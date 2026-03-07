ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Με στρατιωτικές δυνάμεις και υιοθέτηση των άθλιων προσχημάτων ψάχνουν «πόστα» για την επόμενη μέρα

Ταεπιδιώκουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στηκαι να πιάσουν «πόστα» στην κρίσιμη περιοχή για την «επόμενη μέρα» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών,για την εγκληματική επίθεση στο Ιράν,να σταθμεύουν σε βάσεις τους.

Παράλληλα, δηλώνουν επισήμως ότι «δεν συμμετέχουν», επιχειρώντας να αποφύγουν τις συνέπειες της «άμεσης εμπλοκής» στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν και να ελιχθούν στις σχέσεις τους με αραβικές αστικές τάξεις, ενώ στην επιφάνεια έρχονται αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, όπως αυτές έχουν εκφραστεί τόσο στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, όσο και στη Γροιλανδία.

Παρότι οι ΗΠΑ, όπως όλα δείχνουν, προχώρησαν στην επέμβαση στο Ιράν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους «συμμάχους» στο ΝΑΤΟ και η ομάδα Ε3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία) δεν μετείχε σε κανέναν γύρο των διαπραγματευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ έσπευσαν να τονίσουν πως στηρίζουν την εγκληματική επέμβαση στο Ιράν, αφού εξυπηρετούνται και δικά τους συμφέροντα.

Εντός της ΕΕ, εξάλλου, ο πόλεμος στο Ιράν αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Παρά τη συνολική καταδίκη του Ιράν με τα προσχήματα για το «πυρηνικό πρόγραμμα», το «αυταρχικό καθεστώς» κ.λπ., υπάρχουν αποχρώσεις μεταξύ των κρατών - μελών ανάλογα με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, αλλά και υπό το πρίσμα του «ρήγματος» μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται διαφοροποιήσεις και «αποχρώσεις» που καταγράφονται από χώρες όπως η Ισπανία και η Βρετανία, ενώ στο ίδιο φόντο των αντιθέσεων με τις ΗΠΑ η Γαλλία ανακοίνωσε σχέδια για «προηγμένη πυρηνική αποτροπή» που θα περιλαμβάνει και άλλα 8 ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Βρετανία: Βάσεις στις ΗΠΑ για... «αμυντικά» χτυπήματα και η «ειδική σχέση στην πράξη»

«Για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και αυτά των συμμάχων μας στην περιοχή» οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας ήταν οι πρώτοι που ανακοίνωσαν «στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα».

Βρετανία και Γαλλία ενισχύουν με εξοπλισμό και προσωπικό τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, συμμετέχουν στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones.

Ενδεικτικά αεροσκάφη F-35 και Typhoon της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν «αμυντικές» αεροπορικές επιχειρήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, και κατέρριψαν εχθρικά drones πάνω από την Ιορδανία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Επίσης η Βρετανία επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν στρατιωτικές βάσεις της, δήθεν για «αμυντική δράση για την προστασία των συμμαχικών δυνάμεων και των εθνών στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή».

Απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, ότι οι σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας «δεν είναι όπως ήταν», ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως η «ειδική σχέση ΗΠΑ - Βρετανίας» αποδεικνύεται έμπρακτα στη στρατιωτική συνεργασία τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Εδώ και μερικές βδομάδες ετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη ικανοτήτων μας στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ».

«Αμερικανικά αεροπλάνα επιχειρούν από βρετανικές βάσεις - αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει. Βρετανικά αεροσκάφη καταρρίπτουν drones και πυραύλους για να προστατεύσουν ζωές Αμερικανών στη Μέση Ανατολή στις κοινές μας βάσεις, μοιραζόμαστε πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών κάθε μέρα για να κρατάμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς. Αυτή είναι η ειδική σχέση στην πράξη», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Επανέλαβε πως το Λονδίνο έχει επιτρέψει «περιορισμένη» χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για «αμυντικές» επιχειρήσεις, και πως δεν συμμετέχει σε «επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν».

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφασή του να μη συμμετάσχει η Βρετανία στα «αρχικά» επιθετικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν «εσκεμμένη και υπαγορευμένη από το εθνικό συμφέρον» και δεν θα αλλάξει «ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ενδεχομένως ασκηθούν για αλλαγή στάσης», κάνοντας έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, υπερασπίστηκε την τωρινή ενεργότερη στρατιωτική εμπλοκή της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος τα ιρανικά αντίποινα με επιθέσεις σε στόχους στο έδαφος «συμμάχων» του Λονδίνου στην περιοχή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ενώ ο Τραμπ λαμβάνει αποφάσεις προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, «εγώ, ως Βρετανός πρωθυπουργός, είμαι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις που θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Λονδίνο ότι άργησε να δεχτεί να χρησιμοποιηθούν βρετανικές βάσεις, και στη συνέχεια έδωσε άδεια για περιορισμένη χρήση. Για τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο «χρειαστήκαμε τρεις και τέσσερις μέρες για να καταλάβουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε. Θα ήταν πολύ πιο βολικό να προσγειωθούμε εκεί σε αντίθεση με το να πετάμε πολλές επιπλέον ώρες», είπε ο Τραμπ.

Επιπλέον, τόνισε ότι με τη Βρετανία οι ΗΠΑ έχουν διαφορές σε «θέματα Ενέργειας και μετανάστευσης». Συγκεκριμένα κατηγόρησε το Λονδίνο ότι «αγοράζει Ενέργεια από τη Νορβηγία που κάνει αντλήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα», ενώ παράλληλα «αρνήθηκαν στις ΗΠΑ να "ανοίξουν" τη Βόρεια Θάλασσα»...

