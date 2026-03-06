ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη ξανά η άσκηση - πρόβα πολέμου «Ηνίοχος»

Την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται στην Ελλάδα οι ΝΑΤΟικής κοπής πρόβες πολέμου, σε συνέχεια της εμπλοκής της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 2 Μάρτη η ΝΑΤΟικής κοπής αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026», με έδρα την 117 ΠΜ της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αδραβίδα. Πρόκειται για άσκηση που σύμφωνα με το ΓΕΑ εκτελείται σε τρεις φάσεις (προετοιμασίας 2-8/3, εκτέλεσης 9-20/3 και αναδίπλωσης 21-21/3) και στην οποία συμμετέχουν όλων των τύπων τα αεροπλάνα της ελληνικής ΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των «Rafale» και των F-16 «Viper»), αλλά και αποστολές αεροπλάνων από τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Αλβανία. Ως «παρατηρητές» συμμετέχουν με αποστολές τους Γερμανία, Σερβία, Γεωργία και Ινδία, ενώ με ειδικές δυνάμεις παίρνει μέρος η Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια άσκηση στην οποία συμμετείχαν μέχρι και πέρυσι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, που «εκπαιδεύτηκαν» και για τη δολοφονική επιδρομή τους στο Ιράν, που σήμερα «εκτελούν», μη συμμετέχοντας στη φετινή άσκηση. Αλλωστε, στο «σενάριό» της, όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος προβλέπονται «Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας», «Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος» κ.ά. που ουσιαστικά υλοποιούνται από τις διάφορες δολοφονικές ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις όπου Γης.

Κάλεσμα ξεσηκωμού ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς απευθύνουν τα Εργατικά Κέντρα Αμαλιάδας και Πάτρας, προχωρώντας σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 9 Μάρτη στις 6 μ.μ. στη διασταύρωση της Ανδραβίδας.

Από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης Πάτρας, Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας απαιτούν: Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί, να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός των συνόρων, ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Αραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους.