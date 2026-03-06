Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Οι ναυτεργάτες δίνουν τη μάχη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των κερδών των εφοπλιστών

Σε δήλωσή του για τη χθεσινή 24ωρη ναυτεργατική απεργία ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε:

«Στηρίζουμε τη σημερινή απεργία των ναυτεργατών, που με τα σωματεία τους δίνουν τη μάχη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των κερδών των εφοπλιστών.

Εκατοντάδες συνάδελφοί τους είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο με ευθύνη της κυβέρνησης και των εφοπλιστών, και οι μόνες κινήσεις του υπουργείου Ναυτιλίας περιορίζονται σε συστάσεις προς τους εφοπλιστές για να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια της ζωής των ναυτεργατών.

Ομως οι εφοπλιστές δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Τα πλοία τους είναι ασφαλισμένα, ενώ οι ναυτεργάτες παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η επιλεκτικότητα του αστικού κράτους, που μπορεί να στέλνει άμεσα φρεγάτες και αεροσκάφη για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, ενώ αρνείται να σχεδιάσει και να δρομολογήσει τον επαναπατρισμό των ναυτεργατών. Τώρα η κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή όλων των ναυτεργατών από τις φλόγες του πολέμου!».

    

