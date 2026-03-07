Παραβγαίνουν ποιος θα σπρώξει περισσότερο τον λαό στον ντορβά

Κι ενώ η ανάγκη να οργανωθεί λαϊκός ξεσηκωμός μεγαλώνει αμείωτα, σύσσωμος ο αστικός πολιτικός κόσμος βάζει πλάτη για να μη σκαλώσουν πουθενά τα ευρωατλαντικά σχέδια.

Η πρόεδρος του (για χρόνια κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού) ΔΗΣΥ, Ανίτα Παπαδημητρίου, εμφάνισε τον δρόμο που άνοιξε η αποστολή πολεμικών πλοίων από την Ελλάδα ως «ιδιαίτερης σημασίας (...) ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων». Σφυρίζοντας μάλιστα προκλητικά τον ευρωατλαντικό σκοπό, επανέλαβε το κυβερνητικό παραμύθι ότι «η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύγκρουσης αλλά μέρος της λύσης (...) η χώρα παραμένει προσηλωμένη στον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή».

Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση που έβγαλε εμφανίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη (αυτή την κυβέρνηση που μέσα από τις στρατιωτικές συνεργασίες των τελευταίων χρόνων έχει εκτοξεύσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα τη συμβολή στα ευρωατλαντικά σχέδια) ικανή να αναλάβει ρόλο... αγγελιοφόρου των φιλειρηνικών αισθημάτων του κυπριακού λαού, καλώντας την να «διαμηνύσει στη βρετανική κυβέρνηση ότι η Κύπρος και ο λαός της αντιτίθενται σε κάθε είδους στρατιωτική εμπλοκή των βάσεων στις συρράξεις της περιοχής». Την ώρα δε που η ντόπια αστική τάξη επενδύει στη γεωγραφική θέση της χώρας για τη δική της γεωπολιτική αναβάθμιση, το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση ...να διασφαλίσει ότι οι υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις και χτυπήματα στην περιοχή, λες και δεν γίνεται ήδη αυτό...

Την ίδια στιγμή, το ΔΗΚΟ έσπευσε την Πέμπτη διά του ευρωβουλευτή του, Κώστα Μαυρίδη, να δηλώσει ότι «οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την πρόταση που για χρόνια προωθούσα (...) για Ευρωμεσογειακή άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Αμυνας, με μόνιμη εγκατάσταση δυνάμεων από κράτη - μέλη της ΕΕ» με «πρώτο μέτρο» τη «μόνιμη στάθμευση ελληνικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Κύπρο στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, η οποία να διευρυνθεί με συμμετοχή και από άλλα πρόθυμα κράτη της ΕΕ...».

Πιο αποφασιστική συνδιαλλαγή με τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα ζητά το «Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών» που εφιστά την προσοχή στο πώς «η Κυπριακή Δημοκρατία θα ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά προς το Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην της...».

Τέλος, το φασιστικό ΕΛΑΜ έτρεξε να χειροκροτήσει ανοιχτά τη συμπόρευση με τους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς φονιάδες, λέγοντας (με εμφάνιση του βουλευτή του Σ. Ιωάννου σε εκπομπή του ΡΙΚ) ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ορθά τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει σαφή δυτικό προσανατολισμό». Λανσάροντας ξετσίπωτα ως ασπίδα προστασίας του λαού τους ίδιους που του σκάβουν τον λάκκο, έκραξε ότι «το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, όπου συχνά επικρατούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα και το "δίκαιο του ισχυρού"»...