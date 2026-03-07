Οι φλόγες του ιμπεριαλιστικού πολέμου επεκτείνονται - Τώρα συναγερμός!

Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

Η Πολιτική Απόφαση και τα άλλα ντοκουμέντα του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ αποτελούν οδηγό γνώσης και πάλης, δύναμη στα χέρια των μελών και των φίλων του Κόμματος, των εργαζομένων, όλων αυτών που προβληματίζονται και αγανακτούν για την υποβάθμιση της ζωής τους, την ένταση της εκμετάλλευσης και τη ληστεία του μόχθου τους που μετατρέπεται σε τεράστια κέρδη για τους λίγους, τους καπιταλιστές, τροφοδοτεί την πολεμική οικονομία και προετοιμασία.

Δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση των διεθνών εξελίξεων και την ανάπτυξη του εργατικού - λαϊκού αγώνα ενάντια στην επιθετική στρατηγική της ελληνικής αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστικών της συμμαχιών, την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων, την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Σαλπίζουν την αντεπίθεση στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής - κομμουνιστικής κοινωνίας, γιατί ο λαός μας έχει δικαίωμα και μπορεί να ζήσει με τους όρους του 21ου αιώνα, ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

Με τη δύναμη της πολιτικής του ΚΚΕ, με το όπλο της διεθνιστικής αλληλεγγύης και με πίστη στο δίκιο των λαών παλεύουμε στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταδικάζουμε την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στεκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, του λαού της Κούβας, όλων των λαών.





Οι δυνάμεις αυτές που στηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα, ευθύνονται για τη διαμόρφωση ή την αποδοχή του πλέγματος της εμπλοκής στα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, της παρουσίας των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, υπερασπίζονται το λεγόμενο «εθνικό συμφέρον» και την «εθνική στρατηγική» στην υπηρεσία των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων, των εκμεταλλευτών, ενάντια στον λαό μας.

Το ΚΚΕ απαιτεί να κλείσουν τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις ορμητήρια πολέμου και μαγνήτης αντιποίνων, να ανακληθεί η πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η Φρεγάτα «Υδρα» από την Ερυθρά Θάλασσα, κάθε πολεμικό πλοίο και στρατιωτική μονάδα από ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, να καταγγελθεί η στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γάζα.

Μαζική καταδίκη της ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν





Η επίθεση κατά του Ιράν ήταν αναμενόμενη και υπηρετεί τον στόχο της αποκαλούμενης «νέας Μέσης Ανατολής», τον έλεγχο του πετρελαίου και των άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων, μιας ευρύτερης περιοχής, στον ανταγωνισμό με την Κίνα που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν, προμηθεύεται από αυτό σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, συνεργάζεται με την ιρακινή αστική τάξη σ' ένα πακέτο σημαντικών επενδύσεων, στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού σε αντιπαράθεση με τον ινδικό εμπορικό δρόμο που διασχίζει τη Μέσα Ανατολή και φτάνει στην Ευρώπη.

Η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί και αναπαράγει τα γελοία προσχήματα που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ, για τα «δημοκρατικά δικαιώματα» του ιρανικού λαού, τον οποίο δολοφονούν με τους πυραύλους τους, φτάνοντας μέχρι του σημείου να σκοτώνουν συνειδητά μαθήτριες σε ιρανικά σχολεία. Υποκριτές και Φαρισαίοι. Μιλούν για «δημοκρατία» και «ελευθερία» οι δυνάμεις οι οποίες για τα συμφέροντα των ελληνικών μονοπωλίων προωθούν στρατηγικές συμφωνίες με τα αντιδραστικά καθεστώτα της Σαουδικής Αραβίας και των μοναρχιών του Κόλπου, καταγγέλλουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν βγάζουν άχνα για την αμερικανική, ΝΑΤΟική και ισραηλινή πυρηνική δύναμη.

Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι ενώ οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ήταν σε εξέλιξη, η αμερικανική στρατιωτική μηχανή συγκέντρωσε τεράστια δύναμη πυρός στον Περσικό Κόλπο και από κοινού με το κράτος του Ισραήλ προετοίμασε και εξαπέλυσε την ιμπεριαλιστική επίθεση.

