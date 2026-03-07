Σάββατο 7 Μάρτη 2026 - Κυριακή 8 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Παραβγαίνουν ποιος θα σπρώξει περισσότερο τον λαό στον ντορβά

Κι ενώ η ανάγκη να οργανωθεί λαϊκός ξεσηκωμός μεγαλώνει αμείωτα, σύσσωμος ο αστικός πολιτικός κόσμος βάζει πλάτη για να μη σκαλώσουν πουθενά τα ευρωατλαντικά σχέδια.

Η πρόεδρος του (για χρόνια κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού) ΔΗΣΥ, Ανίτα Παπαδημητρίου, εμφάνισε τον δρόμο που άνοιξε η αποστολή πολεμικών πλοίων από την Ελλάδα ως «ιδιαίτερης σημασίας (...) ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων». Σφυρίζοντας μάλιστα προκλητικά τον ευρωατλαντικό σκοπό, επανέλαβε το κυβερνητικό παραμύθι ότι «η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύγκρουσης αλλά μέρος της λύσης (...) η χώρα παραμένει προσηλωμένη στον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή».

Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση που έβγαλε εμφανίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη (αυτή την κυβέρνηση που μέσα από τις στρατιωτικές συνεργασίες των τελευταίων χρόνων έχει εκτοξεύσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα τη συμβολή στα ευρωατλαντικά σχέδια) ικανή να αναλάβει ρόλο... αγγελιοφόρου των φιλειρηνικών αισθημάτων του κυπριακού λαού, καλώντας την να «διαμηνύσει στη βρετανική κυβέρνηση ότι η Κύπρος και ο λαός της αντιτίθενται σε κάθε είδους στρατιωτική εμπλοκή των βάσεων στις συρράξεις της περιοχής». Την ώρα δε που η ντόπια αστική τάξη επενδύει στη γεωγραφική θέση της χώρας για τη δική της γεωπολιτική αναβάθμιση, το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση ...να διασφαλίσει ότι οι υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις και χτυπήματα στην περιοχή, λες και δεν γίνεται ήδη αυτό...

Την ίδια στιγμή, το ΔΗΚΟ έσπευσε την Πέμπτη διά του ευρωβουλευτή του, Κώστα Μαυρίδη, να δηλώσει ότι «οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την πρόταση που για χρόνια προωθούσα (...) για Ευρωμεσογειακή άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Αμυνας, με μόνιμη εγκατάσταση δυνάμεων από κράτη - μέλη της ΕΕ» με «πρώτο μέτρο» τη «μόνιμη στάθμευση ελληνικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Κύπρο στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, η οποία να διευρυνθεί με συμμετοχή και από άλλα πρόθυμα κράτη της ΕΕ...».

Πιο αποφασιστική συνδιαλλαγή με τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα ζητά το «Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών» που εφιστά την προσοχή στο πώς «η Κυπριακή Δημοκρατία θα ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά προς το Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην της...».

Τέλος, το φασιστικό ΕΛΑΜ έτρεξε να χειροκροτήσει ανοιχτά τη συμπόρευση με τους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς φονιάδες, λέγοντας (με εμφάνιση του βουλευτή του Σ. Ιωάννου σε εκπομπή του ΡΙΚ) ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ορθά τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει σαφή δυτικό προσανατολισμό». Λανσάροντας ξετσίπωτα ως ασπίδα προστασίας του λαού τους ίδιους που του σκάβουν τον λάκκο, έκραξε ότι «το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, όπου συχνά επικρατούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα και το "δίκαιο του ισχυρού"»...

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απαιτείται επαγρύπνηση των λαών για τη δρομολόγηση επικίνδυνων εξελίξεων και συμβιβασμών (10/9/2024)
«Πυρετός» στρατιωτικών ασκήσεων και άφιξη «ExxonMobil» (31/10/2018)
Επίσκεψη Αναστασιάδη στο Λίβανο (14/6/2017)
Ανορθωτικό Κίνημα Εργαζόμενου Λαού (7/4/2013)
Ενδοκυβερνητικές συναντήσεις (2/3/2010)
ΑΤΙΤΛΟ (9/1/1999)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Ο αγώνας για την ειρήνη είναι αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό»
Από τη Μέση Ανατολή οι φλόγες του πολέμου ήδη απλώνονται σε Ανατ. Μεσόγειο και Καύκασο
Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και στρατηγικά πόστα Ενέργειας
Σειρήνες πολέμου και ΝΑΤΟποίησης, στο στόχαστρο ο λαός
Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου!
Οι φλόγες του ιμπεριαλιστικού πολέμου επεκτείνονται - Τώρα συναγερμός!
Με στρατιωτικές δυνάμεις και υιοθέτηση των άθλιων προσχημάτων ψάχνουν «πόστα» για την επόμενη μέρα
Κλιμακώνουν την εμπλοκή στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Τα κεφάλια μέσα» και η ένταση της εκμετάλλευσης είναι το ...άλλο μισό της εμπλοκής
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή
 Σχεδιασμοί για αξιοποίηση των Κούρδων
Ισραηλινές επιδρομές και χερσαία εισβολή
«Η Κύπρος δεν μετέχει στη σύγκρουση»
Η «κάλπικη» επίκληση της «ειρήνης» και του «Διεθνούς Δικαίου»
«Πατερίτσες» της κυβέρνησης στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια
«Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης»
 Εκλεισε νωρίτερα η ύλη του «Ριζοσπάστη»
 Προέχει «να βγάζουμε μια θετική εικόνα...!»
 Ευρωπαϊκά κράτη - και η Ελλάδα - θα ενταχθούν στη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα»
Αμεση απάντηση έδωσε ο λαός, τώρα να σημάνει ξεσηκωμός
Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 11 Μάρτη
Σε μέγγενη χωρίς προηγούμενο ο ηρωικός λαός της Κούβας
 Σημαντική διεθνιστική ευθύνη η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ Κούβας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