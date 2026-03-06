ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Κοινές επιχειρήσεις με ΗΠΑ με το πρόσχημα της «ναρκω-τρομοκρατίας»

Η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (SOUTHCOM) με πεδίο δράσης τη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε προχθές ότι προχώρησε σε κοινές επιχειρήσεις με τις αρχές του Ισημερινού, με το γνωστό πρόσχημα της «καταπολέμησης της ναρκω-τρομοκρατίας».

Δεν διευκρινίστηκε το εύρος, η διάρκεια ή η ακριβής τοποθεσία των ενεργειών, ενώ ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντ. Νομπόα, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις κοινές επιχειρήσεις.

Ο Αμερικανός στρατηγός Φρ. Ντόνοβαν, επικεφαλής της SOUTHCOM, επαίνεσε τις Ενοπλες Δυνάμεις του Ισημερινού για την «ακλόνητη δέσμευσή» τους και για την επίδειξη «θάρρους και αποφασιστικότητας μέσω συνεχών δράσεων κατά των ναρκω-τρομοκρατών στη χώρα τους».

Αυτές οι επιχειρήσεις έρχονται μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στις αρχές του χρόνου στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου της, Ν. Μαδούρο, με αντίστοιχα απατηλά προσχήματα περί «αντιμετώπισης της ναρκω-τρομοκρατίας», τα οποία χρησιμοποιούνται και για τη συνέχιση των αμερικανικών δολοφονικών επιχειρήσεων εναντίον σκαφών στην Καραϊβική.

Στον δε Ισημερινό επανέρχονται οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, παρότι σε δημοψήφισμα τον περασμένο Νοέμβρη το 60,8% του κόσμου ψήφισε ενάντια στην επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Οι προηγούμενες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις είχαν περιορίσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, διευρύνοντας συνεργασίες με ανταγωνιστές όπως η Κίνα ή η Ρωσία, ενώ ποτέ δεν διέκοψαν τις εμπορικές συναλλαγές και με αμερικανικά μονοπώλια.

Επίσης έγινε γνωστό την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Ισημερινού αποφάσισε να απελάσει όλη τη διπλωματική αποστολή της Κούβας, χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένη αιτιολογία. Την απόφαση χαρακτήρισε απαράδεκτη η κυβέρνηση της Κούβας, που δεν έχει προηγούμενο στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.