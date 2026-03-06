«Μην περιμένεις την επόμενη κίνηση, κάνε τη δική σου!»

Με ξεχωριστή αφίσα - παρέμβαση στις εξελίξεις, έχοντας ως σύνθημαοι Οργανώσεις της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα απευθύνουν ένα μεγάλο κάλεσμα στη νέα γενιά να φτιάξει το δικό της σχέδιο μάχης ενάντια στον πόλεμο και στις συνέπειές του, οργανώνοντας μια πλούσια, πολύμορφη παρέμβαση σε χώρους δουλειάς, πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους άθλησης και πολιτισμού. Ηδη οργανώνονται εκδηλώσεις, συζητήσεις, συσκέψεις και περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα, η ΚΝΕ με μια νέα σειρά βίντεο στα social media του «Οδηγητή» επιχειρεί να ξεχωρίσει την ουσία και να φωτίσει τις πραγματικές αιτίες των εξελίξεων. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Πόσο μακριά είναι η Ελλάδα από το Ιράν;», αναδεικνύει την ουσία της εμπλοκής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο που διεξάγεται, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλα που θα εξετάζουν κρίσιμες πλευρές της σύγκρουσης και των ανταγωνισμών που τη διέπουν.

Επίσης, στο κανάλι της ΚΝΕ στο YouTube θα ανέβει νέο Podcast της ΚΝΕ με τον Ελισαίο Βαγενά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ.