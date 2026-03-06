ΑΠΕΡΓΗΣΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

«Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό!»

Κυβέρνηση, κεφάλαιο και εφοπλιστές παίζουν για τα κέρδη τους με ανθρώπινες ζωές»: Το μήνυμα αυτό ακούστηκε δυνατά χτες από τα ξημερώματα στον Πειραιά, με τους εκατοντάδες ναυτεργάτες να απεργούν, κρατώντας δεμένα τα βαπόρια και απαιτώντας άμεσα να επιστρέψουν οι συνάδελφοί τους από τη φωτιά του πολέμου.

Μια απεργιακή μάχη που δόθηκε κόντρα στην κυβέρνηση και τους εφοπλιστές που ρίχνουν εκατοντάδες εργαζόμενους στο στόμα του λύκου καθώς έτσι πολλαπλασιάζονται τα ματωμένα κέρδη τους. Σημειώνεται ότι η αγωνία κορυφώνεται, καθώς τα βαπόρια παραμένουν στην περιοχή που πέφτουν βροχή οι βόμβες, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον εφοδιασμό τους, ενώ η πληροφόρηση είναι με το σταγονόμετρο. Την ίδια στιγμή, αυτός ο εφιάλτης μεταφράζεται σε απίστευτο πλούτο για τα παράσιτα, αφού κάθε μέρα που περνάει με τα βαπόρια αρόδο τα ναύλα ανεβαίνουν, γι' αυτό και οι εφοπλιστές δεν έχουν καμιά καούρα να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι.

Αυτή την απαίτηση για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο και σε άλλες εμπόλεμες περιοχές πρόβαλαν με την 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων τα ναυτεργατικά σωματεία.

Οπως υπογραμμίστηκε και από τις παρεμβάσεις που έγιναν από τους συνδικαλιστές, κυβέρνηση της ΝΔ και εφοπλιστές, όπως και όλοι όσοι τους στηρίζουν, έχουν εγκληματικές ευθύνες, αφού παίζουν με τη ζωή και την ασφάλεια των ναυτεργατών, αντιμετωπίζοντάς τους ως αναλώσιμους.

Η μάχη στους καταπέλτες δόθηκε από τα ξημερώματα, με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» να βρίσκονται επί ποδός, περιφρουρώντας την απεργία τους. Στο πλευρό τους έμπρακτη ήταν η στήριξη από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σωματεία και φορείς της πόλης, στο πλαίσιο του συντονισμού της πάλης τους ενάντια στις επιπτώσεις της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Συγκέντρωση στα γραφεία των εφοπλιστών

Στο πλαίσιο της απεργίας, πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, από όπου όμως είχε φροντίσει να απουσιάζουν οι εκπρόσωποί της... Εκεί κατήγγειλαν τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και εφοπλιστών, πετώντας στα κοινωνικά παράσιτα τα ματωμένα πετροδόλαρά τους και διαμηνύοντας με συνθήματα που έγραψαν στον δρόμο: «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».

«Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό», ακούστηκε δυνατά από τους απεργούς, με αντιπροσωπεία τους να καταθέτει το ψήφισμα που διαμορφώθηκε στην προχθεσινή σύσκεψη σωματείων και μαζικών φορέων του Πειραιά.

και ο, κατήγγειλαν την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτεργατών, αλλά και την προκλητική στάση των τελευταίων να αρνηθούν τη συνάντηση.

Ενδεικτικό των κερδών που βγάζουν οι εφοπλιστές σε βάρος της ζωής των ναυτεργατών είναι το στοιχείο, που ανέφερε ο Μάρκος Μπεκρής, ότι τα ημερήσια ναύλα γκαζάδικου σε εμπόλεμη περιοχή έχουν φτάσει περίπου το μισό εκατομμύριο ευρώ!

Ακολούθησε μοτοπορεία προς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους προέδρους του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και την πρόεδρο του Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου συναντήθηκαν με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου. Βγαίνοντας από τη συνάντηση ο Αγγ. Γαλανόπουλος, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ανέφερε ότι τα σωματεία κατήγγειλαν τις ευθύνες της κυβέρνησης, που δεν είχε φροντίσει να λάβει μέτρα για την αποτροπή του εγκλωβισμού των ναυτεργατών στον Περσικό Κόλπο και σημείωσε πως και σήμερα επικαλείται την «ατομική ευθύνη», λέγοντας πως όποιος ναυτικός θέλει μπορεί να αιτηθεί τον επαναπατρισμό τους, αγνοώντας τις πιέσεις τις οποίες δέχεται. Γι' αυτό και προανήγγειλε την κλιμάκωση του αγώνα τους.

Κάλεσμα στα σωματεία της πόλης και τους μαζικούς φορείς για κλιμάκωση της πάλης απηύθυνε και οτονίζοντας ότι το ΕΚ θα εξαγγείλει κινητοποιήσεις, στον ναύσταθμο και αλλού.

Τέλος η Μυρτώ Μάτσα, πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, μετέφερε το αίτημα για επαναπατρισμό όλων των σπουδαστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ και των ναυτικών, να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και να έχουν το δικαίωμα να ξεμπαρκάρουν και να ναυτολογούνται σε πλοία εκτός εμπόλεμων ζωνών. Ακόμα για τους σπουδαστές της σχολής ΑΕΝ της Σούδας, η οποία βρίσκεται ούτε ένα χιλιόμετρο από τη βάση του ΝΑΤΟ, ζήτησε να μεταφερθούν άμεσα και να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Καθολική συμμετοχή και σε Πάτρα - Ζάκυνθο - Κεφαλονιά

Καθολική ήταν η συμμετοχή στην απεργία και στα βαπόρια σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά.

Στην Πάτρα, στο πλευρό των απεργών στις γραμμές της Αδριατικής βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο, πραγματοποιώντας περιοδείες στα βαπόρια που έδεναν στο λιμάνι ενώ βρίσκονταν εν πλω. Στα πλοία περιόδευσαν και κλιμάκια των ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», με τις τελευταίες πολύ επικίνδυνες εξελίξεις να απασχολούν τους ναυτεργάτες συνολικά στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

«Δεν πρέπει να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια», σημείωναν ναυτεργάτες, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνέχισης της πάλης για τα δικαιώματα των ίδιων και των οικογενειών τους. Οι περιοδείες του ΕΚΠ συνεχίστηκαν στο λιμάνι της Πάτρας σε συνεργεία εργαζομένων, απαιτώντας μεταξύ άλλων να μην υπάρξει καμιά σκέψη για χρησιμοποίηση της υποδομής για πολεμικούς σκοπούς.

Δεμένα έμειναν τέλος τα πλοία και στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, στη σύνδεσή τους με την Κυλλήνη.