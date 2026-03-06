ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και θύτη άλλων λαών

Συνέντευξη στο κανάλι «Action 24» και τον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο έδωσε την Τετάρτη το βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,

Παραθέτουμε ολόκληρη τη συνέντευξη:

- Κύριε Γενικέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.

- Καλησπέρα σας.

- Λοιπόν, οφείλω δημοσιογραφικά να ξεκινήσω από αυτήν τη «βόμβα» που ρίξατε σήμερα μετά την παρέμβασή σας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου δεχτήκατε και κριτική από τον πρωθυπουργό. Στράφηκε προς εσάς και είπε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν διαχειρίζεται αυτή την κρίση με τη δέουσα υπευθυνότητα.Μετά, όμως, είπατε ότι έχετε υπόψη σας ότι ήταν η Σούδα, η αμερικανική βάση της Σούδας, που ήταν στόχος πυραύλων, βαλλιστικών πυραύλων. Και θέλω να μας πείτε ποιο είναι το περιστατικό που έχετε υπόψη σας, να μας το περιγράψετε και θα σας ρωτήσω πόθεν προκύπτουν οι σχετικές ενδείξεις. Γιατί η κυβέρνηση, χωρίς να βγαίνει πολύ έντονα σε διάψευση, λέει ότι δεν έχει τέτοια στοιχεία.

- Καταρχάς, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν τεράστιες, θα έλεγα εγκληματικές ευθύνες, για το ότι έχουν εμπλέξει τη χώρα μας σε αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο, σ' αυτή την γκανγκστερική επιδρομή του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, που βέβαια ανάβει τη φλόγα, τη φωτιά του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως γινόμαστε μάρτυρες όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις ώρες.

Οσον αφορά το ερώτημά σας, απλά ρωτήθηκα για τις εξελίξεις και για όλα αυτά που συμβαίνουν και είπα στους συναδέλφους σας την πληροφορία που είχα. Τους είπα ότι έχω μια πληροφορία, η οποία είναι έγκυρη, απ' όσο μπορώ να εκτιμήσω, ότι από τα τέσσερα drones που κατευθύνθηκαν από το Ιράν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο αφορούσαν τον στόχο της στρατιωτικής βάσης των Βρετανών στο Ακρωτήρι και τα δύο αφορούσαν τη Σούδα, εκεί κατευθύνονταν. Και νομίζω ότι έτσι τελικά είναι, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας εκείνο το διάστημα, εκείνες τις ώρες...

Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι στόχος αντιποίνων, όπως και δεν μπορεί να είναι θύτης κατά άλλων λαών

- Αυτό λέτε ότι συνέβη σήμερα το πρωί;

- Οχι, προχθές ήταν αυτό. Και σε συνέχεια ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο, για εγκατάστασή τους εκεί, έτσι ώστε να ενισχύσουν την αντιβαλλιστική άμυνα, την απόκρουση επιθέσεων που προέρχονται από το αντίπαλο κράτος. Αυτή είναι η ουσία. Κι εδώ βέβαια ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Δυστυχώς, το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι στρατιωτικές βάσεις, οι αμερικάνικες και άλλες που υποδέχονται Αμερικάνους, που κάνουν επίθεση προς το Ιράν, που συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Αρα, λοιπόν, είναι θέμα, αν θέλετε, ημερών, εάν συνεχιστεί αυτό το μακελειό στο οποίο εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο εμείς τώρα και με την αποστολή και άλλων φρεγατών, εκτός από αυτές που υπάρχουν, και άλλων οπλικών συστημάτων από αυτά που υπάρχουν, όπως στη Σαουδική Αραβία ή αλλού. Εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και γίνεται, όχι η Ελλάδα γενικά, αλλά οι βάσεις που υπάρχουν με βάση τη συμφωνία που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τους Αμερικάνους και με άλλα κράτη, με το ΝΑΤΟ και λοιπά, γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτή είναι η ουσία.

Και βεβαίως αυτό το είδαμε και στην Κύπρο με το Ακρωτήρι, που αποδεδειγμένα ειπώθηκε - υπάρχει ως άποψη και επίσημα - αλλά και αλλού. Δηλαδή είχαμε στο Κατάρ, είχαμε στη Σαουδική Αραβία τις εγκαταστάσεις «Aramco», είχαμε στο Μπαχρέιν, είχαμε παντού σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις αμερικάνικες, ΝΑΤΟικές, να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν. Και βέβαια αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερο το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, άμα γενικευθεί αυτό το μπουρλότο που έχει μπει ήδη στη Μέση Ανατολή.