Το συμπέρασμα είναι αβίαστο. Οι μακελάρηδες των λαών προωθούν τα σχέδιά τους τόσο με τις πολεμικές επιχειρήσεις όσο και με τις διαπραγματεύσεις με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Τα διπλωματικά μέσα στα οποία ορκίζονται αστικά, φιλελεύθερα, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, αλλά και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί όπως η ΕΕ, χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων. Και το ίδιο ισχύει για το «διεθνές δίκαιο» που το χρησιμοποιούν όπως επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και έχει κουρελιαστεί.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν σήμερα αυτό που άρχισαν με τους πολυήμερους βομβαρδισμούς τον περασμένο Ιούνη για τη διάλυση των υποδομών του απεμπλουτισμένου ουρανίου, πανηγυρίζοντας τότε για τις επιτυχίες τους.

Πίσω από τους ισχυρισμούς πως στόχος είναι η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος και του βαλλιστικού πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν προβάλλει ο πραγματικός στόχος, η ανατροπή του καθεστώτος, ακόμα και η κατάληψη της χώρας. Στηρίζοντας αντικαθεστωτικές δυνάμεις, τροφοδοτώντας εθνοτικές αντιθέσεις, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν τις μειονότητες, των Κούρδων, των Αζέρων κ.ά. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία των γεγονότων και να αποκλείσει ακόμα και χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν πικρή πείρα από την ήττα στο Βιετνάμ, τις επεμβάσεις στο Αφγανιστάν (2001) και το Ιράκ (2003) που σκοτώθηκαν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και οι πόλεμοι διήρκεσαν πολλά χρόνια.

Για την επίτευξη των στόχων τους σκότωσαν στοχευμένα τον ανώτατο πολιτικό και θρησκευτικό ηγέτη, κρατικά, κυβερνητικά στελέχη, και καμαρώνουν, προσπαθώντας με τους προπαγανδιστικούς τους μηχανισμούς να περάσουν στη λαϊκή σκέψη πως είναι παντοδύναμοι, πως μπορούν να καταλύουν την εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας και να δολοφονούν την ηγεσία της, για να υποταχθούν οι λαοί.

Το Ιράν απάντησε με πλήθος πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και υποδομών στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι και Αμπου Ντάμπι), αλλά και στην Κύπρο, στη βρετανική/ ΝΑΤΟική βάση στο Ακρωτήρι.

Οι φλόγες του πολέμου επεκτείνονται σε μια μεγάλη περιοχή, στην οποία είναι ήδη σε εξέλιξη η σύγκρουση Πακιστάν - Αφγανιστάν και οι έντονοι ανταγωνισμοί στην Ασία - Ειρηνικό. Οι λαοί κινδυνεύουν, σκοτώνονται, ξεριζώνονται και οδηγούνται στην προσφυγιά και τη μετανάστευση. Εκατοντάδες πλοία και χιλιάδες ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο και στα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ, εκπέμπουν «σήμα κινδύνου», ενώ τα αστικά κράτη και κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης, αρνούνται να πάρουν μέτρα και να αναλάβουν την ευθύνη του επαναπατρισμού τους, θυσιάζουν τις ζωές τους για τα εφοπλιστικά κέρδη.

Συνεπώς, αποκτά μεγάλη σημασία η απεργία των ναυτεργατών την περασμένη Πέμπτη 5 Μάρτη, που απαιτούν την εξασφάλιση τροφής, νερού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, επαναπατρισμό των πληρωμάτων. Αγώνας που οργανώθηκε ως συνέχεια της προηγούμενης απεργιακής κινητοποίησης στις 6 Φλεβάρη σε όλο το λιμάνι, τον Πειραιά και το Θριάσιο, ενάντια στην εμπλοκή στον πόλεμο και στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, με τη συμμετοχή λιμενεργατών από 20 λιμάνια σε 6 χώρες της Μεσογείου.

Να γκρεμίσουμε τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα

Πότε για τη «δημοκρατία», την «ελευθερία», τα «ανθρώπινα δικαιώματα», την αντιμετώπιση της «τρομοκρατίας», την κατοχή «όπλων μαζικής καταστροφής» και με άλλα προσχήματα, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με κοινό σχεδιασμό και στρατιωτικές επεμβάσεις διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, εισέβαλαν σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη και Συρία, επιβάλλοντας σ' αυτή το καθεστώς των τζιχαντιστών.

