Πολύμορφη παρέμβαση της ΚΝΕ στις εξελίξεις
Στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα, η ΚΝΕ με μια νέα σειρά βίντεο στα social media του «Οδηγητή» επιχειρεί να ξεχωρίσει την ουσία και να φωτίσει τις πραγματικές αιτίες των εξελίξεων. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Πόσο μακριά είναι η Ελλάδα από το Ιράν;», αναδεικνύει την ουσία της εμπλοκής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο που διεξάγεται, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλα που θα εξετάζουν κρίσιμες πλευρές της σύγκρουσης και των ανταγωνισμών που τη διέπουν.
Επίσης, στο κανάλι της ΚΝΕ στο YouTube θα ανέβει νέο Podcast της ΚΝΕ με τον Ελισαίο Βαγενά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ.