ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Από τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, από την απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά όπου παρευρέθηκε, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα εδώ από τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα: Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αύξηση των μισθών. Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από το Πέραμα. Να βγει η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης, που στέλνει τον λαό μας στο μακελειό.

Την ίδια στιγμή, σήμερα εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους εργάτες, στους λιμενεργάτες που απεργούν σε 20 λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, με κεντρικό σύνθημα "Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους".

Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!».