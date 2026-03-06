Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!

Ο «Ριζοσπάστης» δημοσιεύει σήμερα αποσπάσματα της ομιλίας του Γιάννη Πρωτούλη, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ , από την πολιτική συγκέντρωση της ΚΟ Χανίων με σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - Να κλείσει η βάση της Σούδας» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα.

Η συγκέντρωση αποτέλεσε μεγάλο σταθμό της πλατιάς πολιτικής εξόρμησης της ΚΟ Χανίων για την ενημέρωση και κινητοποίηση του λαού των Χανίων, μερικά χιλιόμετρα από τη σφηκοφωλιά της αμερικανοΝΑΤΟικής βάσης της Σούδας, στέλνοντας δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που βάζουν τη χώρα στον πολεμικό όλεθρο για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστών, πως ο λαός της Κρήτης και όλης της χώρας δεν θα μείνει θεατής των εξελίξεων για να πάει στη σφαγή, θα ξεσηκωθεί για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και να απεμπλακεί η χώρα από το μακελειό.

Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να μιλήσει με θάρρος ο λαός και η νεολαία

«Το Σάββατο το πρωί, στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τα Τέμπη που έγιναν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, ακούσαμε την είδηση για τις πρώτες συνέπειες από την γκανγκστερική επίθεση των Τραμπ και Νετανάχιου, των Αμερικανο-ισραηλινών δολοφόνων στο Ιράν. 168 μικρά παιδιά καμένα, μαθήτριες σε σχολείο θηλέων. Μέσα σε λίγες μέρες η γειτονιά μας βρίσκεται ξανά στο σφαγείο. Σε κάθε άνθρωπο που θέλει να λέγεται άνθρωπος, αφήνει έναν κόμπο στο στομάχι η σκέψη ότι οι φονικότερες μηχανές που γνώρισε η ανθρωπότητα, όπως το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο "USS Gerald Ford", εφοδιάστηκαν εδώ στα Χανιά, στη βάση των Αμερικανών στη Σούδα πριν ξεκινήσουν να ξερνούν θάνατο», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Γ. Πρωτούλης.





Και πρόσθεσε πως οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις επιβάλλουν η Ελλάδα εδώ και τώρα να απεμπλακεί από τη φωτιά του πολέμου που άναψαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ: «Κανένας δεν θα μείνει ανέγγιχτος από τη γενίκευση του πολέμου. Κανένας δεν είναι τόσο μακριά για να νιώθει ασφαλής. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι στρατιωτικές βάσεις που είναι ορμητήρια πολέμου είναι και οι πρώτοι στόχοι αντιποίνων. (...) Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Ελληνες πολίτες, εργαζομένους που βρίσκονται σε 18 χώρες της περιοχής που μπλέκονται με όλους τους τρόπους στην πολεμική αναμέτρηση, όπως και με τους Ελληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο», σημείωσε.

Και αναφερόμενος στις απεργίες των ναυτεργατών και λιμενεργατών με σύνθημα «δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», τόνισε πως «(...) Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την εργατική τάξη, συνολικά τον εργαζόμενο λαό. Να μη μείνει απαθής, αδρανής, βυθισμένος μέσα στον φόβο και στη σύγχυση που προκαλεί η πολεμική προπαγάνδα, η παραλυσία που προκαλούν οι τρομοκρατικές οδηγίες των αρχών να φτιάχνουμε σακίδια έκτακτης ανάγκης και να ψάχνουμε τα πλησιέστερα καταφύγια, τα τρομοκρατικά διλήμματα για να πάρουμε το μέρος του ισχυρού. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να μιλήσει με θάρρος ο λαός και η νεολαία. Να καταδικάσει, να φωνάξει. Η σιωπή είναι συνενοχή.

Τα συνδικάτα των εργαζομένων, οι αγροτικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι των φοιτητών, τα μαθητικά συμβούλια, οι ενώσεις των επαγγελματιών, των γυναικών να πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση, στη συζήτηση, στη συλλογική οργανωμένη δράση που σπάει τον φόβο και πολλαπλασιάζει τη δύναμή μας, στην οργάνωση της αλληλεγγύης που είναι το μεγαλύτερο όπλο των λαών».

