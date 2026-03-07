ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 11 Μάρτη

Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Στο κάλεσμά της για τη συγκέντρωση, η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Στις 11 Μάρτη πλημμυρίζουμε το Σύνταγμα (...) Απαιτούμε: Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα! Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας". Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού. Κάτω τα χέρια από την Κούβα!»

Οι προσυγκεντρώσεις

Οι προσυγκεντρώσεις έχουν οριστεί για τις 18.15 στα εξής σημεία: