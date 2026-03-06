Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΛΕΛΑ
Προχωρά η διείσδυση αμερικανικών μονοπωλίων

Νέα επίσκεψη υπουργού των ΗΠΑ στο Καράκας...

Η σοσιαλδημοκράτισσα προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Νταγκ Μπέργκουμ, υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, για να συζητήσουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα ορυκτών και Ενέργειας.

Η νέα επίσκεψη ανώτατου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ στο Καράκας αποτυπώνει την ενισχυμένη θέση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, μετά την αμερικανική ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα στις αρχές Γενάρη και την απαγωγή του προέδρου της.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος ανακοίνωσε την επικείμενη παρουσίαση στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας της επέκτασης του Νόμου περί Μεταλλείων, ένα βασικό βήμα για την προσέλκυση επενδύσεων σε μια φόρμουλα υποτίθεται «αμοιβαίου οφέλους», όπως συνέβη και με τους υδρογονάνθρακες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ δεν έκρυψε τις διαθέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, κάνοντας σκόνη τα προσχήματα περί «δημοκρατίας» και «καταπολέμησης των ναρκωτικών».

«Η Βενεζουέλα είναι μια εξαιρετικά πλούσια χώρα. Περιέχει μεγάλα αποθέματα όχι μόνο πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και κρίσιμων ορυκτών», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι επενδυτικές ευκαιρίες έγιναν ξεκάθαρες σήμερα, επειδή μας ενώνουν περίπου δύο δωδεκάδες αμερικανικές εταιρείες - μερικές από τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες και καλύτερες στον κόσμο στα ορυκτά και την εξόρυξη, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εργαστεί στη Βενεζουέλα σε κάποιο σημείο της ιστορίας τους».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ηχούν εκκωφαντικά οι σειρήνες παραπλάνησης του λαού
Επιταχύνει στον κατήφορο της εμπλοκής
Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και θύτη άλλων λαών
Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου
Η ενεργειακή «ασφάλεια» των ιμπεριαλιστών βάζει φωτιά στις τιμές
Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!
«Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό!»
 Προϋπολογισμός «υποταγμένος» στον οξύ ανταγωνισμό για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία
 Σφραγίζουν τη συμφωνία που βάζει τον λαό στις συμπληγάδες των ανταγωνισμών
Διαρροή λαδιού και αναθυμιάσεις στις εγκαταστάσεις της «Oil One»!
Ενέκρινε το «Made in EU» για βιομηχανικούς κλάδους
 Φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα
«Μην περιμένεις την επόμενη κίνηση, κάνε τη δική σου!»
 ΝΑΤΟποίηση με σπασμένα φρένα
 Σε εξέλιξη ξανά η άσκηση - πρόβα πολέμου «Ηνίοχος»
Εντείνουν τη στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή στη Μέση Ανατολή
 Εντείνονται οι δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις
Στο «κόκκινο» οι επιθέσεις και η ένταση
Στα μούτρα τους τα ματωμένα δολάρια, η εργατική τάξη έχει τις δικές της αξίες
 Οι ναυτεργάτες δίνουν τη μάχη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των κερδών των εφοπλιστών
 Μέτρα προστασίας και επαναπατρισμού όλων των ναυτεργατών από τον Περσικό Κόλπο
 «Δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν
 Κοινές επιχειρήσεις με ΗΠΑ με το πρόσχημα της «ναρκω-τρομοκρατίας»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