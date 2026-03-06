Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Εντείνονται οι δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις

«Λάδι στη φωτιά» από τις ανακοινώσεις του Λιβανέζου Προέδρου εναντίον της Χεζμπολάχ

Το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης συνέχισε το εναέριο σφυροκόπημα και τη χερσαία εισβολή στον Λίβανο, μαζί με απειλές ότι θα ισοπεδώσει ολοκληρωτικά την πρωτεύουσα της χώρας όπως έκανε στις πόλεις της Γάζας...

Εως τις πρώτες πρωινές ώρες, ο ισραηλινός στρατός είχε σκοτώσει άλλους 8 Λιβανέζους αμάχους (μεταξύ των οποίων έξι μέλη δύο οικογενειών) σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από τη Δευτέρα μέχρι χτες σε τουλάχιστον 77 νεκρούς.

Οι τραυματίες είναι πάνω από 527 και οι εκτοπισμένοι ήταν πάνω από 83.000.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων όμως αναμένεται να μεταβληθεί, καθώς ο ισραηλινός στρατός απαίτησε χτες από εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της νότιας Βηρυτού να ξεσπιτωθούν καθώς σχεδιάζει νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών.

Η ειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που αφορά δεκάδες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου θυμίζει εκείνη που εξέδωσε την Τρίτη και την Τετάρτη για εκκενώσεις δεκάδων χωριών και κωμοπόλεων νοτίως του ποταμού Λιτάνι έως τα σύνορα του νοτίου Λιβάνου με το Ισραήλ.

Ο δε Ισραηλινός υπουργός Μπ. Σμότριτς απείλησε ότι η νότια Βηρυτός θα γίνει σαν την ισοπεδωμένη πόλη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα.

Λίγη ώρα αργότερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε νέους γύρους αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο και συνέχιση των χερσαίων επιθέσεων.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει από την πλευρά της ότι επιτέθηκε με πυραύλους εναντίον θέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Παράνομη η Χεζμπολάχ;

Χθες το απόγευμα, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν εμφανίστηκε με στρατιωτική περιβολή (κάνοντας έτσι αναφορά στο προηγούμενο πόστο του, ως αρχηγός του γενικού επιτελείου των λιβανέζικων στρατιωτικών δυνάμεων) και ανακοίνωσε πως θέτει εκτός νόμου τη στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ, στο φόντο πρότερων αποφάσεων της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ έναντι της οργάνωσης αλλά και κατά του Ιράν.

Με δυο λόγια, την ώρα που το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος εντείνει τις εναέριες επιδρομές και τη χερσαία εισβολή, η λιβανέζικη κυβέρνηση επιλέγει να στραφεί εναντίον της Χεζμπολάχ.

Μετά την απαγόρευση όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ στην αρχή της βδομάδας, η κυβέρνηση Σαλάμ ανακοίνωσε επίσης χτες πως θα απαιτείται πλέον η έκδοση βίζας για τους Ιρανούς στον Λίβανο και πως επιθυμεί να απαγορευτούν όλες οι δραστηριότητες των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» (που σχετίζονται στενά με τη Χεζμπολάχ).

Αναμένεται η αντίδραση της Χεζμπολάχ, καθώς και της ηγεσίας του στρατού, καθώς οι ανακοινώσεις του Αούν επιβεβαιώνουν ότι - σε άμεση διασύνδεση με την ιμπεριαλιστική επέμβαση - τη χώρα ζώνουν για μία ακόμη φορά οι κίνδυνοι για το ξέσπασμα ενός εμφύλιου πολέμου...

    