- Τώρα θα σας κατηγορήσει κάποιος ότι αυτό ενδεχομένως δημιουργεί μια αίσθηση κινδύνου, ανασφάλειας στους Ελληνες πολίτες, γιατί η Σούδα είναι η αμερικανική βάση, αλλά είναι ελληνική περιοχή, είναι η Κρήτη, είναι κατοικημένες περιοχές γύρω - γύρω. Λέτε, λοιπόν, εσείς ότι αν συνεχιστεί η πολεμική κρίση και η εμπλοκή, όπως λέτε, της Ελλάδος σε αυτήν την κρίση, ότι είναι θέμα χρόνου οι αμερικανικές βάσεις ή και άλλες εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ στη χώρα μας να γίνουν στόχοι.

- Ακριβώς. Και μια σειρά ζητήματα από αυτά εμείς τα είχαμε θέσει πάρα πολύ έγκαιρα. Είχαμε προειδοποιήσει ότι τελικά εκεί θα οδηγηθούμε και άρα επιβεβαιώνεται το ΚΚΕ, δυστυχώς, σε μία συγκυρία η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά όμως αυτή είναι η ουσία. Διότι από την αρχή λέγαμε ότι η ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων αμερικάνικων στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο, στον Αραξο κι αλλού σε όλη την Ελλάδα όπου έχουν εγκατασταθεί, έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο τέτοιων πολεμικών εμπλοκών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εκτελώντας ΝΑΤΟικές αποστολές με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων, οδηγούν δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση της ανασφάλειας, της δικαιολογημένης ανησυχίας από τον ελληνικό λαό. Μόνο που αυτό δεν λύνεται ούτε με ευχολόγια ούτε με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει εδώ και τώρα να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι στόχος αντιποίνων, όπως και δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα, η χώρα μας, ο λαός μας, θύτης κατά άλλων λαών.

Αν η κυβέρνηση ήθελε να κρατήσει μια στάση αντικειμενική, ειρηνόφιλη, θα έκλεινε, έστω για όσο διαρκεί ο πόλεμος, τις βάσεις

- Είπατε και το είπατε με έμφαση ότι είναι έγκυρες αυτές οι πληροφορίες που έχετε. Τώρα, βέβαια, όπως ο δημοσιογράφος δεν προδίδει τις πηγές του, δεν θα σας ζητήσω να μου πείτε τις πηγές, αλλά τι σας κάνει να πιστεύετε ότι είναι έγκυρες. Είναι πληροφορίες που έρχονται εσωτερικά; Τις έχετε διεθνώς; Ρωτώ.

- Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσω σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε.

- Προφανώς δεν είναι απαραίτητο. Η περιέργεια με οδηγεί να ρωτήσω.

- Αλλά κρατήστε αυτό όμως, γιατί τώρα δεν μας ενδιαφέρει πόσο έγκυρη είναι η πληροφορία, αν είναι 100% ή αν είναι κατά 95% ή αν περιέχει και πολιτική εκτίμηση. Ας κρατήσουμε το γεγονός αυτό. Η ουσία είναι ότι αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν συμμάχους τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και όπου στα εδάφη τους έχουν στρατιωτικές βάσεις αμερικάνικες, ΝΑΤΟικές κ.λπ. Αφού συμβαίνει αυτό, είναι φυσικό και επόμενο και πολιτικά απαντάω τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε ότι θα συμβεί και στη χώρα μας όπως συνέβη και στην Κύπρο. Αλλά, αυτό δεν λύνεται με το να λέμε: «Πω πω τι πάθαμε». Γιατί τα θέλαμε και τα πάθαμε. Συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης έχουν υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μιλάνε για τον ρόλο αυτών των βάσεων.

Και βέβαια, μη μας πούνε τώρα ότι «είναι για την προστασία του οικουμενικού ελληνισμού» και όλα αυτά. Ποιος οικουμενικός ελληνισμός; Ποιος ελληνισμός υπάρχει στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα στην «Αramcο» που βομβαρδίζεται; Εταιρεία είναι, μεγάλο μονοπώλιο είναι. Μεγάλα συμφέροντα είναι, που συγκρούονται με αντίπαλα συμφέροντα αυτή την περίοδο, γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται έτσι τυχαία. Ο πόλεμος έχει συγκεκριμένες αντιθέσεις, ανταγωνισμούς, υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις.

