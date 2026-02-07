«ΠΡΟΛΗΨΗ - ΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ»

Βιβλιοπαρουσίαση στις 14 Φλεβάρη

Εκδήλωση παρουσίασης της νέας έκδοσης του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, «Πρόληψη - Ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας», πραγματοποιούν το Σάββατο 14 Φλεβάρη στις 7 μ.μ. η Τομεακή Οργάνωση Υγείας - Πρόνοιας της ΚΟ Αττικής, το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ και η Τομεακή Οργάνωση Υγείας - Πρόνοιας της ΚΝΕ. Θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Περιστερίου (σταθμός Μετρό «Περιστέρι»). Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Γιώργος Σιδέρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Παρεμβάσεις θα γίνουν από τους: Πάνο Χριστοδούλου, γιατρό Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. Δήμητρα Σάλιαρη, διαιτολόγο - διατροφολόγο, επιστήμονα Τροφίμων. Αγγελική Παπαδάτου, καρδιολόγο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Γιώργο Δούκα, επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Νίκο Τρογκάνη, ακτινοθεραπευτή - ογκολόγο. Γιώργο Νικολαΐδη, ψυχίατρο, διευθυντή στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Σοφία Ζώρη, παιδίατρο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ευαγγελία Πιπέρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Οδοντιατρικής στο ΕΚΠΑ.