Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο, ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Την άμεση διακοπή της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις ΣΣΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την απόσυρσή του ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, με τον έλεγχο που διεξάγεται σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ, ο οποίος υπέγραψε το παραπάνω νομοσχέδιο - «Κοινωνική Συμφωνία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την άμεση διακοπή της επεξεργασίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τη λεγόμενη "Κοινωνική Συμφωνία", που αποτελεί τη μονιμοποίηση των αντεργατικών μέτρων στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τα οποία προώθησαν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια προς όφελος του κεφαλαίου, με τη στήριξη της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Πρόκειται για μια συμφωνία που το υπουργείο Εργασίας προετοίμασε εν κρυπτώ, ερήμην των συνδικάτων και των εργαζομένων, και υπέγραψε με τις εργοδοτικές οργανώσεις και την ηγεσία της ΓΣΕΕ. Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις και την πιθανή εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, οτιδήποτε άλλο πλην της απόσυρσης του νομοσχεδίου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά.

Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη εντός και εκτός της Βουλής για να αποκαλύψει στους εργαζόμενους το πραγματικό αντεργατικό και επικίνδυνο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, και κυρίως για να δυναμώσει ο αγώνας για τις σύγχρονες ανάγκες τους».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις για πραγματικό, ζωντανό συνέδριο εργατών
 Για την Υγεία του λαού ξανά στον δρόμο οι νησιώτες!
Από όλη την Ελλάδα κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα!
«Εργα και ημέρες» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και ο ελεγχόμενος εργατοπατέρας Παναγόπουλος
«Ναι, θα αφήσουμε επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο, γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη»
Ωρα αναμέτρησης με την εγκληματική πολιτική του κέρδους
Ελευσίνα: Αγώνας για ζωή κόντρα σε χώρους δουλειάς - σφαγεία και κόμβους πολέμου
Ο Πειραιάς δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου, δεν θα αξιοποιείται η δουλειά μας για το μακέλεμα των λαών!
«Δεν θα δουλέψουμε για τους πολέμους των εκμεταλλευτών!»
«Κάβος δεν έλυσε», νέκρωσαν εργοτάξια και χώροι δουλειάς
 Δυναμικές παρεμβάσεις στην ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ για τον σοβαρό τραυματισμό εργάτη
Οπου οι εργαζόμενοι ξεμπέρδεψαν με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό είχαν νίκες
Εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός προσπαθούν να βάλουν το κίνημα στον πάγο
Οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις έφεραν το κύριο βάρος των αγώνων
Ισχυρή ΔΑΣ για να παίξει το ΕΚΑ ρόλο σε όλες τις λαϊκές διεκδικήσεις
 Δεν πέρασε η προσπάθεια της πλειοψηφίας για ηλεκτρονικό Συνέδριο!
Πανσαμιακά συλλαλητήρια την Τετάρτη 11 Φλεβάρη
 Βιβλιοπαρουσίαση στις 14 Φλεβάρη
 Σύσκεψη σωματείων και φορέων για την Υγεία
 Κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρήσεων
 Την Παρασκευή διαδηλώνουν στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ
 Καμία θυσία για τα κέρδη - Καμία εμπλοκή στον πόλεμο!
 Από τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους
Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