αμέσως μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Μπασάρ Ασαντ στις αρχές Δεκέμβρη 2024.