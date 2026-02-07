Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ
Καμία θυσία για τα κέρδη - Καμία εμπλοκή στον πόλεμο!

«Καμία θυσία για τα κέρδη - Καμία εμπλοκή στον πόλεμο»: Το μήνυμα αυτό έστειλε την Παρασκευή η μεγάλη απεργία στον Πειραιά και στο Θριάσιο. Μια μάχη που έδωσε απάντηση στην εγκληματική πολιτική που μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου, σε ειδικές οικονομικές ζώνες στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας, που βάζει ευρύτερες περιοχές στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με ανυπολόγιστες συνέπειες για εργαζόμενους και κατοίκους.

Μια σκληρή ταξική αναμέτρηση που δόθηκε με αποφάσεις και συντονισμό Εργατικών Κέντρων, δεκάδων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλοι και στρατηγικοί χώροι δουλειάς, όπως λιμάνια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, εργοστάσια κ.ά. «νέκρωσαν» και χιλιάδες απεργοί μαζί με τη νεολαία έδωσαν το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε Πειραιά και Ελευσίνα.

Ανάσα αισιοδοξίας δίνει το γεγονός ότι η απεργιακή μάχη διεξήχθη ταυτόχρονα με τη Διεθνή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών σε 6 χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Γαλλία και Μαρόκο, που με τη σειρά της αποτελεί ένα βροντερό διεθνιστικό μήνυμα των λιμενεργατών από 20 λιμάνια, με προμετωπίδα το σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

    