Με τη δύναμη των όπλων και τη στήριξη του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού, το Ισραήλ διατηρεί την πολύχρονη κατοχή στην Παλαιστίνη, δολοφόνησε 70.000 ανθρώπους, παιδάκια και ηλικιωμένους στη Λωρίδα της Γάζας και τώρα την μετατρέπουν σε αμερικανικό και ισραηλινό προτεκτοράτο μέσω του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που έχει στήσει ο Τραμπ, ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και άλλες πόλεις, εισβάλλει στον Λίβανο.

Πριν λίγες μέρες ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στη Βενεζουέλα και απήγαγε τον Μαδούρο, για να ελέγξουν τα μονοπώλια των ΗΠΑ τον φυσικό πλούτο της χώρας, τα μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και σπάνιων γαιών, αναχαιτίζοντας τη διείσδυση της Κίνας. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός επιβάλλει πολύχρονο αποκλεισμό γενοκτονίας στην Κούβα και την απειλεί ακόμα και με στρατιωτική επέμβαση. Διεκδικεί τη Γροιλανδία από τη Δανία για να αποκτήσει πλεονεκτήματα στην Αρκτική και να αρπάξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.

Κάθε κρίκος του αμερικανικού σχεδιασμού και της στρατηγικής του «ζωτικού χώρου» έχει αφετηριακό σημείο τον αδυσώπητο ανταγωνισμό με την Κίνα για να κερδίσει το χαμένο έδαφος, να προβάλει εμπόδια στην επέκταση των συμφερόντων της, να της στερήσει συμμάχους και προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου (Βενεζουέλα, Ιράν) και να διατηρήσει την ηγετική θέση στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Ο ανταγωνισμός αυτός προκαλεί πολέμους και θερμές εστίες σε όλη την υδρόγειο, οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα, υπονομεύει το μέλλον των λαών και έχουν μεγάλη σημασία οι θέσεις του ΚΚΕ για τη μαζική καταδίκη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, σε σύγκρουση με τις αστικές τάξεις και τις κάθε είδους συμμαχίες τους, την ανάπτυξη της αυτοτελούς πάλης της εργατικής τάξης, των λαών, με όλα τα μέσα, για τα δικά τους συμφέροντα, συγκεντρώνοντας δυνάμεις για την εξάλειψη της πραγματικής αιτίας που προκαλεί τα λαϊκά βάσανα, την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Η πολιτική της εμπλοκής είναι κίνδυνος - θάνατος για τον λαό μας

Η πολιτική της εμπλοκής υπηρετεί τα συμφέροντα, τη γεωστρατηγική αναβάθμιση και τα επιθετικά σχέδια της ελληνικής αστικής τάξης για να επεκταθεί σε νέα πεδία κερδοφορίας, αξιοποιώντας τις πολύπλευρες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και διακρατικές σχέσεις που αναπτύσσει το αστικό κράτος και έχουν προωθήσει όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου.

Πρόκειται για εγκληματική πολιτική κατά του λαού μας και τώρα είναι επιτακτικά αναγκαίο να αναπτυχθεί παραπέρα η μαζική πάλη για την έξοδο της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το κλείσιμο των αμερικάνικων βάσεων και την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων που βρίσκονται εκτός συνόρων. Σε έναν αγώνα διαρκείας μέχρι το τέλος που η εργατική τάξη με τη δική της εξουσία θα αποδεσμεύσει τη χώρα από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και θα διαμορφώσει διεθνείς σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου οφέλους, με τους άλλους λαούς.

Στις σημερινές συνθήκες που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή διασταυρώνεται επί της ουσίας με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και έχει χτυπήσει συναγερμός για ιρανικά αντίποινα και πυραυλική επίθεση στη βάση της Σούδας, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει αντιπυραυλικά συστήματα, ακόμα και ο πιο διστακτικός έχει υποχρέωση να αντιταχθεί στην πολιτική της εμπλοκής και να συμμετέχει στη δράση.

Μέσα σ' αυτή την κατάσταση αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης και της βολικής αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης ή ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ προστατεύουν τη χώρα και τον λαό. Οι θέσεις αυτές επιβάλλεται να συντριβούν, δεν έχουν κόκκο αλήθειας, έχουν διαψευσθεί μέσα από την πολύχρονη πείρα και την πολύμορφη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Η εγχώρια σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δουλεύει ύπουλα, «καταπίνει» τη σημερινή εμπλοκή και καλεί την κυβέρνηση να την αποφύγει στο μέλλον! Στηρίζει την πολιτική της εμπλοκής.

