ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Η ΚΥΠΡΟΣ

Ηχούν εκκωφαντικά οι σειρήνες παραπλάνησης του λαού

Οι σειρήνες ηχούν επανειλημμένα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, μηνύματα αυτοπροστασίας αποστέλλονται στα κινητά των κατοίκων και οι πτήσεις drones έχουν απαγορευτεί σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ έχουν αναβληθεί.

Πιο εκκωφαντικά ακόμα όμως ηχούν οι σειρήνες ωμής παραπλάνησης του λαού, προκειμένου να τον πείσουν ότι όχι απλά ο πόλεμος δεν έχει φτάσει πάνω από τα σπίτια του αλλά και ότι οι μακελάρηδες που ετοιμάζονται να τον κάνουν κρέας για τα κανόνια τους κινητοποιούνται για την προστασία του... Και επειδή είναι φυσικό η ανησυχία του κόσμου να μεγαλώνει, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και γενικά τα αστικά επιτελεία παίρνουν διαρκή μέτρα ώστε να κυριαρχήσει απόλυτα η αμερικανοΝΑΤΟική προπαγάνδα.

Με το προχτεσινό διάγγελμα Χριστοδουλίδη σημειώθηκε ότι «αξιόπιστη» είναι μόνο η ενημέρωση που γίνεται «από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της κυβέρνησης», ενώ στις ενημερωτικές εκπομπές πληθαίνουν οι αναλύσεις για το «τείχος» που δήθεν «υψώνουν ναυτικές μονάδες του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως έλεγε χτες ένα από τα ειδησεογραφικά δίκτυα του νησιού.

Μάλιστα η ίδια πηγή επικαλούνταν «καλά πληροφορημένες πηγές» σύμφωνα με τις οποίες «οι τεράστιες αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές δυνατότητες» των αμερικανικών και των βρετανικών πολεμικών πλοίων που συγκεντρώνονται γύρω από το νησί αξιοποιήθηκαν ήδη για την «απάντηση» σε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν - σαν κι αυτούς που το πρωί της Τετάρτης έκαναν αεροπλάνα να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο της Λάρνακας 20 λεπτά και τελικά να γυρνάνε πίσω από όπου ξεκίνησαν, και πάλι εν μέσω ενός προκλητικού ρεσιτάλ εφησυχασμού ότι «δεν διαπιστώθηκε διαπιστωμένη απειλή»...

«Υπερβολές» χαρακτηρίστηκε η ανησυχία ακόμα και των οικογενειών που κλήθηκαν να πάρουν τα παιδιά τους νωρίτερα, από νηπιαγωγείο δίπλα στην αμερικάνικη πρεσβεία - της οποίας το «μη απαραίτητο προσωπικό» έλαβε εντολές για εκκένωση.

Σαν γλυκό νανούρισμα έπαιξαν χτες τα αστικά ΜΜΕ τη δήλωση της εκπροσώπου του ΝΑΤΟ ότι καταδικάζει «τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν», όχι απλά υιοθετώντας τον ισχυρισμό ότι πύραυλος που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι στόχευε την Κύπρο τελικά στόχευε την Τουρκία, αλλά και κατακρίνοντας την Αγκυρα για «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς...», επειδή δηλαδή καλλιέργησε τάχα άδικα πανικό στο νησί... Μάλιστα, τα ίδια ΜΜΕ έπαιξαν πανηγυρικά την επισήμανση του ΝΑΤΟ στην ίδια ανακοίνωση ότι «τα αμυντικά και αποτρεπτικά μας δόγματα παραμένουν ισχυρά σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της εναέριας και της αντιπυραυλικής αεράμυνας».

«Μην ανησυχείτε, έρχονται οι σύμμαχοι...»

«Να η ευκαιρία» για την αστική τάξη της Κύπρου να καλλιεργήσει εγκληματικές αυταπάτες, να δικαιολογήσει τη ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου την οποία όλα αυτά τα χρόνια «τρέχουν» με φρενήρεις ρυθμούς, να κρύψουν ότι ακριβώς αυτό το γεγονός κάνει την Κύπρο στόχο.

«Αφού η Ελλάδα έστειλε καράβια, η Γαλλία φρεγάτα, τώρα στέλνει και η Βρετανία, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός» είναι η κουβέντα που στήνεται εκεί που ο κόσμος βγαίνει να πάρει ανάσα από τις σκοτούρες της μέρας, μέχρι να γυρίσει σπίτι του για ύπνο, έχοντας ωστόσο λάβει οδηγίες για «προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας», και ενώ ακούει στα δελτία ειδήσεων ότι τα καταφύγια δεν καλύπτουν ούτε το 50% του πληθυσμού.

Το βασικότερο βέβαια δεν είναι η έλλειψη ετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού - το ποιον υπηρετεί το αστικό κράτος είναι ολοφάνερο και σε καιρό ειρήνης («καλύτερος πελάτης των αμέτρητων ιδιωτικών νοσοκομείων και νοσηλευτηρίων από το κυπριακό κράτος δεν υπάρχει άλλος», εξηγούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο της Υγείας).

Το βασικότερο είναι ότι η επιλογή της κυπριακής αστικής τάξης να δώσει στους Ευρωατλαντικούς της συμμάχους γην και ύδωρ είναι αυτή που μετατρέπει το νησί σε μαγνήτη αντιποίνων. Η «αδημοσύνη» με την οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια λέγεται ανοιχτά ότι «αν μπορούσε η Κύπρος θα έκανε αίτηση να μπει στο ΝΑΤΟ ακόμα και αύριο», η ταχύτητα με την οποία χτίζονται τα νέα ευρωατλαντικά ορμητήρια, οι συμφωνίες με τις οποίες αναλαμβάνει ρόλους στα ευρωατλαντικά σχέδια.