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών - ληστών δεν είναι δικός μας πόλεμος

Αναφερόμενος στην αποστολή ελληνικών φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου, ο Γ. Πρωτούλης τόνισε πως «είναι πραγματικά εξοργιστικό και προκαλούν τη μνήμη και τη νοημοσύνη του ελληνικού και του κυπριακού λαού με το πρόσχημα που χρησιμοποιούν, ότι αυτό γίνεται για την υπεράσπιση της "άμυνας της Κύπρου". Μιλάμε για πελώριο και ξεδιάντροπο ψέμα. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η φύλαξη των στρατιωτικών βάσεων των Βρετανών, των δυνάμεων δηλαδή που έχουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή! Δεν θα προστατέψουν τον κυπριακό λαό. Τον σπρώχνουν μέσα σε θανάσιμο κίνδυνο. Τα γεωπολιτικά παιχνίδια τους είναι βρώμικα. Εχουμε ως λαός μεγάλες αποδείξεις για αυτό. Δεν θα πάθουμε σήμερα ιστορική αμνησία για να υπηρετηθούν τα συμφέροντά τους, ούτε τρώει κουτόχορτο ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός!», σημείωσε και πρόσθεσε πως «οι εξελίξεις είναι πυκνές και επικίνδυνες. Αυτές τις κρίσιμες ώρες κανείς δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει!

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών ληστών δεν είναι δικός μας πόλεμος.

Σέρνουν τον λαό μας πιο βαθιά στην άβυσσο των πολέμων για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε τα παιδιά τους θα στείλουν να πολεμήσουν ούτε θα χάσουν αυτοί τίποτα. Οι λαοί θα χάσουν τα πάντα, τα σπίτια τους, τους δικούς τους, τις οικογένειές τους. Εκατομμύρια είναι αυτοί που θα πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς! Βλέπουμε τις βάρκες που έρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες και από τα αδίσταχτα δουλεμπορικά κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων.

Τι θα γίνει με τα εκατομμύρια των προσφύγων που βρίσκονται ήδη σε αυτές τις χώρες; Λίγοι είναι που τρίβουν τα χέρια τους για να εκμεταλλευτούν φθηνούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, όλοι εμείς δεν αντέχουμε να βλέπουμε τις θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι για χιλιάδες ανθρώπους και τα νησιά μας φυλακές ψυχών.

Και σε συνθήκες που δεν είναι άμεσες οι στρατιωτικές συνέπειες, είναι εδώ και μας σφίγγουν τη θηλιά οι οικονομικές συνέπειες, η τεράστια ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στα βασικά είδη διαβίωσης. Τα μονοπώλια στην παραγωγή και εμπορία τροφίμων και καυσίμων ξεκίνησαν ξανά την αισχροκέρδεια, τον σύγχρονο μαυραγοριτισμό. Οι συνέπειες της συνέχισης του πολέμου θα είναι πολύ μεγαλύτερες σε τουριστικές περιοχές όπως τα Χανιά, συνολικά η Κρήτη όπου ο τουρισμός έχει γίνει μονοκαλλιέργεια, αν αρχίσουν και χτυπάνε οι σειρήνες όπως στην Κύπρο. Ολοι το καταλαβαίνουμε αυτό», τόνισε.

Πίσω από τα ψέματα των ιμπεριαλιστών δεν μπορούν να κρυφτούν τα πραγματικά τους σχέδια

Αναφερόμενος στο καταστροφικό πέρασμα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία και σε αμέτρητες άλλες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, που ξεγύμνωσε και τα προσχήματα με τα οποία εξαπολύθηκαν, ο Γ. Πρωτούλης τόνισε πως «δεν χωρά αμφιβολία. Η στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πράξη εγκληματική. Εχει φέρει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.

Πίσω από τα ψέματα των ιμπεριαλιστών δεν μπορούν να κρυφτούν τα πραγματικά τους σχέδια για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων. Πλέον δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. (...)

Η υποκρισία τους ξεχειλίζει για τα "δικαιώματα του λαού του Ιράν", τη θέση των γυναικών και άλλα. Για αυτό δολοφόνησαν 168 μαθήτριες, για να τις απαλλάξουν από την καταπίεση; Μιλάνε για δικαιώματα οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές την ώρα που η κυβέρνησή τους με τις μονάδες ICE εκτελεί εν ψυχρώ Αμερικανούς πολίτες σε δημόσια θέα. Την ώρα που συνάπτουν σχέσεις με άλλα σκοταδιστικά και μοναρχικά καθεστώτα, γιατί αυτό απαιτούν οι μπίζνες των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών».

