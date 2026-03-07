ΚΥΠΡΟΣ

Σειρήνες πολέμου και ΝΑΤΟποίησης, στο στόχαστρο ο λαός

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, η Κύπρος συμμετέχει στον πόλεμο, στα ευρωατλαντικά σχέδια που οδηγούν στη γενίκευση του. «Το ένα φέρνει το άλλο» στην κατρακύλα της εμπλοκής, με το «πάτημα» να δίνεται τις πρώτες ώρες της Δευτέρας μετά το χτύπημα που πραγματοποιήθηκε με drone σε βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι,λίγες ώρες μόνο αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε άδεια στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει και βρετανικές βάσεις στον πόλεμο.

Εκτοτε έχουν σημειωθεί σειρά από περιστατικά που έχουν σημάνει συναγερμούς, ενώ μετά και την Ελλάδα και τη Γαλλία, μια σειρά από κράτη του ευρωατλαντικού στρατοπέδου έχουν σπεύσει να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, στο φόντο της κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Την Πέμπτη, ο εναέριος χώρος πάνω από την Κύπρο έκλεισε προσωρινά, ύστερα από εντοπισμό drones σε απόσταση 120 ν.μ. από τη Λάρνακα. Στην επιχείρηση αναγνώρισης συμμετείχαν δύο ελληνικά F-16. Λόγω της απαγόρευσης, μία πτήση από την Αθήνα προς τη Κύπρο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις καταγράφονται αυτές τις ημέρες στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας.

Τα κυπριακά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν ευρέως τη δήλωση με την οποία εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ κατήγγειλε το Ιράν για τον πύραυλο που έπεσε στην τουρκική επαρχία Χατάι. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ο πύραυλος κατευθυνόταν προς την Κύπρο, «επιβεβαιώνοντας ότι το νησί έχει «κλειδώσει» στα σκόπευτρα των αντιποίνων, λόγω του ρόλου των βρετανικών βάσεων στο ξεδίπλωμα των βρώμικων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και της συνεχούς ΝΑΤΟποίησής του.

ΝΑΤΟποίηση με τη βούλα

Η κατάσταση αξιοποιείται με «πρωτοφανή» αντανακλαστικά για να τρέξει η ΝΑΤΟποίηση, η αιτία δηλαδή των όσων βιώνει σήμερα ο κυπριακός λαός ακόμα πιο γρήγορα: η Ισπανία (αυτό το ...φιλειρηνικό πρότυπο των σοσιαλδημοκρατών βαστάζων του πολέμου και στη χώρα μας) αποστέλλει στην Κύπρο την πιο σύγχρονη φρεγάτα της, για αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», καθώς και ελληνικά πολεμικά πλοία.

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, Κροζέτο, ανακοίνωσε ότι και η Ιταλία και η Ολλανδία θα αποστείλουν ναυτικές δυνάμεις στην Κύπρο, επικαλούμενος το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ για την αμοιβαία άμυνα των μελών-κρατών. Ο ίδιος ανέφερε ότι σε σύσκεψη με υπουργούς Αμυνας Γερμανίας, Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας αποφασίστηκε η δημιουργία «διαρκούς συντονισμού» για την παρακολούθηση της κρίσης.

Επιπλέον, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον ελικοπτέρων Wildcat με δυνατότητες κατά των drones, που αφίχθησαν χθες Κύπρο, ενώ στη Μεσόγειο αναπτύσσεται και το βρετανικό πλοίο HMS Dragon.

Από κοντά άλλωστε και η ΝΑΤΟική Τουρκία σπεύδει να πιάσει θέσεις, (κάνοντας «κιμά» και τα διάφορα παραμύθια που λένε τα αστικά επιτελεία στην Ελλάδα), αξιοποιώντας την κλιμάκωση ως παραπέρα «πάτημα» οριστικής διχοτόμησης και ισχυροποίησης της κατοχής της στο νησί. «Οπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό της "Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου" (σ.σ. του ψευδοκράτους) και τη στηρίζει» λένε «πηγές» του υπουργείου Αμυνας της Τουρκίας τονίζοντας ότι η Αγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της δίνει και το καθεστώς της «εγγυήτριας δύναμης». Επιπλέον, ενώ από το Σαββατοκύριακο η εναέρια κίνηση πάνω από το ψευδοκράτος έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το CHP ζητά δραστικά αναβάθμιση της αεράμυνάς του, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ξεκαθάρισε ότι «όλα τα απαραίτητα για την υπεράσπιση της επικράτειας και του εναέριου χώρου μας (σ.σ. όπως τις εννοεί η κατοχική Τουρκία) θα ληφθούν χωρίς κανένα δισταγμό».

