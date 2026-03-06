ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιταχύνει στον κατήφορο της εμπλοκής

Στον κατήφορο της εμπλοκής με όλα τα ευρωατλαντικά προσχήματα ανά χείρας επιταχύνει η κυβέρνηση, βυθίζοντας όλο και βαθύτερα τον λαό και τη χώρα σε μια δίνη ανεξέλεγκτων εξελίξεων.

Χαρακτηριστικά, σε διαρκή συνεννόηση με όλους τους μακελάρηδες της ευρύτερης περιοχής ο Μητσοτάκης μετά την επικοινωνία που είχε πριν μερικές μέρες με τον Νετανιάχου, χθες είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Σίσι. «Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή», λένε από το Μαξίμου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Μητσοτάκης και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Eμ. Μακρόν, με αντικείμενο τις «τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο», με τον Ελληνα πρωθυπουργό να ενημερώνει «για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο».

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή», λένε από την κυβέρνηση, την ώρα που ετοιμάζουν τη φρεγάτα «Κίμων» να ενταχθεί στην ομάδα συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle», που σπεύδει στην περιοχή, αυξάνοντας την ισχύ πυρός που συγκεντρώνει εκεί ο ευρωατλαντικός άξονας και οδηγώντας στη γενίκευση του πολέμου.

Π.χ. οι Αμερικανοί έχουν τουλάχιστον 7 αντιτορπιλικά τους (τύπου Arleigh Burke) απλωμένα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, συν το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που προηγουμένως έδεσε στη Σούδα, από όπου και ανεφοδιάζονται άλλωστε όλα αυτά τα πλοία του θανάτου.

Για το «ψητό» του κεφαλαίου

Στο ίδιο φόντο, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης πήρε μέρος σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «για το Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή στο φως των πρόσφατων εξελίξεων», όπως ήταν η ατζέντα. Μετείχαν επίσης ο γγ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και υπουργοί Εξωτερικών των χωρών - μελών του (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Σύμφωνα με όσα διαρρέει η κυβέρνηση επιδόθηκε σε ευχολόγιο περί διπλωματίας και «σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο», την ίδια ώρα που έχουν βάλει πλάτη σε όλα τα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στο «ψητό», προέταξε επίσης την «προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας», βασικά τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των ομίλων Ενέργειας και Διαμετακόμισης, στον βωμό των οποίων ελληνικές φρεγάτες έχουν απλωθεί από τον Κόλπο του Αντεν, ανατολικά της Αφρικής μέχρι τα ανοιχτά της Λιβύης στην Κεντρική Μεσόγειο, χαράσσοντας από τώρα τον ευρωατλαντικής κοπής διάδρομο IMEC στην κόντρα με τον κινεζικό «One Belt - One Road».

Επιστρέφονται οι «υποδείξεις»

Στο μεταξύ, αξιοσημείωτη είναι η έως και «γαργάρα» που κάνουν για την αποκάλυψη στην οποία προχώρησε προχθές ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, ότι σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πριν μερικά 24ωρα πάνω από την Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας.

Ερωτηθείς χθες σχετικά, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης παρέπεμψε καταρχάς στη - μάλλον χλιαρή - δήλωση που έκανε προχθές το βράδυ ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας(«δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, και θεωρώ ότι θα την είχαμε», «βλέπουμε τις τροχιές οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται προς την Κρήτη ή προς την ελληνική επικράτεια, τώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο»).

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος έσπευσε να ...νουθετήσει το ΚΚΕ και να βάλει ...όρια, λέγοντας ότι «χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή στη διάδοση διάφορων ειδήσεων που δεν πατάνε στην πραγματικότητα (...) Γενικά χρειάζεται προσοχή και ένα όριο στο τι λέει ο καθένας χωρίς να έχει σχετική τεκμηρίωση, αλλά ειδικά σε τέτοιες περιόδους».

Αδιανόητο. Επικαλούνται «τεκμηρίωση» εκείνοι που αναπαράγουν όλη την προπαγάνδα και τα προσχήματα, όπως για τα πυρηνικά του Ιράν («η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», «ήταν και είναι αδήριτη ανάγκη να μη μετατραπεί το Ιράν σε ένα πυρηνικό οπλοστάσιο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον άλλων χωρών», ξανάλεγε χθες ο Μαρινάκης, δίνοντας πάλι άλλοθι σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ κ.λπ. για τα εγκλήματά τους σε βάρος του ιρανικού λαού).