Κι εδώ συγκρούονται διεθνώς οι ΗΠΑ με την Κίνα. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί από τη μια μεριά είναι ο κινέζικος δρόμος, ο εμπορικός, ο ενεργειακός δρόμος και από την άλλη είναι ο ινδικός δρόμος, ο ενεργειακός, ο εμπορικός, και εδώ συγκρούονται. Γιατί το Ιράν είναι με τον κινέζικο δρόμο, για παράδειγμα, οι υπόλοιποι είναι με τον ινδικό δρόμο και η ελληνική κυβέρνηση, όπως και το Ισραήλ και η Ευρώπη, πριμοδοτεί αυτό. Αρα, εκεί είναι οι συγκρούσεις και τα συμφέροντα είναι τεράστια όχι μόνο των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και των μεγάλων μονοπωλιακών εταιρειών. Είναι συμφέροντα οικονομικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά και στρατιωτικά φυσικά. Και έτσι ερχόμαστε σε αυτή την αντίθεση, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς.

Και η Ελλάδα αντί να κρατήσει μία στάση αντικειμενική, ειρηνόφιλη με τους λαούς των χωρών αυτών στο πλευρό της, τηρεί μια στάση όπου είναι με τις άρχουσες τάξεις των χωρών αυτών, με τα στρατιωτικά επιτελεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και κατά περίπτωση, ειδικότερα εδώ στο συγκεκριμένο ζήτημα, με τις ΗΠΑ, με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Νετανιάχου. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα απέναντι σε άλλες, αντίπαλες αυτών, δυνάμεις και έτσι δημιουργείται αυτή η κατάσταση.

Ούτε αυτήν τη στιγμή δεν έκλεισε έστω τις αμερικάνικες βάσεις εδώ στην Ελλάδα, που θα μπορούσε. Ας μην κάνει αυτό που λέει το ΚΚΕ, για παράδειγμα, να τις κλείσει οριστικά, να ξεκουμπιστούν, όπως χαρακτηριστικά είπα και στη Βουλή, αυτές οι βάσεις από την πατρίδα μας και να πάνε από κει που ήρθανε. Αλλά, ας κάνει το στοιχειώδες να τις κλείσει για αυτό το διάστημα όσο διαρκεί η εμπλοκή, όσο διαρκεί ο πόλεμος, μέχρι να υπάρχει μια έστω ειρηνευτική διαδικασία, που δεν τη βλέπω και πολύ κοντά βέβαια.

Κάθε πόλεμος έχει τα προσχήματα και την προπαγάνδα του με χοντρά ψέματα

- Λοιπόν, θέλω να σας κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ακούγοντάς σας κανείς σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, έτσι και αυτό που λέτε για την επίθεση του Τραμπ, θα σας κατηγορούσε, γιατί βλέπω στη δημόσια συζήτηση να υπάρχει αυτό το δίλημμα: Με τους μουλάδες ή με τον Τραμπ; Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να συνταχθεί υπέρ της προσπάθειας, αυτής που εκτελεί τώρα εν προκειμένω, που εκτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, να ρίξουν ένα θεοκρατικό καθεστώς που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα, εξευτελίζει και δολοφονεί τον λαό του;

- Κύριε Κοτρώτσο, ξέρετε ότι κάθε πόλεμος έχει τα προσχήματά του και βεβαίως έχει και την προπαγάνδα του. Η προπαγάνδα και το πρόσχημα που επικαλέστηκε ο κύριος Τραμπ και το αναμάσησε ο κύριος Μητσοτάκης και ορισμένοι άλλοι εδώ στην Ελλάδα, ότι δήθεν αυτός ο πόλεμος και η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν γίνεται για να ρίξουν το αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, δεν ισχύει. Αυτά τα ζητήματα διαφορετικά λύνονται. Τα λύνουν οι ίδιοι οι λαοί για το πώς θα διακυβερνηθούν, τι κυβερνήσεις θα έχουν κ.λπ. Γιατί βεβαίως θεοκρατικό και αυταρχικό είναι το καθεστώς του Ιράν. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι παράνομο δεκαετίες τώρα. Και όχι μόνο με τους μουλάδες, ήταν και πριν με τον Σάχη που τον ανέτρεψαν οι μουλάδες και οι υπόλοιποι και πάλευε όλα αυτά τα χρόνια σε συνθήκες δύσκολες, παρανομίας κ.λπ. Είμαστε οι πρώτοι που τα λέμε αυτά. Ομως, κοιτάξτε να δείτε εδώ, δεν μπορεί να χουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί να λες, για παράδειγμα, ότι κάνω πόλεμο για να ρίξω τους μουλάδες και το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν και να συνεργάζεσαι και να έχεις στρατιωτικές βάσεις και να δίνεις μάλιστα και συστοιχίες Patriot, σε άλλα αυταρχικά μοναρχικά καθεστώτα, όπως είναι όλα τα καθεστώτα του Κόλπου. Είναι αυταρχικά, μοναρχικά. Ούτε εκλογές κάνουν ούτε τίποτα. Απέναντι στις γυναίκες έχουν μια απαράδεκτη στάση, και στις εθνοτικές μειονότητες επίσης, και στις θρησκευτικές μειονότητες επίσης, ανάμεσά τους και τις χριστιανικές, ορθόδοξες μειονότητες κ.λπ. και πάει λέγοντας. Και με αυτούς είναι «κώλος και βρακί», είναι συνεχώς μαζί, έχουν συνεργασία στρατιωτική, πολιτική, οικονομική κ.λπ. Αρα, σε ποιον τα πουλάνε αυτά; Λένε χοντρά ψέματα μόνο και μόνο για να μας πείσουν ότι γι' αυτό γίνεται ένας πόλεμος. Οχι κύριοι, δεν μπορεί να κάνετε πόλεμο...

