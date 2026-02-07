Ισχυρή ΔΑΣ για να παίξει το ΕΚΑ ρόλο σε όλες τις λαϊκές διεκδικήσεις

Χάρης Σμυρνιώτης, πρώην πρόεδρος του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων και μέλος της διοίκησης του ΕΚΑ

Το 33o Συνέδριο του ΕΚΑ διεξάγεται σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι πληρώνουν τα αντεργατικά νομοσχέδια όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που με και χωρίς μνημόνια ξήλωσαν μια σειρά από εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών που κερδήθηκαν με αγώνες και αίμα.

Δυστυχώς, εκτός από τις κυβερνητικές ευθύνες, ευθύνες έχουν και τα συνδικάτα όπου κυριάρχησαν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και τα ψηφοδέλτια που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ηγεσία της ΓΣΕΕ, που πρόσφατα υπέγραψε την κατάπτυστη συμφωνία με τον ΣΕΒ και την κυβέρνηση της ΝΔ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Το Συνέδριο όμως γίνεται και σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες στα μέτωπα των πολέμων, με αποκορύφωμα τη γενοκτονία της Γάζας. Το ΕΚΑ, αξιοποιώντας την πρόσφατη πείρα των αγώνων ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, οφείλει να παλέψει για να μη γίνουν οι εργαζόμενοι εργαλεία της πολεμικής μηχανής, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της κυβέρνησης της ΝΔ.

Το κριτήριο λοιπόν για την ψήφο των τίμιων αγωνιστών συνέδρων θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των δυνάμεων που με συνέπεια και ταξικό προσανατολισμό αντιπαρατίθενται με την κυβερνητική πολιτική της ενίσχυσης των εργοδοτών, τον ΣΕΒ αλλά και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Γι' αυτό, ως παλιότερος συνδικαλιστής που πέρασα από τη διοίκηση του ΕΚΑ, σας καλώ να στηρίξετε με την ψήφο σας τη ΔΑΣ.

Με ισχυρή ΔΑΣ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλες τις λαϊκές διεκδικήσεις.