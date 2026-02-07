Δεν πέρασε η προσπάθεια της πλειοψηφίας για ηλεκτρονικό Συνέδριο!

Δεν της βγήκε της πλειοψηφίας του ΕΚΑ (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ) η προσπάθεια να επιβάλει ηλεκτρονικό Συνέδριο, με διαδικασίες χωρίς καμία ταυτοποίηση και κυρίως χωρίς καμία ουσιαστική συλλογική συζήτηση, κατά παράβαση του ίδιου του καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις της ΔΑΣ όχι απλά κατήγγειλαν αυτές τις μεθοδεύσεις, αλλά οι ελεγμένοι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο με πλήθος παρεμβάσεών τους απαίτησαν να γίνει κανονικό, πραγματικό Συνέδριο, ενώ απηύθυναν κάλεσμα σε όλους τους αντιπροσώπους να είναι κανονικά στις θέσεις τους στο συνέδριο και να ακυρώσουν στην πράξη την αθλιότητα.

Δεκάδες άλλωστε ήταν τα συνδικάτα από όλη την Αθήνα που αντέδρασαν άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι κάνουν υπόθεσή τους τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ότι δεν θα περάσει η προσπάθεια των δυνάμεων των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ για Συνέδριο στα «μουγκά». Και δεν πέρασε!

Κάτω από το βάρος λοιπόν της κατακραυγής, την Παρασκευή το πρωί τα «μάζεψαν» άρον άρον και το Συνέδριο θα γίνει κανονικά, χωρίς καμία ηλεκτρονική συζήτηση!

Οπως άλλωστε τονίζει ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής και εκλεγμένος με τη ΔΑΣ στην απερχόμενη διοίκηση του ΕΚΑ, «πρώτη φορά πήγε να γίνει αυτό, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ σε επίπεδο Εργατικού Κέντρου! Και προφανώς θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του καταστατικού του ΕΚΑ, με έναν και μοναδικό στόχο: Να διαλύσουν και να κάνουν κουρέλι τις συλλογικές διαδικασίες, τη συζήτηση και την αντιπαράθεση, να βάλουν τους εργαζόμενους στη γωνία και να επιδίδονται οι αντιπρόσωποι - χωρίς καμία ταυτοποίηση - σε likes».

Οσο για το τι πραγματικά τους πονάει, ο Γ. Στεφανάκης προσθέτει ότι αυτό που ήθελαν είναι να μην έρθουν εκεί οι εργάτες να συζητήσουν για όλα όσα τους καίνε. «Την ώρα που η επίθεση στους εργαζόμενους εντείνεται σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, που τσακίζονται τα δικαιώματά μας για να ενισχύονται οι επενδύσεις της πολεμικής οικονομίας και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, χρειάζεται η μέγιστη δυνατή ζωντανή συμμετοχή. Αντί γι' αυτό, για λογαριασμό της εργοδοσίας οι παραπάνω δυνάμεις προσπάθησαν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ακυρώσουν κάθε τέτοια προσπάθεια για συζήτηση και οργάνωση της αντεπίθεσης. Ε, "έφαγαν πόρτα", κάτω από την κατακραυγή των Συνδικάτων και των εργατών. Δεν πέρασε».

Συμπληρώνοντας ο Αλέκος Περράκης, μέλος της ΕΕ της ΟΜΕ-ΟΤΕ και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΗΠ, υπενθύμισε πως αυτές οι δυνάμεις των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΕΑΚ - ΕΜΕΙΣ / ΑΡΚΙ ήταν που πέταξαν στον δρόμο περίπου 50 σωματεία, όταν εγκατέλειψαν το κτίριο του ΕΚΑ και πήγαν και νοίκιασαν ένα να χωράει ίσα - ίσα μόνο τα μέλη του ΔΣ. «Δεν τους έφτασε αυτό και προσπάθησαν να κάνουν ηλεκτρονικό συνέδριο, δηλαδή καμία συζήτηση. Επεσαν στο κενό αυτές οι μεθοδεύσεις. Βγάλαμε καταγγελία, καλέσαμε όλα τα Συνδικάτα να το καταδικάσουν, ακόμα και συνδικαλιστές που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, συνδικαλιστές που έχουν εκλεγεί και με άλλα ψηφοδέλτια, απαίτησαν να παρθεί πίσω και έτσι έγινε».