Θυμόσαστε, στο Αφγανιστάν ήταν να φύγουν οι Ταλιμπάν, έγινε κατοχή 20 χρόνια από τους Αμερικάνους, τους έδιωξαν και μετά παρέδωσαν το Αφγανιστάν διαλυμένο και εξαθλιωμένο πάλι στους Ταλιμπάν. Πήγαν στο Ιράκ για να βρουν χημικά όπλα, όπλα μαζικής καταστροφής, δεν βρήκαν τίποτα και διαλύσαν μια χώρα. Πήγαν στη Λιβύη πάλι για να τη σώσουν και διέλυσαν τη Λιβύη και έχει ακόμα εμφύλιους πολέμους, δεν έχουν σταματήσει. Πήγαν στη Συρία και έριξαν τον Ασαντ που δεν ήταν θεοκρατικό καθεστώς, ήταν πολιτικό και έφεραν τους τζιχαντιστές, που τους είχαν πριν επικηρύξει για δολοφόνους και εγκληματίες. Ελεος δηλαδή, χοντρά ψέματα.

Οι φρεγάτες και τα οπλικά συστήματα δεν στέλνονται για την προστασία του λαού της Κύπρου, αλλά των βρετανικών βάσεων

- Τελευταία ερώτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση. Σχετικά με την ελληνική παρουσία με τον «Κίμωνα», τα «Ψαρά» και τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο. Είστε υπέρ ή κατά και του ενιαίου αμυντικού χώρου, αλλά και της ελληνικής παρουσίας υπό συνθήκες πολεμικής κρίσης εκεί;

- Οι φρεγάτες στην Ανατολική Μεσόγειο που στέλνονται και όλα τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα και οι ένοπλες δυνάμεις που προορίζονται για εκεί, δεν είναι για την προστασία του λαού της Κύπρου. Είναι για την προστασία των βρετανικών βάσεων. Οι βρετανικές βάσεις ξέρετε πάρα πολύ καλά με εκείνη την απαράδεκτη συμφωνία, κρατούν με καθεστώς κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της βρετανικής κυβέρνησης, του βρετανικού κράτους και τη στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας, είναι βρετανικό έδαφος. Δεν τολμάει να πλησιάσει κανείς εκεί. Κατέχει το 3% στην Κύπρο και το 37% βέβαια το έχει ο άλλος ΝΑΤΟικός σύμμαχος της Ελλάδας, η Τουρκία, το ελέγχει ο τούρκικος στρατός. Ενα 40% δηλαδή του εδάφους είναι εκεί.

Αρα, η στόχευση, όπως άλλωστε και το ίδιο το Ιράν λέει, είναι οι βάσεις, είναι οι βρετανικές βάσεις, οι οποίες τώρα δόθηκαν και στους Αμερικάνους. Εκεί ελλιμενίζονται, εκεί μένουν αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, εκεί σταθμεύουν αεροπορικά, πολεμικά αεροσκάφη κ.λπ. Αρα, λοιπόν, είναι στόχος. Αρα, προστατεύουν τις βρετανικές βάσεις. Τη σύμμαχό τους Βρετανία στο ΝΑΤΟ προστατεύει η ελληνική κυβέρνηση και όχι τον κυπριακό λαό.

- Κύριε Γενικέ Γραμματέα, προφανώς μια τέτοια μέρα για πόλεμο θα μιλούσαμε, δυστυχώς. Θέλω να ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για οικονομία, να μιλήσουμε για τα θέματα της ακρίβειας, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και τα οποία, στην πορεία προς τις εκλογές, αυτά νομίζω θα γείρουν την πλάστιγγα τελικά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

- Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Εχετε δίκιο. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα ο λαός μας. Μαζί με τον πόλεμο είναι και τα τεράστια οικονομικά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και αυτά συνδυασμένα θα πρέπει να τα παλεύουμε στους δρόμους του αγώνα. Αυτή είναι η λύση.