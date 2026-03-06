ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαρροή λαδιού και αναθυμιάσεις στις εγκαταστάσεις της «Oil One»!

Εκτακτη παράκαμψη προκειμένου να πάει στα καζάνια του θανάτου στη Δραπετσώνα έκανε χθεςΚι αυτό γιατί έγινε γνωστό το νέο «ατύχημα», με κατοίκους της περιοχής να βλέπουν καπνούς, λίγες μόλις μέρες μετά την πυρκαγιά στα καζάνια του Περάματος.

Φτάνοντας στα καζάνια, αστυνομικός ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε καμία φωτιά αλλά διαρροή λαδιού υψηλής θερμοκρασίας - όπως είπε, έφτανε τους 350 βαθμούς Κελσίου - το οποίο προκάλεσε αναθυμιάσεις.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά κατήγγειλε το γεγονός, σημειώνοντας ότι οι αναθυμιάσεις είχαν εξαπλωθεί στην περιοχή δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, γεγονός που ανάγκασε σχολεία να κλείσουν τα παράθυρα και τους μαθητές να φορέσουν μάσκες.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις του ΚΚΕ και εκλεγμένοι σωματείων και φορέων της περιοχής. Με την κατάσταση να είναι ασφυκτική, απαίτησαν να υπάρξει ενημέρωση για το τι ακριβώς καίγεται και για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Γιώργος Καλαμαράς, κάλεσε σε συμμετοχή στη κινητοποίηση της Επιτροπής Ειρήνης που ήταν προγραμματισμένη για χθες το απόγευμα, γιατί «τα "Τέμπη" είναι και στη γειτονιά μας και παντού, γιατί για τα δικά τους κέρδη δεν υπολογίζουν τις δικές μας ζωές».





Παράλληλα, ηαπαίτησε να κλείσουν τα σχολεία της περιοχής, και καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές σε συμμετοχή σε κινητοποίηση σήμερα Παρασκευή στις 10 π.μ. έξω από την «Oil One».

Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της «Oil One» Δ. Μελισσανίδης, ο οποίος καταφέρθηκε ενάντια στους δημοτικούς συμβούλους και σε όσους για άλλη μια φορά εξέφραζαν την ανησυχία ότι οι ζωές των εργαζομένων και των κατοίκων παίζονται στα ζάρια!