Γαλλία: «Εχουμε δικαίωμα επέμβασης» στη Μέση Ανατολή

Το Παρίσι από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε πως η Γαλλία «έχει το δικαίωμα» επέμβασης στη Μέση Ανατολή, σε χώρες που διαθέτει έτσι κι αλλιώς βάσεις ή στρατιωτικές συμφωνίες για την προώθηση των γεωπολιτικών της συμφερόντων.

Η Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνίες Αμυντικής Συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και ο Λίβανος. Ο δε Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι «είμαστε επίσης συνδεδεμένοι με την Ιορδανία και τους Κούρδους συμμάχους μας».

Ετσι, η Γαλλία ανέπτυξε αεροσκάφη Rafale πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (HAE) για να προστατεύσει τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της από ιρανικές επιθέσεις. Σε βάσεις στα ΗΑΕ σταθμεύουν εκατοντάδες μέλη του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού της Γαλλίας.

Επίσης ο Εμ. Μακρόν έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκολ» να πλεύσει προς τη Μεσόγειο, επικαλούμενος τις συνέπειες στο διεθνές εμπόριο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις «απειλές» στη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα.

Στον Λίβανο η Γαλλία ενισχύει τη συνεργασία της με τις Λιβανικές Ενοπλες Δυνάμεις - τις οποίες οι «δυτικοί» θέλουν να αξιοποιήσουν απέναντι στη Χεζμπολάχ - και θα τους παράσχει θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς, με τον Μακρόν να υποστηρίζει πως «πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η εκ νέου εμπλοκή αυτής της χώρας, που είναι κοντά στη Γαλλία, στον πόλεμο».

Από την πλευρά της και η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική βοήθεια - ιδίως στον τομέα της αεροπορικής άμυνας - στις χώρες του Κόλπου, όπου είναι τοποθετημένοι περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες.

Γερμανία: Δεν είναι ώρα για «κήρυγμα» σε ΗΠΑ - Ισραήλ...

Είναι πολύ ενδεικτικά, τόσο για την ανεπίστρεπτη φάση κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών όσο και για την «αποφασιστικότητα» που ετοιμάζονται να δείξουν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, τα λόγια του Γερμανού καγκελάριου, Φρ. Μερτς, μόλις ξεκίνησε η επέμβαση στο Ιράν.

Ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι «τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες βιώνουμε μία μοναδική πυκνότητα πολεμικών γεγονότων και ριζικών αλλαγών στον κόσμο και στην άμεση γειτονιά μας», ενώ παραδέχτηκε ότι «οι μέχρι σήμερα ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου τηρούνται όλο και λιγότερο».

Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι «δεν είναι η ώρα να κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους και συμμάχους μας», δηλαδή στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς «συμμεριζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους, χωρίς να μπορούμε να τους επιτύχουμε οι ίδιοι». Υπενθυμίζεται ότι το Βερολίνο είχε «χαιρετίσει» αντίστοιχα το αιματοκύλισμα του παλαιστινιακού λαού, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «κάνει τη βρώμικη δουλειά για εμάς» στη Γάζα...

«Εχουμε κοινό συμφέρον να τερματιστεί η τρομοκρατική δράση του καθεστώτος (σ.σ. του Ιράν) και να σταματήσουν οι επικίνδυνοι εξοπλισμοί με πυρηνικά και βαλλιστικά όπλα. Τα στρατιωτικά χτυπήματα έχουν ως στόχο να βάλουν τέλος στο καταστροφικό παιχνίδι ενός εξασθενημένου καθεστώτος. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχει ρίσκο», είπε ο Μερτς.

Για την «επόμενη μέρα» ο καγκελάριος ζήτησε να αναπτύξει η Γερμανία, από κοινού με τους «συμμάχους» της, μία ατζέντα για το Ιράν, με στόχο να μειωθεί η «επιρροή» της Ρωσίας και της Κίνας, που θα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες: Την αναγνώριση του «δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ», τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, την παροχή βοήθειας για τη «σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη» του Ιράν και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε κατά τα άλλα «ο ιρανικός λαός να αποφασίσει ελεύθερα για τη μοίρα του»...

Πάντως η Γερμανία - που δεν διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - διαφοροποιήθηκε στο σκέλος της στρατιωτικής κινητοποίησης - λέγοντας ότι Γαλλία και Βρετανία έχουν άλλη «οπτική». Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γ. Βάντεφουλ, απέκλεισε την πιθανότητα στρατιωτικής συμμετοχής στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ανέφερε ότι «οι στρατιώτες μας της Bundeswehr θα αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης. Δεν σχεδιάζονται περαιτέρω μέτρα».

Ουκρανία: Ανταλλάγματα για χειριστές και συστήματα κατά ιρανικών drones

Σε μια ακόμη απόδειξη της άμεσης διασύνδεσης των ιμπεριαλιστικών πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, Βρετανία, ΗΠΑ και άλλοι ΝΑΤΟικοί έχουν ζητήσει βοήθεια από το Κίεβο με εμπειρογνώμονες που θα παράσχουν καθοδήγηση για την αναχαίτιση ιρανικών drones.

Drones ιρανικού σχεδιασμού εκτοξεύει και η Ρωσία στην Ουκρανία, ενώ «δυτικά» ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα εν λόγω drones έχουν αντιγραφεί και από τις ΗΠΑ.

Το Κίεβο απάντησε πως θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή εάν οι NATOικοί «εταίροι» μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία. Επίσης θα παραχωρήσει τα εγχώρια συστήματα για την αναχαίτιση drones σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε αντάλλαγμα για αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αεράμυνας PAC-3 (Patriot). Τέτοιους πυραύλους χρησιμοποιούν και τα κράτη του Κόλπου.