Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Δυναμικές παρεμβάσεις στην ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ για τον σοβαρό τραυματισμό εργάτη

Δυναμική παρέμβαση στις πύλες των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ του ομίλου Στασινόπουλου στα Οινόφυτα πραγματοποίησε το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας, καταγγέλλοντας το πρόσφατο εργατικό ατύχημα που συνέβη το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όπου σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος, χάνοντας μάλιστα το ένα του πόδι.

Την Παρασκευή, αντιπροσωπεία συνδικάτων, στην οποία συμμετείχαν ο Κώστας Καπούλας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας, ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος της διοίκησης της ΠΟΕΜ και της ΓΣΕΕ και ο Νίκος Καράμπελας, από τη διοίκηση του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας και του Εργατικού Κέντρου Θήβας, έκανε παρέμβαση στη διεύθυνση του εργοστασίου της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα.

Σε συνάντηση που είχαν με στέλεχος της διοίκησης ενημερώθηκαν για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του 22χρονου εργαζόμενου, αλλά και για τη δέσμευση της εταιρείας να αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης και στήριξής του.

Από την πλευρά τους εκπρόσωποι των συνδικάτων τόνισαν ότι θα παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ έθεσαν το ζήτημα της άρνησης της εργοδοσίας του ομίλου να επιτρέψει την είσοδο συνδικάτων στις εγκαταστάσεις της, απαιτώντας να μπει τέλος σε αυτό το αίσχος.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
