ΠΑΚΙΣΤΑΝ

«Δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν

Το Πακιστάν «δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας ο οποίος διεμήνυσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξει βεβαιότητα ότι έχουν εξαρθρωθεί οι ένοπλες ομάδες που στοχοποιούν τη χώρα από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Η διάρκεια της επιχείρησης εξαρτάται από τις «ενέργειες επί του πεδίου» της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για την εξάλειψη των μαχητικών οργανώσεων, ανέφερε ο αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το «Bloomberg».

Οι δύο πλευρές έχουν κλείσει πλέον μια βδομάδα συγκρούσεων, με δεκάδες νεκρούς, αφού η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξαπέλυσε την περασμένη βδομάδα αντίποινα για πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα σε αφγανικό έδαφος. Το Πακιστάν κήρυξε ανοιχτό πόλεμο κατά του Αφγανιστάν και άρχισε να πλήττει στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις βαθύτερα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζουν ένοπλες οργανώσεις όπως οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (TTP).

Μέχρι στιγμής, περίπου 180 τοποθεσίες που χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση επιθέσεων έχουν καταστραφεί και περισσότερες από 30 έχουν καταληφθεί, αναφέρεται.

Το Πακιστάν δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Αφγανιστάν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, και ισχυρίστηκε ότι η εκστρατεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ένοπλες οργανώσεις.