Ποια είναι η πραγματικότητα;

- Η κυβέρνηση με τη στήριξη των άλλων κομμάτων αποστέλλει στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία για τη στήριξη της αστικής τάξης και του καθεστώτος Ζελένσκι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με τη Ρωσία. Στο έδαφος αυτό έχουν εκτοξευθεί απειλές του Πούτιν για πυραυλικές επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις που απειλούν την ασφάλεια της Ρωσίας.

- Η βάση της Σούδας, η οποία έχει εκπληρώσει βασικό ρόλο σε όλες τις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις στην περιοχή, παραμονές της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν αποτέλεσε βασικό χώρο στάθμευσης μεγάλου αριθμού αμερικάνικων αεροσκαφών, ελλιμενισμού του αεροπλανοφόρου «G. Ford» και δεκάδων πολεμικών πλοίων. Λειτούργησε στην πράξη ως ορμητήριο πολέμου και είναι σημαδεμένη ως ιρανικός στόχος.

Παραμονές επίσης της επίθεσης στο Ιράν, ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ουάσιγκτον, συνεξέταζαν τις εξελίξεις στην περιοχή και την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με προσανατολισμό την οργάνωση του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου - που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 - για την ενίσχυση και επέκταση της Συμφωνίας για τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα, ακόμα πιο μεγάλη προσαρμογή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της χρησιμοποίησης των εξοπλισμών για ΝΑΤΟικές ανάγκες.

- Στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής επιχείρησης «Ασπίδες» της ΕΕ συμμετέχει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία του κράτους του Ισραήλ και των εφοπλιστικών συμφερόντων, βάζοντας σε μεγάλους κινδύνους το πλήρωμα. Στη βάση της στρατηγικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία, έχει σταλεί η πυροβολαρχία Patriot για να προστατέψει τον ενεργειακό κολοσσό της «Aramco», που είναι στο στόχαστρο των επιθέσεων του Ιράν και των Χούθι.

- Η κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει τη χώρα στη λεγόμενη «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα.

Η ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου έχει δραματικά αποτελέσματα για τον λαό

Μέσα στις συνθήκες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, παραμένει η τουρκική κατοχή στην Κύπρο για 52 χρόνια και προωθείται η παγίωση της διχοτόμησης, η λύση δύο κρατών. Στη βάση αυτή, σε συνθήκες ΝΑΤΟποίησης του νησιού και αναβάθμισης των πολιτικών, ενεργειακών και στρατιωτικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και λόγω της έντονης δραστηριότητας των βρετανικών ΝΑΤΟικών βάσεων, η Κύπρος μπήκε στο στόχαστρο των αντιποίνων του Ιράν. Οι εθνο-πατριωτικές κραυγές περί της «μητέρας πατρίδας» και οι πανηγυρισμοί σκοπιμότητας που στήνουν οι απολογητές του ευρωατλαντισμού, μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποστείλει στην Κύπρο δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και 4 μαχητικά F-16, αποσκοπούν στην απόκρυψη του πραγματικού γεγονότος ότι τα στρατιωτικά αυτά μέσα δεν προορίζονται για την προστασία του κυπριακού λαού, αλλά για την υπεράσπιση των βρετανικών βάσεων και των αμερικάνικων υποδομών στην Πάφο, είναι ενταγμένα σε ευρύτερα ΝΑΤΟικά σχέδια στην περιοχή και μπλέκουν βαθύτερα την Κύπρο και την Ελλάδα στον πόλεμο.

Οι βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας, που καταπατούν τα δικαιώματα του κυπριακού λαού, αποτελούν βρετανικό έδαφος, προϊόν συμβιβασμών και των Συμφωνιών του Λονδίνου και της Ζυρίχης, που οδήγησαν στην «περιορισμένη ανεξαρτησία» του νησιού.

