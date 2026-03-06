ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Στο «κόκκινο» οι επιθέσεις και η ένταση

Μέρα με τη μέρα πυκνώνουν οι επιθέσεις σε χώρες - συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο από τις ιρανικές δυνάμεις, ως αντίποινα για τη χρησιμοποίηση βάσεων από όπου ξεκινούν επιθέσεις σε βάρος του.

Στη σκιά του πολέμου συνεδρίασαν χτες στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, GCC. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν έκαναν υποκριτικά έκκληση για τερματισμό του πολέμου μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Ανέφεραν επίσης ως κοινή θέση τη «δέσμευσή τους» «στην περιφερειακή σταθερότητα, στην προστασία των αμάχων και στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», το οποίο περιφρονούν και παραβιάζουν οι στενοί τους σύμμαχοι ...σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η υποκρισία κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών δεν σταματά εδώ. Μολονότι σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ λένε ότι δεν συμμετέχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, συνεχίζουν να βάζουν πλάτη, αφενός με την απάθεια με την οποία αντιμετωπίζουν την επίθεση κατά του Ιράν, αφετέρου προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συμμετοχή τους, με πρόσχημα την «προστασία» των βάσεων και των δυνάμεών τους στη Μέση Ανατολή.

Χτες Γαλλία και Βρετανία εμβάθυναν ξεκάθαρα τον ρόλο τους στον Κόλπο. Η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι άνοιξε «προσωρινά» τις βάσεις της στη Μέση Ανατολή στα αμερικανικά αεροσκάφη, με εκπρόσωπο του γαλλικού ΓΕΣ να αναφέρει: «Στο πλαίσιο των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ, η παρουσία των αεροσκαφών τους έχει επιτραπεί προσωρινά στις βάσεις μας. Αυτά τα αεροσκάφη συμβάλλουν στην προστασία των εταίρων μας στον Κόλπο».

Πρόκειται για τις ακόλουθες βάσεις: Την αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα και το στρατόπεδο Αλ Σαλάμ στα ΗΑΕ, και την αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Χασάν» στην Ιορδανία.

Το ίδιο 24ωρο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε στο Λονδίνο την αποστολή άλλων 4 μαχητικών «Typhoon» στο Κατάρ για την ενίσχυση της εκεί βρετανικής μοίρας αεροσκαφών και ενός σμήνους ελικοπτέρων «Wildcat» (εξοπλισμένων με συστήματα αναχαίτισης drones) στην Κύπρο για την προστασία των βρετανικών βάσεων, ενώ το αντιτορπιλικό «HMS Dragon» αναπτύσσεται στην περιοχή για την ενίσχυση της αεράμυνας και την αύξηση των επιχειρήσεων για απομάκρυνση Βρετανών πολιτών από περιοχές του Κόλπου, με πτήσεις τσάρτερ κυρίως στο Ομάν.

Αναχαιτίσεις και εκτοξεύσεις πυραύλων και drones

Στο Αμπού Ντάμπι έπεσαν συντρίμμια σε δύο σημεία σε βιομηχανική περιοχή «μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού drone», προκαλώντας «ελαφρά έως μέτρια τραύματα» σε μετανάστες από Πακιστάν και Νεπάλ.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι στοχοποιήθηκε από «επίθεση πυραύλων» την οποία τα αμυντικά του συστήματα «είχαν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν». Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί άκουσαν σειρά ισχυρών εκρήξεων και μετά είδαν στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ορίζοντα. Μερικές ώρες νωρίτερα οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι απομακρύνουν τους κατοίκους που ζουν κοντά στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα.

Στη δε Σαουδική Αραβία τρεις πύραυλοι και drones αναχαιτίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο Αμυνας της χώρας σε ανάρτησή του στο «X».

Στο μεταξύ, στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ ένα πετρελαιοφόρο επλήγη από «ισχυρή έκρηξη», από την οποία προκλήθηκε διαρροή πετρελαίου, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, UKMTO.

Επιπροσθέτως, χτες σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι Κορ Αλ Ζουμπάιρ του Ιράκ. Το πλοίο, «Sonangol Namibe», που φέρει σημαία Μπαχαμών, πιθανότατα υπέστη ζημιά στο κύτος του μετά από έκρηξη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι Κορ Αλ Ζουμπάιρ του Ιράκ (σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας «Sonangol Marine Services»). Στο μεταξύ, η ιρακινή φιλοϊρανική οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χτες ότι ένας διοικητής της σκοτώθηκε την Τετάρτη σε πλήγμα στο νότιο Ιράκ.

