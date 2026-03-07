Σάββατο 7 Μάρτη 2026 - Κυριακή 8 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΚΟΥΒΑ 2026
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 11 Μάρτη

Στις 7 μ.μ. θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία

Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Στο κάλεσμά της για τη συγκέντρωση, η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Στις 11 Μάρτη πλημμυρίζουμε το Σύνταγμα (...) Απαιτούμε: Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα! Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας". Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού. Κάτω τα χέρια από την Κούβα!»

Οι προσυγκεντρώσεις

Οι προσυγκεντρώσεις έχουν οριστεί για τις 18.15 στα εξής σημεία:

  • Στύλοι Ολυμπίου Διός: Οι Οργανώσεις Ανατολικού, Νότιου Τομέα και των Μεσογείων - Λαυρεωτικής
  • Προπύλαια: Οι Οργανώσεις Σπουδάζουσας, Α' Αθήνας και Εκπαιδευτικών
  • Παλιά Βουλή: Οι κλαδικές Οργανώσεις και οι Οργανώσεις της Βορειοδυτικής Αττικής
  • Πλατεία στο Μοναστηράκι: Οι Οργανώσεις του Πειραιά, της Νοτιοδυτικής Αθήνας, των Δυτικών, της Βόρειας και Βορειοδυτικής Αθήνας.
    

«Ο αγώνας για την ειρήνη είναι αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό»
Από τη Μέση Ανατολή οι φλόγες του πολέμου ήδη απλώνονται σε Ανατ. Μεσόγειο και Καύκασο
Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και στρατηγικά πόστα Ενέργειας
Σειρήνες πολέμου και ΝΑΤΟποίησης, στο στόχαστρο ο λαός
Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου!
Οι φλόγες του ιμπεριαλιστικού πολέμου επεκτείνονται - Τώρα συναγερμός!
Με στρατιωτικές δυνάμεις και υιοθέτηση των άθλιων προσχημάτων ψάχνουν «πόστα» για την επόμενη μέρα
Κλιμακώνουν την εμπλοκή στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Τα κεφάλια μέσα» και η ένταση της εκμετάλλευσης είναι το ...άλλο μισό της εμπλοκής
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή
 Σχεδιασμοί για αξιοποίηση των Κούρδων
Ισραηλινές επιδρομές και χερσαία εισβολή
«Η Κύπρος δεν μετέχει στη σύγκρουση»
Η «κάλπικη» επίκληση της «ειρήνης» και του «Διεθνούς Δικαίου»
«Πατερίτσες» της κυβέρνησης στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια
«Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης»
 Εκλεισε νωρίτερα η ύλη του «Ριζοσπάστη»
 Προέχει «να βγάζουμε μια θετική εικόνα...!»
 Παραβγαίνουν ποιος θα σπρώξει περισσότερο τον λαό στον ντορβά
 Ευρωπαϊκά κράτη - και η Ελλάδα - θα ενταχθούν στη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα»
Αμεση απάντηση έδωσε ο λαός, τώρα να σημάνει ξεσηκωμός
Σε μέγγενη χωρίς προηγούμενο ο ηρωικός λαός της Κούβας
 Σημαντική διεθνιστική ευθύνη η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ Κούβας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