Η «αλυσίδα» τώρα ξετυλίγεται γρήγορα: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ισπανία (αυτό το ...φιλειρηνικό πρότυπο των σοσιαλδημοκρατών βαστάζων του πολέμου και στη χώρα μας) αποστέλλει στην Κύπρο την πιο σύγχρονη φρεγάτα της, «Χριστόφορος Κολόμβος», η οποία φέρει πλήρωμα άνω των 200 ατόμων και αναμένεται να βρίσκεται ανοιχτά του νησιού στις 10 Μαρτίου. Η φρεγάτα, που μέχρι πρόσφατα συμμετείχε σε ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», καθώς και τα ελληνικά πολεμικά πλοία.

Η Ισπανίδα υπουργός Αμυνας δήλωσε ότι με την ανάπτυξη αυτή «η Ισπανία αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των ανατολικών συνόρων της», παρουσιάζοντας τη στρατιωτική εμπλοκή ως «αλληλεγγύη».

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, Κροζέτο, ανακοίνωσε ότι Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία θα αποστείλουν ναυτικές μονάδες στην Κύπρο τις επόμενες μέρες, επικαλούμενος το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ για την αμοιβαία άμυνα των κρατών - μελών. Ο ίδιος ανέφερε ότι σε σύσκεψη με τους υπουργούς Αμυνας Γερμανίας, Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας αποφασίστηκε η δημιουργία «διαρκούς συντονισμού» για την παρακολούθηση της κρίσης.

Επιπλέον, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον ελικοπτέρων «Wildcat» με δυνατότητες κατά των drones, που αφίχθησαν χθες στην Κύπρο, ενώ στη Μεσόγειο αναπτύσσεται και το βρετανικό πλοίο «HMS Dragon». Σε δήλωσή του ο Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

Ολα ...για την άμυνα.

Από κοντά άλλωστε και η ΝΑΤΟική Τουρκία σπεύδει να πιάσει θέσεις, κάνοντας «κιμά» και τα διάφορα παραμύθια που λένε τα αστικά επιτελεία στην Ελλάδα, και αξιοποιώντας την κλιμάκωση ως παραπέρα «πάτημα» οριστικής διχοτόμησης και ισχυροποίησης της κατοχής της στο νησί.

Αφού προχτές η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι «τάσσεται σθεναρά στο πλευρό όλων των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας», χτες πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας διαμήνυαν ότι «όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό της "Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου" (σ.σ. του ψευδοκράτους) και τη στηρίζει», τονίζοντας ότι η Αγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της δίνει και το καθεστώς της «εγγυήτριας δύναμης» (απέναντι σε ενέργειες που - κατά την τουρκική πλευρά - απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων). Οι ίδιες πηγές λένε ότι η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και να στηρίξει τη σταθερότητα στο νησί... Επιπλέον, ενώ από το Σαββατοκύριακο η εναέρια κίνηση πάνω από το ψευδοκράτος έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το CHP ζητά δραστικά αναβάθμιση της αεράμυνάς του, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ξεκαθάρισε ότι «όλα τα απαραίτητα για την υπεράσπιση της επικράτειας και του εναέριου χώρου μας (σ.σ. για τις συντεταγμένες του οποίου, θυμίζουμε, η Τουρκία συνεχίζει να εγείρει προκλητικές αξιώσεις) θα ληφθούν χωρίς κανένα δισταγμό».

Να μείνουν μόνιμα οι στρατιωτικές δυνάμεις «προθύμων»!

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει απανωτές επαφές με πρωτοκλασάτα στελέχη Ευρωατλαντικών. Προχτές ο ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο - μόνο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όμως έβγαλε ανακοίνωση, ενημερώνοντας φειδωλά ότι επιβεβαιώθηκε η «ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου». Δεν επιβεβαιώθηκαν πάντως - ούτε και διαψεύστηκαν - τα σενάρια που παίζουν από προχτές ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε ήδη να στείλει στο νησί 2.000 άνδρες.

Χτες βρέθηκε στο νησί για κάποιες ώρες ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, που - αφού αντάλλαξε με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, «απόψεις για την κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην Κυπριακή Δημοκρατία» - μετά επισκέφτηκε το προσωπικό της βάσης στο Ακρωτήρι, προφανώς για να συντονίσει ο ίδιος την ετοιμότητα μιας τόσο προκεχωρημένης - για την αντιμετώπιση του Ιράν - υποδομής.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η συζήτηση που ανοίγει συνολικά ο αστικός πολιτικός κόσμος της Κύπρου είναι πώς θα μονιμοποιηθεί η στρατιωτική δύναμη που στέλνουν ευρωπαϊκά κράτη, ενδεικτικό κι αυτό των πραγματικών στοχεύσεων... Χαρακτηριστικά, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης δήλωσε πως «οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την πρόταση που για χρόνια προωθούσα (...) για ευρωμεσογειακή άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Αμυνας, με μόνιμη εγκατάσταση δυνάμεων από κράτη - μέλη της ΕΕ» και πως «επιβάλλεται ως πρώτο μέτρο η μόνιμη στάθμευση ελληνικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, η οποία να διευρυνθεί με συμμετοχή και από άλλα πρόθυμα κράτη της ΕΕ».