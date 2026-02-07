Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο, ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Την άμεση διακοπή της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις ΣΣΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την απόσυρσή του ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, με τον έλεγχο που διεξάγεται σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ, ο οποίος υπέγραψε το παραπάνω νομοσχέδιο - «Κοινωνική Συμφωνία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την άμεση διακοπή της επεξεργασίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τη λεγόμενη "Κοινωνική Συμφωνία", που αποτελεί τη μονιμοποίηση των αντεργατικών μέτρων στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τα οποία προώθησαν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια προς όφελος του κεφαλαίου, με τη στήριξη της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Πρόκειται για μια συμφωνία που το υπουργείο Εργασίας προετοίμασε εν κρυπτώ, ερήμην των συνδικάτων και των εργαζομένων, και υπέγραψε με τις εργοδοτικές οργανώσεις και την ηγεσία της ΓΣΕΕ. Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις και την πιθανή εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, οτιδήποτε άλλο πλην της απόσυρσης του νομοσχεδίου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά.

Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη εντός και εκτός της Βουλής για να αποκαλύψει στους εργαζόμενους το πραγματικό αντεργατικό και επικίνδυνο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, και κυρίως για να δυναμώσει ο αγώνας για τις σύγχρονες ανάγκες τους».