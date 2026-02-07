ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

«Δεν θα δουλέψουμε για τους πολέμους των εκμεταλλευτών!»

Απεργοί μπλόκαραν πλοία που δεν «έδεσαν» για να φορτώσουν όπλα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων

Η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο την Παρασκευή εξελισσόταν ταυτόχρονα με τη Διεθνή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών, που αγκάλιασε 21 λιμάνια ολόκληρης της Μεσογείου, στέλνοντας ένα ελπιδοφόρο ταξικό, διεθνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης, αλλά και αναδεικνύοντας τη δύναμη της εργατικής τάξης.

Στο πλαίσιο αυτό, παλικαρίσια ήταν η απεργιακή μάχη που έδωσαν χιλιάδες λιμενεργάτες, όπως είχαν αποφασίσει στη Γένοβα τον περασμένο Σεπτέμβρη, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο!».

Στην Ιταλία, οι απεργιακές φρουρές ανάγκασαν το πλοίο «ZIM Virginia», φορτωμένο με όπλα, να «κολλήσει» στα ανοικτά των ακτών του Λιβόρνο, ανίκανο να προσεγγίσει για να «δέσει». Το ίδιο συνέβαινε και με το «ZIM New Zealand», το οποίο είχε προγραμματιστεί να δέσει στη Γένοβα την Παρασκευή το πρωί. Ακόμα, το «ZIM Australia», για το οποίο είχε σχεδιαστεί αρχικά να «δέσει» την Παρασκευή στη Βενετία και το Σάββατο 7/2 στη Ραβένα, το «MSC EAGLE III», με προορισμό το Ισραήλ, το οποίο επρόκειτο να φτάσει στη Ραβένα την Πέμπτη και την Παρασκευή να «δέσει» στη Βενετία. Το απόγευμα της Παρασκευής άλλωστε είχαν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις σε μια σειρά λιμάνια.

Σε δήλωσή του, ο συνδικαλιστής της USB, Jose Nivoi, υπογράμμισε ότι είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια απεργία, «είναι η πρώτη φορά που λιμενεργάτες κινητοποιούνται με αιτήματα που δεν αφορούν απλά, "στενά", εργασιακά θέματα, αλλά με αιτήματα που συνδέονται με ηθικά και πολιτικά ζητήματα. Στόχος των αποκλεισμών είναι να επηρεάσουμε τη λειτουργία των λιμανιών, ώστε να καταστεί σαφές πως οι εργάτες δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην πολεμική οικονομία! (...) Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η γενοκτονία των Παλαιστινίων! Δηλώνουμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι εμείς ως λιμενεργάτες δεν θα επιτρέψουμε την εξαγωγή όπλων από τα λιμάνια μας προς το Ισραήλ, για να τροφοδοτείται και να ενισχύεται αυτή η γενοκτονία!».

Σε Ισπανία, Γαλλία, Τουρκία, Μαρόκο

Απεργιακές φρουρές στήθηκαν το πρωί της Παρασκευής και στη(βόρεια Ισπανία) στα λιμάνια Πασάια και Σαντούρτσι (στο Μπιλμπάο).

Σε ανάρτησή του, το συνδικάτο LAB που πρωτοστάτησε στην οργάνωση της απεργίας, τόνισε πόσο «σημαντική δοκιμασία» στάθηκε η συγκεκριμένη κινητοποίηση σε μεγάλα λιμάνια όλης της Μεσογείου. «Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στα λιμάνια της Χώρας των Βάσκων εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό (...) δεν θα επιτρέψουμε την εξαγωγή όπλων από τα λιμάνια μας προς το Ισραήλ...!».

Με θάρρος οργανώθηκε η απεργιακή μάχη συνολικά σε 20 λιμάνια. Συγκεκριμένα, σε Ιταλία: Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Λιβόρνο, Τεργέστη, Ραβένα, Ανκόνα, Μπάρι, Κροτόνε. Ελλάδα: Πειραιά και Ελευσίνα. Ισπανία: Μπιλμπάο και Πασάια. Τουρκία: Αττάλεια και Μυρσίνη. Γαλλία: Μασσαλία. Μαρόκο: Ταγγέρη, Καζαμπλάνκα και Σάφι.

Μηνύματα ταξικής διεθνιστικής αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο του διεθνούς αυτού απεργιακού συντονισμού, μηνύματα της ταξικής διεθνιστικής αλληλεγγύης διαβάζονταν στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε Πειραιά και Ελευσίνα. Σε κάθε μήνυμα ξεχώρισε η απαίτηση να πάψει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ και τους συμμάχους του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, όπως και η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ («ReArm Europe»).

ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα βάψουμε τα χέρια μας με το αίμα των λαών.

Από το Συνδικάτο ODT του Μαρόκου, οι εργάτες ενημέρωσαν τα ταξικά τους αδέλφια στη χώρα μας ότι πρόσφατα λόγω των πλημμυρών χάθηκαν 37 άνθρωποι στο Σάφι, αφού η έλλειψη υποδομών πάει μαζί όπως λένε με «φτώχεια, πολέμους, μετανάστευση. Τώρα θέλουν και τα λιμάνια μας δεμένα στα πολεμικά σχέδια», αναφέρουν, δηλώνοντας: «Ο εχθρός δεν βρίσκεται σε άλλους λαούς, αλλά σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας. Ο κοινός μας αγώνας μπορεί να γίνει φραγμός στον ιμπεριαλισμό».

«Χαιρετισμό αντίστασης» έστειλε και το Συνδικάτο LAB από τη Χώρα των Βάσκων, τονίζοντας: «Η απεργία μας σήμερα αποδεικνύει ότι οι εργάτες μπορούν να χαλάσουν τα σχέδια των εκμεταλλευτών. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι το όπλο μας απέναντι στον κοινό εχθρό».

Με βίντεο έστειλαν αγωνιστικούς χαιρετισμούς οι λιμενεργάτες από την USB της Ιταλίας. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι αδύνατο να υπερασπιστούμε τους μισθούς μας, τις συνθήκες εργασίας μας, να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς συντάξεις και περισσότερη υγεία και ασφάλεια στα λιμάνια και τις προβλήτες, αν δεν σταματήσουμε τον πόλεμο, αν δεν σταματήσουμε τον ιμπεριαλισμό, αν δεν σταματήσουμε την εκμετάλλευση», ανέφεραν.