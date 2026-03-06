Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
Μέτρα προστασίας και επαναπατρισμού όλων των ναυτεργατών από τον Περσικό Κόλπο

Τη λήψη μέτρων για την προστασία και τον επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο απαιτεί το ΚΚΕ, με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναλυτικά το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης, που υπογράφεται από τον βουλευτή Νίκο Αμπατιέλο:

«Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά και από την καταδικαστέα επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση βαθαίνει περαιτέρω την εμπλοκή της σε αυτούς τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες! Με την εμπλοκή της στα δολοφονικά αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο κατά άλλων λαών και μαγνήτη αντιποίνων.

Οι εφοπλιστές, έχοντας γνώση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και με βεβαιότητα για το χτύπημα ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, έστειλαν τα καράβια τους μέσα στον Περσικό Κόλπο για να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η κερδοφορία τους.

Οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές. Στην περιοχή παραμένουν εγκλωβισμένα εκατοντάδες καράβια και χιλιάδες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο και εν αναμονή έξω από αυτόν, εκτεθειμένοι στη φωτιά του πολέμου, ακόμα και στο Στενό του Ορμούζ. Οι ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και η ζωή τους έχει τεθεί σε άμεσο κίνδυνο, για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Εκτός από τα παραπάνω, μετά από καταγγελίες ναυτικών προς τα σωματεία τους αποκαλύφθηκε ότι προωθούνταν έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας "Golden Star", για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελούσε δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ, η οποία απετράπη έπειτα από την απαίτηση των ναυτεργατικών σωματείων».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά τον υπουργό «τι μέτρα θα πάρει ώστε:

- Να μην προσεγγίζει κανένα πλοίο τις εμπόλεμες περιοχές. Να χαρακτηριστούν άμεσα εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

- Να δώσει τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται, και να ενημερώσει υπεύθυνα τις οικογένειές τους. Να πάρει τώρα, χωρίς άλλα προσχήματα, όλα τα μέτρα για τον άμεσο απεγκλωβισμό και τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών, χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση».

    
