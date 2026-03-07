Σάββατο 7 Μάρτη 2026 - Κυριακή 8 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΥΒΑ 2026
«Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης»

Σε εκδήλωση Φοιτητικών Συλλόγων του ΕΜΠ μίλησε την Πέμπτη ο πρέσβης της Κούβας στην Αθήνα

«Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», δήλωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του ΕΜΠ με μια διεθνιστική εκδήλωση αλληλεγγύης στην Κούβα και στον περήφανο και δοκιμαζόμενο λαό της με κεντρικό ομιλητή τον πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, που κατήγγειλε τον οικονομικό στραγγαλισμό από το απάνθρωπο εμπάργκο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο λαός της δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Το αμφιθέατρο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όπου έγινε η εκδήλωση κατακλύστηκε από νέους και νέες καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Την εκδήλωση εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων άνοιξε η Φιλάνθη Γκιώνη, πρόεδρος του Συλλόγου Τοπογράφων, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Βαγγέλης Χριστοφόρου, γραμματέας του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΜΠ.

Ο πρέσβης A. F. Hernandez αναφέρθηκε στις προσπάθειες των ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα ακόμα, να ελέγξουν την Κούβα επιβάλλοντας δικτατορίες με τελευταία αυτήν του Μπατίστα, ενώ ειδικά μετά τον θρίαμβο της Επανάστασης η στάση των ΗΠΑ έγινε πιο σκληρή. «Ολα αυτά τα χρόνια έχουμε υποστεί κάθε είδους επίθεση, στρατιωτικές επιθέσεις, βιολογικό πόλεμο σε διάφορα πεδία, σαμποτάζ, τρομοκρατία, που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες Κουβανούς, προώθηση και χρηματοδότηση της αντεπανάστασης, εισαγωγή στη χώρα ασθενειών για τον άνθρωπο και τα ζώα και την εφαρμογή του εμπάργκο, είπε χαρακτηριστικά κι έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τον αποκλεισμό που είναι «ο πιο παρατεταμένος και βλαβερός που έχει επιβληθεί ποτέ σε χώρα».


«Τον Δεκέμβριο δεν μπήκε κανένα πετρελαιοφόρο στην Κούβα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για κατάσταση που επιδιώκει να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα. Αναφέρθηκε και στην μιντιακή καμπάνια ενάντια στην Κούβα, που διαστρεβλώνει την εικόνα της χώρας με ψέματα, όπως τα προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για την επέμβαση στη Βενεζουέλα, τώρα στο Ιράν κ.λπ. «Είναι ένας πραγματικός πόλεμος, ένας σιωπηλός πόλεμος που σκοτώνει κάθε μέρα και με μεγάλη δόση κυνισμού», τόνισε και υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τίποτε απ' όσα έχουμε κατακτήσει... Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Ο αγώνας για την ειρήνη είναι αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό»
Από τη Μέση Ανατολή οι φλόγες του πολέμου ήδη απλώνονται σε Ανατ. Μεσόγειο και Καύκασο
Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και στρατηγικά πόστα Ενέργειας
Σειρήνες πολέμου και ΝΑΤΟποίησης, στο στόχαστρο ο λαός
Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου!
Οι φλόγες του ιμπεριαλιστικού πολέμου επεκτείνονται - Τώρα συναγερμός!
Με στρατιωτικές δυνάμεις και υιοθέτηση των άθλιων προσχημάτων ψάχνουν «πόστα» για την επόμενη μέρα
Κλιμακώνουν την εμπλοκή στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Τα κεφάλια μέσα» και η ένταση της εκμετάλλευσης είναι το ...άλλο μισό της εμπλοκής
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή
 Σχεδιασμοί για αξιοποίηση των Κούρδων
Ισραηλινές επιδρομές και χερσαία εισβολή
«Η Κύπρος δεν μετέχει στη σύγκρουση»
Η «κάλπικη» επίκληση της «ειρήνης» και του «Διεθνούς Δικαίου»
«Πατερίτσες» της κυβέρνησης στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια
 Εκλεισε νωρίτερα η ύλη του «Ριζοσπάστη»
 Προέχει «να βγάζουμε μια θετική εικόνα...!»
 Παραβγαίνουν ποιος θα σπρώξει περισσότερο τον λαό στον ντορβά
 Ευρωπαϊκά κράτη - και η Ελλάδα - θα ενταχθούν στη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα»
Αμεση απάντηση έδωσε ο λαός, τώρα να σημάνει ξεσηκωμός
Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 11 Μάρτη
Σε μέγγενη χωρίς προηγούμενο ο ηρωικός λαός της Κούβας
 Σημαντική διεθνιστική ευθύνη η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ Κούβας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