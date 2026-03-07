ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Σημαντική διεθνιστική ευθύνη η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ Κούβας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συμμετείχε την Πέμπτη 5/3 σε τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, με θέμα «Η αλληλεγγύη της Ευρώπης με την Κούβα». Συμμετείχαν επίσης το Πορτογαλικό ΚΚ με τον ΓΓ του Πάουλο Ραϊμούντο, το ΚΚ Ισπανίας με τον ΓΓ του Ενρίκε Σαντιάγο, το Γαλλικό ΚΚ με τον ΓΓ του Φαμπιάν Ρουσέλ, το ΚΚ Βρετανίας με τον ΓΓ του Αλεξ Γκόρντον, το ΚΚ Τουρκίας με τον ΓΓ του Κεμάλ Οκουγιάν, το ΚΚ Βοημίας - Μοραβίας με τον Αντιπρόεδρό του Μίλαν Κράιτσα καθώς και άλλες πολιτικές οργανώσεις. Την τηλεδιάσκεψη άνοιξε ο Εμίλιο Λοσάδα Γκαρσία, μέλος της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, που ενημέρωσε για την κατάσταση στην Κούβα και ευχαρίστησε τα κόμματα για την αλληλεγγύη τους. Ακολουθεί η παρέμβαση του Δ. Κουτσούμπα.

* * *

Αγαπητοί σύντροφοι,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτήν τη σημαντική τηλεδιάσκεψη, όπως και για όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μας μεταφέρετε. Το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει όλο αυτό το υλικό, για να ενημερώσει και να διαφωτίσει τον ελληνικό λαό και για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την αλληλεγγύη με την Κουβανική Επανάσταση και τον λαό της Κούβας.

Δεν θα ήταν δυνατό μέσα σε αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις, να μην ξεκινήσουμε καταδικάζοντας την γκανγκστερική, εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που έχει οδηγήσει σε ανάφλεξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Εκφράζουμε κι εδώ, την αλληλεγγύη μας στον λαό του Ιράν, του Λιβάνου, όλους τους λαούς της περιοχής που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σοβαρή και ραγδαία κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται στον κόσμο. Μπορεί να εξελιχθεί σε κρίκο γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου πολύ πιο πέρα από τη Μέση Ανατολή, όπου καίει ήδη η φωτιά του.

Το ΚΚΕ αυτές τις μέρες παίρνει δεκάδες πρωτοβουλίες για την πλατιά εναντίωση του ελληνικού λαού στη νέα ιμπεριαλιστική σφαγή, ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας, για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, που είναι ορμητήρια επιθέσεων ενάντια στους άλλους λαούς αλλά και μαγνήτης αντιποίνων.

Εμπνεόμαστε από την κουβανική επανάσταση και την κληρονομιά των μεγάλων επαναστατών που ανέδειξε

Αγαπητοί σύντροφοι,

Το ΚΚΕ, μαζί με τον λαό και τη νεολαία της χώρας μας, εκφράζει τη διεθνιστική του αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, που περήφανα αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ πάνω από 6 δεκαετίες.

Καταδικάζουμε αποφασιστικά τον πολύχρονο αποκλεισμό και τα νέα εγκληματικά μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, που αποθρασυμένη από την πρόσφατη ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ενισχύει παραπέρα τον βάρβαρο αποκλεισμό του Νησιού της Επανάστασης. Τα μέτρα στερούν από την Κούβα την προμήθεια καυσίμων, Ενέργειας, φαρμάκων, ακόμα και τροφίμων! Θέλουν να την στραγγαλίσουν οικονομικά! Πρόκειται για πολιτική γενοκτονίας!

Αγωνιζόμαστε για να αρθούν όλα τα άδικα μονομερή μέτρα, που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και στερήσεις στον λαό της Κούβας, για τη διαγραφή της Κούβας από την κατάπτυστη λίστα «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας».

Το Κόμμα μας εμπνέεται από την Κουβανική Επανάστασή, που αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Εμπνεόμαστε από την κληρονομιά των μεγάλων επαναστατών που ανέδειξε, και ιδιαίτερα του ηγέτη της, κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, του οποίου φέτος τιμούμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Φιντέλ θα ζει για πάντα στην ιστορική μνήμη και τη συλλογική συνείδηση των λαών και στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Για εμάς είναι σημαντική διεθνιστική ευθύνη του ΚΚΕ, να εκφράζει πλατιά και ανυποχώρητα την αλληλεγγύη του στον λαό και το ΚΚ της Κούβας, να καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει από κάθε βήμα, με μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας τον «Ριζοσπάστη», με τη δράση των κομμουνιστών στους συνδέσμους φιλίας, με πολύμορφες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με προσπάθεια το μήνυμα της αλληλεγγύης με την Κούβα να περνάει στο μαζικό κίνημα, στα συνδικάτα, στους φοιτητικούς συλλόγους, στους συλλόγους γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς. Αυτή η αποφασιστική στάση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εδώ και δεκαετίες, έχει συμβάλει καθοριστικά, ώστε πλατιά τμήματα του ελληνικού λαού να εκφράζουν τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη τους προς την Κούβα, να μην υιοθετούν τα ψέματα και τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών, να εναντιώνονται στις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Με δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουμε τον αγώνα. Στις 11 Μάρτη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, έξω από την ελληνική Βουλή και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Είμαστε βέβαιοι πως ο λαός και το ΚΚ της Κούβας, βασισμένοι στις επαναστατικές τους παρακαταθήκες, θα αντιπαλεύουν την επιθετικότητα, τις υπονομευτικές ενέργειες και τις δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επίθεσης και είμαστε στο πλευρό τους.

Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Ζήτω η Κουβανική Επανάσταση! Hasta la victoria siempre!.