Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
Κοινές επιχειρήσεις με ΗΠΑ με το πρόσχημα της «ναρκω-τρομοκρατίας»

Η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (SOUTHCOM) με πεδίο δράσης τη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε προχθές ότι προχώρησε σε κοινές επιχειρήσεις με τις αρχές του Ισημερινού, με το γνωστό πρόσχημα της «καταπολέμησης της ναρκω-τρομοκρατίας».

Δεν διευκρινίστηκε το εύρος, η διάρκεια ή η ακριβής τοποθεσία των ενεργειών, ενώ ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντ. Νομπόα, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις κοινές επιχειρήσεις.

Ο Αμερικανός στρατηγός Φρ. Ντόνοβαν, επικεφαλής της SOUTHCOM, επαίνεσε τις Ενοπλες Δυνάμεις του Ισημερινού για την «ακλόνητη δέσμευσή» τους και για την επίδειξη «θάρρους και αποφασιστικότητας μέσω συνεχών δράσεων κατά των ναρκω-τρομοκρατών στη χώρα τους».

Αυτές οι επιχειρήσεις έρχονται μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στις αρχές του χρόνου στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου της, Ν. Μαδούρο, με αντίστοιχα απατηλά προσχήματα περί «αντιμετώπισης της ναρκω-τρομοκρατίας», τα οποία χρησιμοποιούνται και για τη συνέχιση των αμερικανικών δολοφονικών επιχειρήσεων εναντίον σκαφών στην Καραϊβική.

Στον δε Ισημερινό επανέρχονται οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, παρότι σε δημοψήφισμα τον περασμένο Νοέμβρη το 60,8% του κόσμου ψήφισε ενάντια στην επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Οι προηγούμενες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις είχαν περιορίσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, διευρύνοντας συνεργασίες με ανταγωνιστές όπως η Κίνα ή η Ρωσία, ενώ ποτέ δεν διέκοψαν τις εμπορικές συναλλαγές και με αμερικανικά μονοπώλια.

Επίσης έγινε γνωστό την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Ισημερινού αποφάσισε να απελάσει όλη τη διπλωματική αποστολή της Κούβας, χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένη αιτιολογία. Την απόφαση χαρακτήρισε απαράδεκτη η κυβέρνηση της Κούβας, που δεν έχει προηγούμενο στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ρεσάλτο σε τάνκερ και χτύπημα σε πλοίο στην Καραϊβική (25/2/2026)
Κλιμακώνονται οι απειλές και οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ (20/12/2025)
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα στρατιωτική επιχείρηση (15/11/2025)
Κλιμακώνουν την επιθετικότητα οι ΗΠΑ με έλευση αεροπλανοφόρου (12/11/2025)
Αντιμέτωπη με νέες επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ (25/6/2020)
"Εμπορικός πόλεμος" επί θύραις! (7/8/1996)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ηχούν εκκωφαντικά οι σειρήνες παραπλάνησης του λαού
Επιταχύνει στον κατήφορο της εμπλοκής
Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και θύτη άλλων λαών
Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου
Η ενεργειακή «ασφάλεια» των ιμπεριαλιστών βάζει φωτιά στις τιμές
Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!
«Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό!»
 Προϋπολογισμός «υποταγμένος» στον οξύ ανταγωνισμό για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία
 Σφραγίζουν τη συμφωνία που βάζει τον λαό στις συμπληγάδες των ανταγωνισμών
Διαρροή λαδιού και αναθυμιάσεις στις εγκαταστάσεις της «Oil One»!
Ενέκρινε το «Made in EU» για βιομηχανικούς κλάδους
 Φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα
«Μην περιμένεις την επόμενη κίνηση, κάνε τη δική σου!»
 ΝΑΤΟποίηση με σπασμένα φρένα
 Σε εξέλιξη ξανά η άσκηση - πρόβα πολέμου «Ηνίοχος»
Εντείνουν τη στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή στη Μέση Ανατολή
 Εντείνονται οι δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις
Στο «κόκκινο» οι επιθέσεις και η ένταση
Στα μούτρα τους τα ματωμένα δολάρια, η εργατική τάξη έχει τις δικές της αξίες
 Οι ναυτεργάτες δίνουν τη μάχη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των κερδών των εφοπλιστών
 Μέτρα προστασίας και επαναπατρισμού όλων των ναυτεργατών από τον Περσικό Κόλπο
 «Δεν βιάζεται» να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν
 Προχωρά η διείσδυση αμερικανικών μονοπωλίων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