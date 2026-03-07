Σε εκδήλωση Φοιτητικών Συλλόγων του ΕΜΠ μίλησε την Πέμπτη ο πρέσβης της Κούβας στην Αθήνα
Το αμφιθέατρο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όπου έγινε η εκδήλωση κατακλύστηκε από νέους και νέες καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Την εκδήλωση εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων άνοιξε η Φιλάνθη Γκιώνη, πρόεδρος του Συλλόγου Τοπογράφων, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Βαγγέλης Χριστοφόρου, γραμματέας του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΜΠ.
Ο πρέσβης A. F. Hernandez αναφέρθηκε στις προσπάθειες των ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα ακόμα, να ελέγξουν την Κούβα επιβάλλοντας δικτατορίες με τελευταία αυτήν του Μπατίστα, ενώ ειδικά μετά τον θρίαμβο της Επανάστασης η στάση των ΗΠΑ έγινε πιο σκληρή. «Ολα αυτά τα χρόνια έχουμε υποστεί κάθε είδους επίθεση, στρατιωτικές επιθέσεις, βιολογικό πόλεμο σε διάφορα πεδία, σαμποτάζ, τρομοκρατία, που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες Κουβανούς, προώθηση και χρηματοδότηση της αντεπανάστασης, εισαγωγή στη χώρα ασθενειών για τον άνθρωπο και τα ζώα και την εφαρμογή του εμπάργκο, είπε χαρακτηριστικά κι έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τον αποκλεισμό που είναι «ο πιο παρατεταμένος και βλαβερός που έχει επιβληθεί ποτέ σε χώρα».