Αυτό προστατεύουν οι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16, ό,τι κι αν ισχυριστούν τα κυβερνητικά και άλλα φερέφωνα τα οποία καλύπτουν μεθοδικά τις ευθύνες της Βρετανίας και του αμερικανοΝΑΤΟικού ιμπεριαλισμού για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και τον παρουσιάζουν ως προστάτη του νησιού.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε επικίνδυνη πορεία

Το ΚΚΕ έχει αποκαλύψει τεκμηριωμένα πως μέσα στο πλαίσιο των ΝΑΤΟικών πλαισίων αναπαράγονται τα προβλήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων κι αυτό αποδεικνύεται στην πορεία του χρόνου και μέσα από τα τελευταία γεγονότα. Μετά την πολλοστή συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και τη Συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας στις 11 του Φλεβάρη, στην Αγκυρα, η κυβέρνηση καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες να περάσει το μήνυμα ότι «όλα βαίνουν καλώς» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προβάλλει τις διάφορες επιχειρηματικές συμφωνίες, υμνώντας τις μπίζνες για τα συμφέροντα των καπιταλιστικών ομίλων των δύο κρατών, που δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα των δύο λαών και την ανάπτυξη της φιλίας τους. Υποβαθμίζει μεθοδικά τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης.

- Το Casus belli, την αιτία πολέμου που κήρυξε η τουρκική εθνοσυνέλευση το 1995, σε περίπτωση που το ελληνικό κράτος εφαρμόσει την πρόβλεψη της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και επεκτείνει στο Αιγαίο τα χωρικά ύδατα έως τα 12 μίλια.

- Τη διατήρηση ότι διατηρείται και ενισχύεται το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και των Γκρίζων Ζωνών, μέσα από τα οποία αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αποκαλείται η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης τουρκική, παραβιάζοντας τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923, που καθόρισε σύνορα της περιοχής.

Κρύβει ότι στις συνθήκες αυτές το κυβερνητικό εφεύρημα περί «ήρεμων νερών» δεν έχει καμία υπόσταση, καλλιεργεί εφησυχασμό κι ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί στο αντίθετό του.

Πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν άμεσα τον λαό και η αρνητική δυναμική που περικλείουν μπορεί να εκδηλωθεί με νέα κρίση στις συνθήκες του ενεργειακού πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ΚΚΕ με πίστη στις αρχές του δουλεύει μαχητικά για την ανάπτυξης της φιλίας και της κοινής πάλης των δύο λαών, σε συνεργασία με το ΚΚ Τουρκίας, στη γραμμή καμία αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν.

Τα περί «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» της χώρας είναι παγίδα για τον λαό

Η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, για λογαριασμό των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης, και σε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, παραχώρησε στην κοινοπραξία του αμερικανικού μονοπωλίου της «Chevron» και της «Helleniq Energy» αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Ηδη τα γεγονότα διαψεύδουν τους «πανηγυρισμούς». Η κυβέρνηση με σχετική προσθήκη στη σύμβαση προχώρησε σε αναθεώρηση των γεωγραφικών συντεταγμένων της περιοχής που παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία «Chevron» - «Helleniq Energy» σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσότερων γειτονικών κυρίαρχων κρατών, η οποία οριοθετεί την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΖ της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Συμβατική Περιοχή. Με δυο λόγια, η κυβέρνηση βάζει στο παζάρι κυριαρχικά δικαιώματα, στο όνομα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη και την Αίγυπτο.

Με την παραχώρηση αυτή, η χώρα και ο λαός εμπλέκονται ακόμα περισσότερο στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και κινδύνους, τροφοδοτείται η αντιπαράθεση με την Τουρκία και τη Λιβύη. Ο λαός μας θα συνεχίσει να πληρώνει ακριβά τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και να χάνει πολύτιμους φυσικούς πόρους, οι οποίοι στα δικά του χέρια, με τη δική του εξουσία, θα μπορούσαν να μπουν στην υπηρεσία των αναγκών του.

Οι νέες «μεγάλες ιδέες» που χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές επιλογές της ελληνικής αστικής τάξης για τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, σε «πύλη εισόδου» του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ και τον «Κάθετο Διάδρομο» μεταφοράς του από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, βρωμάνε μπαρούτι.

Αλλωστε, αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις δραματικές εξελίξεις και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στους «ενεργειακούς κόμβους», όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή.

Τώρα ο λαός να απορρίψει κάθε είδους αστικούς σχεδιασμούς και «εθνικούς στόχους», να υπερασπιστεί τα δικά του συμφέροντα, να πάρει έγκαιρα τα μέτρα του και να στρατευτεί στον αγώνα, μαζί με το ΚΚΕ, να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν, και στον σημερινό καπιταλιστικό κόσμο που φλέγεται να γίνει πρωταγωνιστής, για την ανατροπή του και την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας!

Του

Γιώργου ΜΑΡΙΝΟΥ

μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