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο Κύπριος πρόεδρος επαναλαμβάνει πως «όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν θα υποβάλλουμε αίτημα για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ», ενώ άλλες φωνές, όπως πχ ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς προτείνει «ένα επόμενο βήμα που θα ενίσχυε σημαντικά την προοπτική σταθερότητας στη Νότια Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτός είναι ίσως ο καλύτερος δυνατός σύνδεσμος που θα είχε ποτέ η Κύπρος, για να ζητήσει, επίσημα και επειγόντως, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ».

Συνολικά η συζήτηση που ανοίγει ο αστικός πολιτικός κόσμος της Κύπρου είναι πώς θα μονιμοποιηθεί η στρατιωτική δύναμη που στέλνουν ευρωπαϊκά κράτη, ενδεικτικό κι αυτό των πραγματικών στοχεύσεων... Χαρακτηριστικά, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης δήλωσε πως «οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την πρόταση που για χρόνια προωθούσα (...) για ευρωμεσογειακή άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Αμυνας, με μόνιμη εγκατάσταση δυνάμεων από κράτη - μέλη της ΕΕ» και πως «επιβάλλεται ως πρώτο μέτρο η μόνιμη στάθμευση ελληνικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, η οποία να διευρυνθεί με συμμετοχή και από άλλα πρόθυμα κράτη της ΕΕ».

Ενώ την Τετάρτη, οι ΥΠΕΞ Κύπρου και ΗΠΑ τηλεφωνιόντουσαν για «τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής» επιβεβαιώνοντας «την ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου», μάλιστα σε μια συνομιλία για την οποία ανακοίνωσε έβγαλε μόνο η αμερικανική πλευρά.

Δύσκολα βέβαια πιστεύει κανείς ότι ο Ρούμπιο πήρε τηλέφωνο γυρεύοντας ... συνταγές για σεφταλιές, ενώ ανάμεσα στις άλλες πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες είναι και ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε ήδη από τη Λευκωσία να στείλει δύναμη 2.000 ανδρών στο νησί για «ανθρωπιστικούς λόγους».

Εφησυχασμός και επιχείρηση στοίχιση στους στόχους της αστικής τάξης

Πιο εκκωφαντικά και από τις πραγματικές σειρήνες, στην Κύπρο τις μέρες αυτές ηχούν οι σειρήνες ωμής παραπλάνησης του λαού, προκειμένου να τον πείσουν ότι όχι απλά ο πόλεμος δεν έχει φτάσει πάνω από τα σπίτια του αλλά και ότι οι μακελάρηδες που ετοιμάζονται να τον κάνουν κρέας για τα κανόνια τους κινητοποιούνται για την προστασία του... Και επειδή είναι φυσικό η ανησυχία του κόσμου να μεγαλώνει, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και γενικά τα αστικά επιτελεία παίρνουν διαρκή μέτρα ώστε να κυριαρχήσει απόλυτα η αμερικανοΝΑΤΟική προπαγάνδα και μαζί ο εφησυχασμός.

Ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης σε διάγγελμα του ισχυρίστηκε ξανά πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης», προσθέτοντας ότι «από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην ΕΕ και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις».

Ενώ έλεγε ότι «η αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση» για «την ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης» και ζητούσε η πληροφόρηση να γίνεται «από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης» αφού - όπως ισχυρίστηκε - έτσι παρέχονται μόνο «αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες»... Κάπως έτσι, όταν αργά το βράδυ της Τετάρτης οι σειρήνες που ήχησαν ξανά στο Ακρωτήρι σταμάτησαν, όποιος είχε συνδεθεί στο Κανάλι Viber της κυβέρνησης καθησυχαζόταν «αξιόπιστα» πως «δεν έχει εντοπιστεί απειλή»...

Την ίδια ώρα στις ενημερωτικές εκπομπές πληθαίνουν οι αναλύσεις για το «τείχος» που δήθεν «υψώνουν ναυτικές μονάδες του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως έλεγε ένα από τα ειδησεογραφικά δίκτυα του νησιού, εν μέσω ενός προκλητικού ρεσιτάλ εφησυχασμού και προσπάθειας στοίχισης του λαού με τα ευρωατλαντικά σχέδια.