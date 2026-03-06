Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
«Δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν

Το Πακιστάν «δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας ο οποίος διεμήνυσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξει βεβαιότητα ότι έχουν εξαρθρωθεί οι ένοπλες ομάδες που στοχοποιούν τη χώρα από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Η διάρκεια της επιχείρησης εξαρτάται από τις «ενέργειες επί του πεδίου» της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για την εξάλειψη των μαχητικών οργανώσεων, ανέφερε ο αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το «Bloomberg».

Οι δύο πλευρές έχουν κλείσει πλέον μια βδομάδα συγκρούσεων, με δεκάδες νεκρούς, αφού η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξαπέλυσε την περασμένη βδομάδα αντίποινα για πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα σε αφγανικό έδαφος. Το Πακιστάν κήρυξε ανοιχτό πόλεμο κατά του Αφγανιστάν και άρχισε να πλήττει στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις βαθύτερα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζουν ένοπλες οργανώσεις όπως οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (TTP).

Μέχρι στιγμής, περίπου 180 τοποθεσίες που χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση επιθέσεων έχουν καταστραφεί και περισσότερες από 30 έχουν καταληφθεί, αναφέρεται.

Το Πακιστάν δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Αφγανιστάν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, και ισχυρίστηκε ότι η εκστρατεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ένοπλες οργανώσεις.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ηχούν εκκωφαντικά οι σειρήνες παραπλάνησης του λαού
Επιταχύνει στον κατήφορο της εμπλοκής
Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και θύτη άλλων λαών
Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου
Η ενεργειακή «ασφάλεια» των ιμπεριαλιστών βάζει φωτιά στις τιμές
Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!
«Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό!»
 Προϋπολογισμός «υποταγμένος» στον οξύ ανταγωνισμό για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία
 Σφραγίζουν τη συμφωνία που βάζει τον λαό στις συμπληγάδες των ανταγωνισμών
Διαρροή λαδιού και αναθυμιάσεις στις εγκαταστάσεις της «Oil One»!
Ενέκρινε το «Made in EU» για βιομηχανικούς κλάδους
 Φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα
«Μην περιμένεις την επόμενη κίνηση, κάνε τη δική σου!»
 ΝΑΤΟποίηση με σπασμένα φρένα
 Σε εξέλιξη ξανά η άσκηση - πρόβα πολέμου «Ηνίοχος»
Εντείνουν τη στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή στη Μέση Ανατολή
 Εντείνονται οι δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις
Στο «κόκκινο» οι επιθέσεις και η ένταση
Στα μούτρα τους τα ματωμένα δολάρια, η εργατική τάξη έχει τις δικές της αξίες
 Οι ναυτεργάτες δίνουν τη μάχη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των κερδών των εφοπλιστών
 Μέτρα προστασίας και επαναπατρισμού όλων των ναυτεργατών από τον Περσικό Κόλπο
 Κοινές επιχειρήσεις με ΗΠΑ με το πρόσχημα της «ναρκω-τρομοκρατίας»
 Προχωρά η διείσδυση αμερικανικών μονοπωλίων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