Ζητούν «όρια» αυτοί που μπλέκοντας τη χώρα στον ευρωατλαντικό σχεδιασμό αυξάνουν τους κινδύνους για τον λαό, εξ ου και ο ίδιος ο εκπρόσωπος έλεγε χθες ότι «αυξημένη είναι η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη». Τι άλλο, αλήθεια, πέρα από επιβεβαίωση των τεράστιων κινδύνων που προκαλούν οι ΝΑΤΟικές «σφηκοφωλιές», συνιστούν οι κινήσεις της κυβέρνησης;

Πάνε να επιβάλουν στον λαό «προσοχή», αντιμετωπίζοντάς τον ως «ιδεοληπτικούς αμφισβητίες», όπως έλεγε και χθες ο Μαρινάκης, απαξιώνοντας τα αντιιμπεριαλιστικά - γνήσια φιλειρηνικά αισθήματά του και προτάσσοντας ξανά το περιλάλητο «εθνικό συμφέρον», όπου συμπυκνώνονται τα συμφέροντα των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, στον βωμό των οποίων θυσιάζουν τη ζωή και ασφάλεια εργαζομένων και νεολαίας, με όλους τους κινδύνους υπαρκτούς: Και ο ίδιος ο εκπρόσωπος από τη μια είπε ότι «δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε» και από την άλλη τόνισε π.χ. ότι «αν χρειαστεί την οποιαδήποτε συνδρομή η Κύπρος, εμείς, όπως μέχρι τώρα έγινε, όπως έγινε τις προηγούμενες μέρες, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε απόντες».

«Επί της αρχής» με το ...δίκαιο, αλλά υπάρχουν και συμφέροντα

Αποκαλυπτικός δε για τα πραγματικά τους κίνητρα ήταν και στο σημείο των απαντήσεών του όπου επανέλαβε ότι «είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει ξεκάθαρες συμμαχίες» (βλ. ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ, Ισραήλ και λοιποί) «και πάνω απ' όλα βάζουμε το Διεθνές Δίκαιο». Εκεί, βέβαια, και προκειμένου να δικαιολογήσει την επίθεση στο Ιράν, άρχισε να βάζει νερό στο κρασί του, λέγοντας ότι «κάθε περίπτωση έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι άλλο πράγμα μία δημοκρατία και είναι άλλο πράγμα ένα καθεστώς το οποίο βασανίζει τους πολίτες», κ.λπ.

Η πλάκα πήγε και παραπέρα όταν ο Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει πώς ταιριάζουν αυτά με τις στενές σχέσεις της «Δύσης» π.χ. με τη Σαουδική Αραβία, όπου σχεδόν καθημερινά εκτελούνται πολίτες, ή με το τζιχαντιστικό κτήνος Τζολάνι της Συρίας. «Επί της αρχής εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν πρέπει η Δύση και οι δημοκρατίες να δέχονται και να ανέχονται καθεστώτα, βασανισμούς ανθρώπων (...) από κει και πέρα, η εξωτερική πολιτική και οι αποφάσεις που λαμβάνει κάθε κράτος ξεχωριστά, ατομικά δηλαδή, με βάση την αυτονόητη δυνατότητα που έχει μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να παίρνει τις αποφάσεις της, είτε είναι η Ελλάδα είτε είναι η Ισπανία είτε ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος, είτε συνολικά η ευρωπαϊκή πολιτική, υπαγορεύονται και από διάφορους σκοπούς στρατηγικούς, οι οποίοι πρέπει να βάζουν πριν και πάνω απ' όλα το εθνικό - μιλάω για εμάς και για κάθε χώρα ξεχωριστά - συμφέρον, και το, εν πάση περιπτώσει, συμφέρον κάθε πολίτη ξεχωριστά», είπε, μπουρδουκλώνοντάς τα για να δικαιολογήσει τις λυκοφιλίες τους με τα πιο αδίστακτα, τα πιο απάνθρωπα καθεστώτα, εφόσον αυτό υπηρετεί τις μπίζνες τους.

Καύσιμη ύλη για διευθετήσεις και στα Ελληνοτουρκικά

Η όλη υπόθεση ακουμπά και στα Ελληνοτουρκικά, δίνοντας νέα καύσιμη ύλη στα παζάρια και στις ΝΑΤΟικές διευθετήσεις σε βάρος των λαών.

Συγκεκριμένα, μετά την επιβεβαίωση, προχθές το βράδυ από τον υπουργό Αμυνας Ν. Δένδια, ότι όντως πυροβολαρχία «Patriot» μετακινήθηκε στην Κάρπαθο, ένα από τα νησιά που η Αγκυρα θέλει αποστρατιωτικοποιημένα, ακολούθησε χθες το πρωί τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, ότι «οι δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες και αντιβαίνουν στον αποστρατιωτικοποιημένο χαρακτήρα των νησιών του Αιγαίου είναι ανεύθυνες, ατυχείς και άκαιρες», κατηγορώντας παράλληλα «ορισμένους κύκλους» ότι «επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας, προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ Ελλάδα» και «επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός». Ο Κετσελί μίλησε επίσης για «αβάσιμες αξιώσεις», προειδοποιώντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα».

Από πλευράς της Αθήνας ανέλαβε να απαντήσει η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, λέγοντας ότι «μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους». Πρόσθεσε ότι «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» και ότι «η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας». «Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», κατέληξε. Ο δε Μαρινάκης είπε ότι η πυροβολαρχία στην Κάρπαθο και οι δυνάμεις στην Κύπρο (2 φρεγάτες και 4 F-16) θα μείνουν για «όσο χρειαστεί».

Η τουρκική αστική τάξη απάντησε με 8 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 8 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, τόσο στο βορειοανατολικό όσο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, από μαχητικά F-16, κατασκοπευτικά αεροσκάφη και UAV.