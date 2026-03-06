ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Φουντώνει το κύμα αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα

Συνεχίζεται και δυναμώνει το κύμα αλληλεγγύης από σωματεία και φορείς που στηρίζουν τον δίκαιο αγώνα των ναυτεργατών για τον επαναπατρισμό τους, ενώ διακινείται και σχετικό ψήφισμα από τα συνδικάτα.

«Δυναμώνουμε την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας», σημειώνεται στο κοινό ψήφισμα, απαιτώντας:

- Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη! Να χαρακτηριστούν ΑΜΕΣΑ εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

- Να δοθούν τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται και να ενημερωθούν υπεύθυνα οι οικογένειές τους.

- Να παρθούν ΤΩΡΑ, χωρίς άλλα προσχήματα και καθυστερήσεις, όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν στη χώρα τους με ασφάλεια οι ναυτεργάτες, χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση.

- Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των σπουδαστών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χανίων, πού βρίσκεται μια ανάσα από τη ΝΑΤΟική βάση της Σούδας.

Μέχρι στιγμής υπογράφουν: Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Θεσπρωτίας. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, τα συνδικάτα - σωματεία - σύλλογοι: ΕΝΕΔΕΠ, Οικοδόμων Αθήνας, Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Επισιτισμού - Τουρισμού, ΣΕΤΗΠ, Ενέργειας Αττικής, Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Ναυπηγοξυλουργών, Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής, η ΕΛΜΕ Πειραιά, οι ΣΕΠΕ Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Κερατσινίου - Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Δασκάλων Πειραιά «Η Πρόοδος», Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σαλαμίνας. Επίσης οι Σύλλογοι Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου και Ηπείρου και η Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά και Νίκαιας.

Ακόμα, οι Σύλλογοι Γυναικών - μέλη της ΟΓΕ σε Κορυδαλλό, Πειραιά «Η Πρόοδος», Πέραμα «Η Εστία της Γυναίκας», Κερατσινίου - Δραπετσώνας «Η Στοργή του Παιδιού», Νίκαιας, και η Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς.

Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία: Στο πλευρό των ναυτεργατών και η Κλαδική Μεταφορών

Στο πλευρό των ναυτεργατών στέκεται και η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, με την Κλαδική Μεταφορών, Λιμένων, Αλιείας και Επικοινωνιών (TUI TPFC) να απαιτεί τον άμεσο επαναπατρισμό τους από τον Περσικό Κόλπο.

Η TUI TPFC καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη ιμπεριαλιστική στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και απαιτεί «την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή χωρίς προσαρτήσεις, σεβασμό στην κυριαρχία των λαών και αποχώρηση όλων των χερσαίων στρατευμάτων και των πολεμικών πλοίων των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων από την περιοχή».

Επιπλέον καταγγέλλει το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες ναυτεργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα εμπορικά πλοία τους στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που πύραυλοι και πολεμικά drones πλήττουν αμάχους στα Στενά του Ορμούζ.

«Την ώρα που οι εφοπλιστές αρνούνται να χαρακτηρίσουν την περιοχή "εμπόλεμη ζώνη" και αρνούνται να επαναπατρίσουν τους ναυτεργάτες ή να σταματήσουν να στέλνουν εμπορικά πλοία στην περιοχή, συνάδελφοι ναυτεργάτες από τα σωματεία μας έχουν ενημερώσει ότι αρκετά πλοία έχουν ήδη δεχτεί πυρά στην περιοχή, με αποτέλεσμα συνάδελφοι να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να έχουν τραυματιστεί σοβαρά!

Ανεξάρτητα από εθνικότητα ή σημαία: Οι ζωές των ναυτεργατών αξίζουν περισσότερο από τα κέρδη των εφοπλιστών!», αναφέρει η Κλαδική Μεταφορών της ΠΣΟ, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κλαδική της ΠΣΟ δήλωσε την αλληλεγγύη της στη χθεσινή απεργία των Ελλήνων ναυτεργατών και ξεκαθαρίζει πως «απέναντι στην απληστία των εφοπλιστών και των κρατών σημαίας, γνωρίζουμε ότι οι ναυτεργάτες μπορούν να βασιστούν μόνο στη δική τους ενότητα και δύναμη για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους». Γι' αυτό και καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις - μέλη της σε όλο τον κόσμο να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να στηρίξουν τον αγώνα των ναυτεργατών.