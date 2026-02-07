Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΥΓΕΙΑ
«ΠΡΟΛΗΨΗ - ΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ»
Βιβλιοπαρουσίαση στις 14 Φλεβάρη

Εκδήλωση παρουσίασης της νέας έκδοσης του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, «Πρόληψη - Ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας», πραγματοποιούν το Σάββατο 14 Φλεβάρη στις 7 μ.μ. η Τομεακή Οργάνωση Υγείας - Πρόνοιας της ΚΟ Αττικής, το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ και η Τομεακή Οργάνωση Υγείας - Πρόνοιας της ΚΝΕ. Θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Περιστερίου (σταθμός Μετρό «Περιστέρι»). Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Γιώργος Σιδέρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Παρεμβάσεις θα γίνουν από τους: Πάνο Χριστοδούλου, γιατρό Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. Δήμητρα Σάλιαρη, διαιτολόγο - διατροφολόγο, επιστήμονα Τροφίμων. Αγγελική Παπαδάτου, καρδιολόγο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Γιώργο Δούκα, επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Νίκο Τρογκάνη, ακτινοθεραπευτή - ογκολόγο. Γιώργο Νικολαΐδη, ψυχίατρο, διευθυντή στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Σοφία Ζώρη, παιδίατρο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ευαγγελία Πιπέρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Οδοντιατρικής στο ΕΚΠΑ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
