«Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης»

«Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», δήλωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης οιμε μιακαι στον περήφανο και δοκιμαζόμενο λαό της με κεντρικό ομιλητή τον πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα,που κατήγγειλε τον οικονομικό στραγγαλισμό από το απάνθρωπο εμπάργκο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο λαός της δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Το αμφιθέατρο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όπου έγινε η εκδήλωση κατακλύστηκε από νέους και νέες καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Την εκδήλωση εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων άνοιξε η Φιλάνθη Γκιώνη, πρόεδρος του Συλλόγου Τοπογράφων, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Βαγγέλης Χριστοφόρου, γραμματέας του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΜΠ.

Ο πρέσβης A. F. Hernandez αναφέρθηκε στις προσπάθειες των ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα ακόμα, να ελέγξουν την Κούβα επιβάλλοντας δικτατορίες με τελευταία αυτήν του Μπατίστα, ενώ ειδικά μετά τον θρίαμβο της Επανάστασης η στάση των ΗΠΑ έγινε πιο σκληρή. «Ολα αυτά τα χρόνια έχουμε υποστεί κάθε είδους επίθεση, στρατιωτικές επιθέσεις, βιολογικό πόλεμο σε διάφορα πεδία, σαμποτάζ, τρομοκρατία, που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες Κουβανούς, προώθηση και χρηματοδότηση της αντεπανάστασης, εισαγωγή στη χώρα ασθενειών για τον άνθρωπο και τα ζώα και την εφαρμογή του εμπάργκο, είπε χαρακτηριστικά κι έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τον αποκλεισμό που είναι «ο πιο παρατεταμένος και βλαβερός που έχει επιβληθεί ποτέ σε χώρα».





«Τον Δεκέμβριο δεν μπήκε κανένα πετρελαιοφόρο στην Κούβα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για κατάσταση που επιδιώκει να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα. Αναφέρθηκε και στην μιντιακή καμπάνια ενάντια στην Κούβα, που διαστρεβλώνει την εικόνα της χώρας με ψέματα, όπως τα προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για την επέμβαση στη Βενεζουέλα, τώρα στο Ιράν κ.λπ. «Είναι ένας πραγματικός πόλεμος, ένας σιωπηλός πόλεμος που σκοτώνει κάθε μέρα και με μεγάλη δόση κυνισμού», τόνισε και υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τίποτε απ' όσα έχουμε κατακτήσει... Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης».