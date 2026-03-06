ΒΕΝΕΖΟΥΛΕΛΑ

Προχωρά η διείσδυση αμερικανικών μονοπωλίων

Η σοσιαλδημοκράτισσα προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Νταγκ Μπέργκουμ, υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, για να συζητήσουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα ορυκτών και Ενέργειας.

Η νέα επίσκεψη ανώτατου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ στο Καράκας αποτυπώνει την ενισχυμένη θέση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, μετά την αμερικανική ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα στις αρχές Γενάρη και την απαγωγή του προέδρου της.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος ανακοίνωσε την επικείμενη παρουσίαση στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας της επέκτασης του Νόμου περί Μεταλλείων, ένα βασικό βήμα για την προσέλκυση επενδύσεων σε μια φόρμουλα υποτίθεται «αμοιβαίου οφέλους», όπως συνέβη και με τους υδρογονάνθρακες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ δεν έκρυψε τις διαθέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, κάνοντας σκόνη τα προσχήματα περί «δημοκρατίας» και «καταπολέμησης των ναρκωτικών».

«Η Βενεζουέλα είναι μια εξαιρετικά πλούσια χώρα. Περιέχει μεγάλα αποθέματα όχι μόνο πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και κρίσιμων ορυκτών», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι επενδυτικές ευκαιρίες έγιναν ξεκάθαρες σήμερα, επειδή μας ενώνουν περίπου δύο δωδεκάδες αμερικανικές εταιρείες - μερικές από τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες και καλύτερες στον κόσμο στα ορυκτά και την εξόρυξη, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εργαστεί στη Βενεζουέλα σε κάποιο σημείο της ιστορίας τους».