Ενώ αναφερόμενος στους «ειδικούς», αναλυτές, καθηγητές διεθνολόγους και λοιπούς που «απαγγέλλουν με σπουδαίο ύφος τα σκονάκια ή non paper του Μαξίμου και των πρεσβειών ΗΠΑ και Ισραήλ» σημείωσε μεταξύ άλλων πως «ταυτίζονται στην άποψη ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να στηρίξει τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν. Ειδικευμένοι στο "διεθνές δίκαιο", δεν βρίσκουν μία κουβέντα καταδίκης για την επέμβαση σε μία ανεξάρτητη χώρα! Στρατιωτικοί που τάχα ξέρουν τα πάντα για το οπλοστάσιο του άτρωτου Ισραήλ και κλείνουν τα μάτια στον κίνδυνο αντιποίνων όταν ισοπεδώνονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ από ιρανικά αντίποινα και γίνεται σουρωτήρι ο "Θόλος"».

«Ενας πόλεμος προπαγάνδας συνοδεύει τους πυραύλους των ιμπεριαλιστών. Ποιο είναι το κράτος - τρομοκράτης στην περιοχή σήμερα; Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι τα πιο φονικά κράτη - τρομοκράτες. 70.000 Παλαιστίνιους σκότωσαν στη Γάζα. Σύγχρονη γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση» σημείωσε και τόνισε πως γι' αυτό «αυτές τις ημέρες, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, συντονιζόμαστε στο 902.gr, προμηθευόμαστε και διακινούμε τον "Ριζοσπάστη", συμμετέχουμε στη μεγάλη πολιτική πανεξόρμηση του ΚΚΕ για την ενημέρωση του ελληνικού λαού το Σαββατοκύριακο που έρχεται!».

Ενώ σημείωσε πως «την κυβέρνηση Μητσοτάκη, στα επικίνδυνα παιχνίδια της με την εμπλοκή της χώρας στο μακελειό του πολέμου στο πλευρό των ΗΠΑ και Ισραήλ, έτρεξαν να στηρίξουν οι γνωστές πατερίτσες του στα δύσκολα. Οπως έκαναν στον πολεμικό προϋπολογισμό που ψήφισαν μαζί τον Δεκέμβρη και σε όλα τα κρίσιμα θέματα για την πορεία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του, ο Αλέξης Τσίπρας και άλλοι πρόθυμοι να υπερασπιστούν τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ που έχουν υπογράψει και υλοποιήσει όλοι μαζί, όπως η Νέα Αριστερά, ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου που τέτοιες ώρες παθαίνει αφωνία».

Τώρα είναι η ώρα για λαϊκή κινητοποίηση και δράση

Κλείνοντας, ο Γ. Πρωτούλης τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα για λαϊκή κινητοποίηση και δράση απαιτώντας: Να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη χώρα μας! Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα F-16 που βρίσκονται σε αποστολή υπέρ των ΗΠΑ - Ισραήλ - ΝΑΤΟ και όχι για την ασφάλεια του λαού της Κύπρου. Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ματαιωθούν τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή εκστρατευτικού σώματος στη Γάζα. Να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες των πλοίων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη. Διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ! Αλληλεγγύη στους λαούς, αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους των πολέμων, σε όλα τα θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας!

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας χώνει πιο βαθιά στο μακελειό, στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!

Δυναμώστε το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που με συνέπεια αγωνίζεται ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Το μόνο κόμμα που παλεύει να απεμπλακεί η χώρα μας από τους βρώμικους σχεδιασμούς για τα συμφέροντα μιας χούφτας Ελλήνων καπιταλιστών. Το μόνο κόμμα που παλεύει να εξαλείψει τις αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, που είναι το μοίρασμα του κόσμου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τους καπιταλιστές εκμεταλλευτές. Για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με ειρήνη και αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, όπου η δουλειά και η ανθρώπινη γνώση θα υπηρετεί τη λαϊκή ευημερία και όχι τα κέρδη των λίγων. Τη σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία! Τον μόνο δρόμο για να απαλλαγούμε από τους καταστροφικούς πολέμους και την άγρια εκμετάλλευση λαών και χωρών.

Για να γίνει η Σούδα, όπως και όλα τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας μας, λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών!».