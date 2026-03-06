ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Εντείνουν τη στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή στη Μέση Ανατολή

αν παραμείνουν σιωπηλές σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, προειδοποίησε χθες ο εκπρόσωπος τουενώ η στρατιωτική παρουσία των Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή εντείνεται, όπως και η συμβολή τους στις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Η Γαλλία, που έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη «Rafale» σε βάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκολ», που πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο, από χθες επιτρέπει «προσωρινά» την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στις βάσεις της στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Ενδεικτικά, σε γαλλικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σταθμεύουν εκατοντάδες μέλη του Ναυτικού, της Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς της Γαλλίας.

Στο μεταξύ, σε συνθήκες έντονων ενδοαστικών αντιθέσεων στο εσωτερικό της Γαλλίας, ενδιαφέρουσα είναι η στήριξη που παρέχει η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» (RN) στις κινήσεις της κυβέρνησης Μακρόν στη Μέση Ανατολή.

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος της RN, Ζ. Μπαρντελά, επιδοκίμασε τη στρατηγική της γαλλικής κυβέρνησης στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αμερικανικών αεροσκαφών, και κάλεσε τον Πρόεδρο Μακρόν να συναντηθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη για διαβουλεύσεις.

«Η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί κατάλληλα», δήλωσε ο Μπαρντελά, υποστηρίζοντας ότι το Παρίσι πρέπει «να υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας», «να επαναλάβει την πολύ σαφή υποστήριξή της σε όλους τους συμμάχους και τους φίλους μας», συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, και «να τιμήσει τις αμυντικές μας συνεργασίες».

Από την πλευρά της και η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, ιδίως στον τομέα της αεροπορικής άμυνας.

«Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είναι φιλικές χώρες, αλλά κυρίως στο ότι δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες είναι τοποθετημένοι εκεί», είπε η πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι.

Η Βρετανία στέλνει άλλα 4 μαχητικά αεροσκάφη «Typhoon» για να ενταχθούν στη μοίρα που διαθέτουν οι βρετανικές δυνάμεις στο Κατάρ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ξεκαθαρίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση σε αιτήματα «συμμάχων» για περαιτέρω συνδρομή.

Κατά τ' άλλα, υπογράμμισε την «προσήλωση» της κυβέρνησής του ...«στη σταθερότητα και την αποτροπή μιας γενικευμένης κλιμάκωσης».

Ο Στάρμερ εμφανίστηκε αμετακίνητος στην απόφασή του να μη συμμετάσχει η Βρετανία στα «αρχικά» επιθετικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν «εσκεμμένη και υπαγορευμένη από το εθνικό συμφέρον» και δεν θα αλλάξει, «ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ενδεχομένως θα ασκηθούν για αλλαγή στάσης».

Δικαιολόγησε ωστόσο τις στρατιωτικές κινήσεις που επακολούθησαν από το Λονδίνο, επικαλούμενος τα χτυπήματα που εξαπέλυσε σε απάντηση το Ιράν εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Βρετανίας, που όπως λέει δεν ήταν συνεργάσιμη, επειδή επέτρεψε τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ με δύο μέρες καθυστέρηση και μόνο «περιορισμένα», δηλαδή για «αμυντικούς σκοπούς».

Πάντως ο Στάρμερ είπε ότι «μέχρι το Σάββατο το απόγευμα δεν είχε υποβληθεί κανένα αίτημα από τις ΗΠΑ με τους συγκεκριμένους όρους στους οποίους συμφωνήσαμε».

Κάλας: Υπάρχει κίνδυνος εμφυλίου στο Ιράν

Εκπρόσωποι χωρών της Μέσης Ανατολής δήλωσαν στους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι ανησυχούν για τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου στο Ιράν, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, ενόψει βιντεοδιάσκεψης με τους ΥΠΕΞ της ΕΕ και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

«Οταν μιλάμε με τις χώρες της περιοχής, ανησυχούν επίσης για πιθανούς εμφύλιους πολέμους εντός της ηγεσίας του καθεστώτος και για ό,τι συμβαίνει εκεί», είπε.

Την ίδια ώρα που ισχυρά κράτη της ΕΕ εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή τους στον πόλεμο, η Κάλας υποστήριξε ότι η ΕΕ θέλει να επιδιώξει μια «διπλωματική λύση» για «να αποτραπεί μια κλιμάκωση», ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» για την ασφάλεια στη θάλασσα στην περιοχή και προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτές θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό του Ορμούζ.

Μάλιστα, θέτοντας τη «μεγάλη εικόνα» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών η Κάλας εξέφρασε τον φόβο ότι η αύξηση των τιμών της Ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να ωφελήσει τη Ρωσία: «Αν η τιμή του πετρελαίου αυξηθεί, αυτό βοηθάει τη Ρωσία στη χρηματοδότηση του πολέμου της» στην Ουκρανία.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η σχεδιαζόμενη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών για τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα μια σειρά κράτη όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και οι χώρες της Βαλτικής έχουν πραγματοποιήσει ρεσάλτα σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου», αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης.

Επιπλέον η Κάλας εξέφρασε «ανησυχία» ότι τα όπλα που χρειάζονται στην Ουκρανία μετατοπίζονται τώρα προς τη Μέση Ανατολή.

Οι «σύμμαχοι» του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και την Ουκρανία και τις ενέργειες των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, σημείωσε η Κάλας.

Η Ουκρανία μπορεί να «βοηθήσει» κατά των ιρανικών drones

Οι ΗΠΑ και άλλοι «εταίροι» της Ουκρανίας ζήτησαν τη βοήθεια του Κιέβου για την αναχαίτιση των ιρανικών drones «Shahed», «με εμπειρογνωμοσύνη και πραγματική επιχειρησιακή εμπειρία», επανέλαβε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι.

Πάντως το Κίεβο έχει ζητήσει ανταλλάγματα για να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, όπως οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ και των χωρών της Μέσης Ανατολής να «πείσουν» τη Ρωσία να προχωρήσει σε εκεχειρία και να προμηθεύσουν τις ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις με πυραύλους.

Στο μεταξύ η Ουκρανία συζήτησε με τις ΗΠΑ την πιθανότητα αναβολής του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία, που είχε προγραμματιστεί την περίοδο 5 - 9 Μάρτη, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ, ερωτηθείς χθες αν η Ρωσία σχεδιάζει να προμηθεύσει όπλα στο Ιράν, απάντησε ότι «δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα από την ιρανική πλευρά».

Τον Γενάρη του 2025 η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ωστόσο, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει στρατιωτική συνδρομή.