Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Σε εξέλιξη ξανά η άσκηση - πρόβα πολέμου «Ηνίοχος»

Κινητοποίηση τη Δευτέρα 9 Μάρτη

Την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται στην Ελλάδα οι ΝΑΤΟικής κοπής πρόβες πολέμου, σε συνέχεια της εμπλοκής της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 2 Μάρτη η ΝΑΤΟικής κοπής αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026», με έδρα την 117 ΠΜ της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αδραβίδα. Πρόκειται για άσκηση που σύμφωνα με το ΓΕΑ εκτελείται σε τρεις φάσεις (προετοιμασίας 2-8/3, εκτέλεσης 9-20/3 και αναδίπλωσης 21-21/3) και στην οποία συμμετέχουν όλων των τύπων τα αεροπλάνα της ελληνικής ΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των «Rafale» και των F-16 «Viper»), αλλά και αποστολές αεροπλάνων από τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Αλβανία. Ως «παρατηρητές» συμμετέχουν με αποστολές τους Γερμανία, Σερβία, Γεωργία και Ινδία, ενώ με ειδικές δυνάμεις παίρνει μέρος η Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια άσκηση στην οποία συμμετείχαν μέχρι και πέρυσι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, που «εκπαιδεύτηκαν» και για τη δολοφονική επιδρομή τους στο Ιράν, που σήμερα «εκτελούν», μη συμμετέχοντας στη φετινή άσκηση. Αλλωστε, στο «σενάριό» της, όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος προβλέπονται «Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας», «Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος» κ.ά. που ουσιαστικά υλοποιούνται από τις διάφορες δολοφονικές ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις όπου Γης.

Κάλεσμα ξεσηκωμού ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς απευθύνουν τα Εργατικά Κέντρα Αμαλιάδας και Πάτρας, προχωρώντας σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 9 Μάρτη στις 6 μ.μ. στη διασταύρωση της Ανδραβίδας.

Από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης Πάτρας, Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας απαιτούν: Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί, να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός των συνόρων, ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Αραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ηχούν εκκωφαντικά οι σειρήνες παραπλάνησης του λαού
Επιταχύνει στον κατήφορο της εμπλοκής
Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και θύτη άλλων λαών
Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου
Η ενεργειακή «ασφάλεια» των ιμπεριαλιστών βάζει φωτιά στις τιμές
Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!
«Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό!»
 Προϋπολογισμός «υποταγμένος» στον οξύ ανταγωνισμό για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία
 Σφραγίζουν τη συμφωνία που βάζει τον λαό στις συμπληγάδες των ανταγωνισμών
Διαρροή λαδιού και αναθυμιάσεις στις εγκαταστάσεις της «Oil One»!
Ενέκρινε το «Made in EU» για βιομηχανικούς κλάδους
 Φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα
«Μην περιμένεις την επόμενη κίνηση, κάνε τη δική σου!»
 ΝΑΤΟποίηση με σπασμένα φρένα
Εντείνουν τη στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή στη Μέση Ανατολή
 Εντείνονται οι δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις
Στο «κόκκινο» οι επιθέσεις και η ένταση
Στα μούτρα τους τα ματωμένα δολάρια, η εργατική τάξη έχει τις δικές της αξίες
 Οι ναυτεργάτες δίνουν τη μάχη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των κερδών των εφοπλιστών
 Μέτρα προστασίας και επαναπατρισμού όλων των ναυτεργατών από τον Περσικό Κόλπο
 «Δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν
 Κοινές επιχειρήσεις με ΗΠΑ με το πρόσχημα της «ναρκω-τρομοκρατίας»
 Προχωρά η διείσδυση αμερικανικών μονοπωλίων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