Επίσης χτες, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Τραμπ για τη στρατιωτική συνοδεία τάνκερ και άλλων εμπορικών πλοίων που θα θελήσουν να περάσουν το Στενό του Ορμούζ, το δίκτυο «Bloomberg» μετέδωσε ότι ενδέχεται να προκαλέσουν την ενεργοποίηση των αντιπλοϊκών πυραύλων του Ιράν, προσθέτοντας μια νέα διάσταση σε μια σύγκρουση που μέχρι τώρα καθοριζόταν κυρίως από την αεροπορική ισχύ. Το Ιράν είναι γνωστό ότι διαθέτει τουλάχιστον 6 τύπους τέτοιων πυραύλων, σύμφωνα με το International Institute of Strategic Studies. Το μέγεθος του οπλοστασίου δεν είναι ευρέως γνωστό, αν και φημολογείται πως οι περισσότεροι βασίζονται σε παλαιότερα κινεζικά σχέδια και έχουν μέγιστη εμβέλεια περίπου 120 χιλιόμετρα. Αυτό δεν τους επιτρέπει να πλήξουν πλοία του αμερικανικού Ναυτικού, που επιχειρούν μακριά από τις ακτές του Ιράν, αλλά παρέχει πλήρη κάλυψη του Στενού του Ορμούζ, το οποίο στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος μικρότερο από 25 μίλια (περίπου 40 χιλιόμετρα).

Αρνούνται εμπλοκή οι Κούρδοι

Στο «κάδρο» των ρευστών εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου συνεχίζουν να παραμένουν οι κουρδικές δυνάμεις στο βόρειο Ιράκ, και τα σχέδια ΗΠΑ - Ισραήλ για πιθανή «αξιοποίησή» τους στον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, το οποίο χτες έβαλε στο στόχαστρο θέσεις κουρδικών οργανώσεων. Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε συγκεκριμένα ότι έβαλε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες.

Πάντως, οι Κούρδοι στο Ιράκ αρνούνται ότι έχουν εισέλθει στο Ιράν. Σύμφωνα με την Χάνα Χουσεϊν Γιαζντάν, από το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), η οποία μίλησε στο BBC, «κανένας μαχητής Πεσμεργκά δεν έχει μετακινηθεί. Κανείς δεν κινείται μόνος του». Ανέφερε ότι 6 ομάδες της αντιπολίτευσης - οι οποίες πρόσφατα σχημάτισαν συνασπισμό - συντονίζουν τα σχέδιά τους, αλλά χρειάζονται τους Αμερικανούς για να προετοιμάσουν το έδαφος για μια κίνηση. «Δεν είναι θέμα ωρών ή ημερών», είπε, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να κινηθούμε αν δεν "καθαρίσει" ο εναέριος χώρος πάνω από εμάς. Πρέπει να δούμε τα αποθέματα όπλων του καθεστώτος να καταστρέφονται. Διαφορετικά, θα ήταν αυτοκτονία». Η ίδια ζήτησε την επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού (no-fly zone) για την προστασία των κουρδικών δυνάμεων.

Η Τουρκία, από την άλλη, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της οργάνωσης των Ιρανών Κούρδων μαχητών PJAK, η οποία - είπε - απειλεί την ασφάλεια του Ιράν και την περιφερειακή σταθερότητα.

Προειδοποίηση της Γκεοργκίεβα

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρ. Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε χτες ότι η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα σοκ είναι πιο συχνά και πιο απρόσμενα, και προειδοποιούμε τα μέλη μας εδώ και κάποιο καιρό ότι η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου μετέβη για να συμμετάσχει σε περιφερειακή διάσκεψη αφιερωμένη στην οικονομία της Ασίας.«Η σύγκρουση αυτή, αν διαρκέσει, μπορεί προφανώς να αυξήσει τις τιμές της Ενέργειας παγκοσμίως, να μειώσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να πλήξει την ανάπτυξη και να αυξήσει τον πληθωρισμό», προειδοποίησε, καταλήγοντας: «Οσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή, τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο».