ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Από όλη την Ελλάδα κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα!

Eurokinissi

Μετά από περισσότερες από 50 ημέρες σκληρής μάχης που δόθηκε, με χιλιάδες τρακτέρ στα μεγαλειώδη μπλόκα, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι δίνουν συνέχεια στον δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους.

Νέος μεγάλος σταθμός στην πάλη τους είναι το πανελλαδικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Φλεβάρη, στις 4 μ.μ., στην πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα, τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί το βράδυ και θα αναχωρήσουν συντεταγμένα για τις πόλεις και τα χωριά το Σάββατο 14 Φλεβάρη.

Με το μεγάλο συλλαλητήριο θα δοθεί νέα ώθηση στις διεκδικήσεις τους, για να μπορέσουν να σπείρουν και να παραμείνουν στην παραγωγή. Αλλωστε, η πλειοψηφία των αγροτών που συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα στα μπλόκα και στις άλλες πολύμορφες δράσεις, είχαν ξεκαθαρίσει ότι ο αγώνας τους δεν είναι «μια κι έξω», αλλά απαιτείται συνεχής και πολύμορφη αναμέτρηση με την πολιτική που υλοποιούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, που στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων προωθώντας τις κατευθύνσεις της ευρωενωσιακής ΚΑΠ, οι οποίες τους σπρώχνουν στο «χείλος του γκρεμού».

«Ο αγώνας μας δεν είναι πυροτέχνημα!», «το αγροτικό κίνημα ξέρει να μάχεται και να συγκρούεται οργανωμένα», είναι τα λόγια που ειπώθηκαν από δεκάδες τοποθετήσεις στη μαζική Πανελλαδική Σύσκεψη που έγινε την περασμένη Τετάρτη στη Νίκαια της Λάρισας, με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, δίνοντας το μήνυμα της αγωνιστικής συνέχειας.

Ετσι, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν δεκάδες λόγους για να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο της Παρασκευής, καθώς, παρά τα ψίχουλα που αναγκάστηκε να δώσει η κυβέρνηση κάτω και από την πίεση των κινητοποιήσεών τους, τα βασικά αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και την επιβίωσή τους.

Στο επίκεντρο του αγώνα παραμένουν οι ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις που είχαν για περισσότερες από 6 βδομάδες στα μπλόκα, όπως μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του εισοδήματος, τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, αλλά και από τις ζωονόσους, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις ζημιογόνες αιτίες και χωρίς καθυστερήσεις.

Εντείνονται οι αγωνιστικές ετοιμασίες

Με όπλο την ενότητά τους και συντονισμένοι μέσα από τις Ομοσπονδίες, τους Αγροτικούς Συλλόγους, την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων οι βιοπαλαιστές στην ύπαιθρο όλης της χώρας ξεδιπλώνουν μια πολύμορφη δραστηριότητα, που περιλαμβάνει συσκέψεις και άλλες δράσεις, εντείνοντας τις προετοιμασίες τους για το συλλαλητήριο.

Σε μαχητικό κλίμα έγιναν την Παρασκευή οι συσκέψεις των Ομοσπονδιών στη Λάρισα και στην Καρδίτσα, όπου εκφράστηκε η αγωνιστική διάθεση των αγροτών για τη συνέχεια του αγώνα τους. Εκεί αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια με τρακτέρ στις πόλεις και συγκεκριμένα στη Λάρισα τη Δευτέρα 9 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία και στην Καρδίτσα την Τρίτη 10 Φλεβάρη, το απόγευμα, επίσης στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στον Βόλο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αλιείς με απόφαση της Ομοσπονδίας τους θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 10 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των πολύμορφων δράσεων μπροστά στο συλλαλητήριο οι αγροτοκτηνοτρόφοι από την περιοχή του Ριζόμυλου έβγαλαν την Παρασκευή τα τρακτέρ τους στον δρόμο, στην παλιά Εθνική Λάρισας - Βόλου.

Οι βιοπαλαιστές απευθύνουν κάλεσμα στα σωματεία, στους φορείς, στον λαό των πόλεων να στηρίξουν με μαζική συμμετοχή τα συλλαλητήρια που θα γίνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά και να βρεθούν στο πλευρό τους στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα διατρανώνοντας για ακόμη μία φορά πως «ο αγώνας των αγροτών για την επιβίωση είναι υπόθεση όλου του λαού!».

Προετοιμάζονται σε όλη τη χώρα

Αντίστοιχες ετοιμασίες για την αγωνιστική κάθοδο στην Αθήνα γίνονται σε όλη τη χώρα.

Στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις Σέρρες οι αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα προγραμματίζουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη, τη Δευτέρα.

Στην Πέλλα από τα μπλόκα Γυψοχωρίου, Αλυσίδας, Αλμωπίας και Εδεσσας προετοιμάζουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη της Εδεσσας, την Τρίτη.

Αντίστοιχα, το βράδυ της Παρασκευής αναμένονταν να αποφασιστούν ανάλογες δράσεις από τους αγρότες στη Θεσσαλονίκη, στην Πιερία, στη Χαλκιδική, στο Κιλκίς και την Ημαθία.

Στην Ηλεία, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων θα προχωρήσει σε τοπικές κινητοποιήσεις, προγραμματίζοντας ταυτόχρονα ενημερώσεις στα χωριά και για τη συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Σε σύσκεψη προχωρά τη Δευτέρα 9 Φλεβάρη στο Αγγελόκαστρο στις 8 μ.μ. και η ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας, για να συζητηθούν τα συμπεράσματα των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων και να οργανωθούν οι επόμενες αγωνιστικές δράσεις και η συμμετοχή στο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Σε σύσκεψη στην Τρίπολη θα προχωρήσουν αύριο Κυριακή το απόγευμα βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αρκαδίας, με σκοπό να καθορίσουν και τις επόμενες αγωνιστικές τους ενέργειες.

Με το αγροτικό κίνημα να μετρά βήματα και στην οργάνωσή του μέσα από συλλόγους και Ομοσπονδίες, σε συγκρότηση νέου αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου για την περιοχή Αργους - Μυκηνών θα προχωρήσουν αγροτοκτηνοτρόφοι της Αργολίδας, με σύσκεψη που προγραμματίζεται για την Τρίτη 10 Φλεβάρη στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αργους.

Στη Στερεά για την οργάνωση της καθόδου στην Αθήνα, σήμερα Σάββατο θα γίνει συνέλευση του μπλόκου της Αταλάντης, ενώ αύριο Κυριακή θα γίνει κοινή σύσκεψη των μπλόκων της Φθιώτιδας (Μπράλου, Αταλάντης και Δομοκού), στις 7.30 μ.μ., στη Λαμία, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σε αντίστοιχες διεργασίες βρίσκονται επίσης και οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Βοιωτίας που συμμετείχαν στο μπλόκο του Κάστρου.

Για τη συνέχιση του αγώνα ετοιμάζονται και τα μπλόκα της Εύβοιας, με τον Αγροτικό Σύλλογο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας να καταγγέλλει την ανυπαρξία μέτρων και σχεδίου αντιμετώπισης της νόσου της ευλογιάς, μετά και το νέο κρούσμα που εντοπίστηκε στην περιοχή και τη θανάτωση 150 περίπου προβάτων.

Στην Κρήτη, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου καλεί σε συνέλευση σήμερα Σάββατο, στις 7 μ.μ. στις Αρχάνες (αίθουσα ΚΑΠΗ).

Νέο «αγροτοδικείο» στο Αίγιο

Στην Αχαΐα, ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας» προχωρά σε συγκέντρωση στα Δικαστήρια Αιγίου την Πέμπτη 12 Φλεβάρη το πρωί, ενάντια στο νέο «αγροτοδικείο» που στήνεται με κατηγορούμενους πάνω από 30 αγροτοκτηνοτρόφους, για τις κινητοποιήσεις στον κόμβο της γέφυρας Σελινούντα του 2024. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι οι Γιάννης Μποδιώτης (πρόεδρος του ΑΣ και αντιπρόεδρος της ΟΑΣΑ), Γιώργος Μποδιώτης (γραμματέας του ΑΣ και της ΟΑΣΑ), Φώντας Κατσιδήμας (μέλος του ΔΣ του ΑΣ και της ΟΑΣΑ), που κατηγορούνται μαζί με τους συναδέλφους τους και τους υπόλοιπους διωκόμενους - από έξι διαφορετικές δικογραφίες - για «παρακώλυση συγκοινωνιών».