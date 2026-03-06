ΚΙΝΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός «υποταγμένος» στον οξύ ανταγωνισμό για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία

Τον οδικό χάρτη για την καπιταλιστική οικονομία της Κίνας και τους πολιτικούς της στόχους παρουσίασε χθες ο Πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, με επίκεντρο τον εντεινόμενο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.

Το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο, το νομοθετικό σώμα της Κίνας, επικύρωσε χθες το Πενταετές Σχέδιο, ανακοινώνοντας τους στόχους για την ανάπτυξη, τον προϋπολογισμό, τη βιομηχανική πολιτική και την Αμυνα.

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του σχεδίου που ανακοινώθηκε:

Η Κίνα επιδιώκει να αναπτύξει την οικονομία της με ρυθμό 4,5% - 5% του ΑΕΠ, λίγο κάτω από το 5% που επιτεύχθηκε πέρυσι. Θα συνεχίσει επίσης σταθερά να παρέχει κίνητρα στο κεφάλαιο για την αναζωογόνηση της οικονομίας, που παραμένει σε χαμηλότερη ταχύτητα μετά την πανδημία, θέτοντας στόχο για δημοσιονομικό έλλειμμα 4% του ΑΕΠ, όπως και πέρυσι.

Το Πεκίνο θα διοχετεύσει φέτος περίπου 44 δισ. δολάρια σε κρατικές τράπεζες για να τις προφυλάξει από συστημικούς κινδύνους και θα προωθήσει τη χρηματοδότηση τεχνολογικών εταιρειών.

Η προώθηση της υψηλής τεχνολογίας είναι βασική προτεραιότητα, καθώς εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός. Με στόχο την επικράτηση σε τομείς κλειδιά, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι κβαντικοί υπολογιστές εν μέσω σφοδρού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, το Πεκίνο επιταχύνει τις προσπάθειες για να κυριαρχήσει στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ως ο μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός σπάνιων γαιών, η Κίνα κινείται επίσης για να εξασφαλίσει ένα προβάδισμα σ' αυτά τα κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς νέων τεχνολογιών, από τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τους κινητήρες αεροσκαφών και τις στρατιωτικές τεχνολογίες.

Επίσης θα προωθηθεί σταδιακά η ενεργειακή μετάβαση, χωρίς να σταματήσει η χρήση άνθρακα. Η κινεζική κυβέρνηση θα ευνοήσει «νέους κινητήρες ανάπτυξης», όπως το υδρογόνο για την παραγωγή Ενέργειας και τα πράσινα καύσιμα.

Αύξηση των στρατιωτικών δαπανών για δέκατη χρονιά

Η Κίνα θα βελτιώσει τη μαχητική ετοιμότητά της και θα επιταχύνει την ανάπτυξη «προηγμένων ικανοτήτων μάχης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, καθώς η Κίνα θα αυξήσει κατά 7% το 2026 τις στρατιωτικές της δαπάνες.

Ετσι, η ετήσια άνοδος του στρατιωτικού προϋπολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 7% - 8% από το 2016.

Στον προϋπολογισμό του 2026 προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες 276,9 δισ. δολαρίων, ποσό που είναι το δεύτερο στον κόσμο, αλλά υποτριπλάσιο σε σχέση με τις στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ.

«Δυτικοί» αναλυτές ωστόσο θεωρούν το μέγεθος αυτό πολύ υποτιμημένο σε σχέση με τις πραγματικές στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας.

Το Πεκίνο υποσχέθηκε επίσης για τα επόμενα πέντε χρόνια μια «κοινωνία φιλική στις γεννήσεις παιδιών» - με φόντο τα αδιέξοδα που εντείνει στις νέες οικογένειες ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης - και λέει πως θα «αντιμετωπίσει ανησυχίες» για την απασχόληση, δηλαδή για τους όρους εργασίας και τις αμοιβές, την εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη.

Η ικανότητα παραγωγής δημητριακών θα αυξηθεί σε περίπου 725 εκατ. μετρικούς τόνους στην περίοδο 2026-2030, ώστε να ανταποκριθεί στους μακροπρόθεσμους στόχους της χώρας για την επισιτιστική ασφάλεια. Η χώρα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων όπως η σόγια, με τις ΗΠΑ να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της.