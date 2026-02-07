Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός προσπαθούν να βάλουν το κίνημα στον πάγο

Κώστας Μπασιούκας, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοστάσιο «Παυλίδης»

Σήμερα γίνεται ολοένα και πιο φανερό πως χρειαζόμαστε ένα εργατικό κίνημα το οποίο θα συγκρούεται με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων και των εταιρειών.

Ενα εργατικό κίνημα που θα γυρίσει την πλάτη σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στοιχίζονται στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που σπέρνουν τον όλεθρο, καταπατούν κυριαρχικά δικαιώματα, τσακίζουν τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα για να τροφοδοτούνται οι πολεμικές δαπάνες.

Κι όμως, σήμερα εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός προσπαθούν με νύχια και με δόντια να βάλουν το εργατικό κίνημα στον πάγο, να στοιχηθεί πίσω από τα «θέλω» του μεγάλου κεφαλαίου.

Φοβούνται γιατί βλέπουν πως οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα, τους γυρνάνε την πλάτη μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν πιστεύουν τα «κροκοδείλια δάκρυά» τους. Χάνουν το έρεισμά τους και προσπαθούν με άθλιες μεθοδεύσεις, όπως αυτές που προσπάθησαν να κάνουν με το ηλεκτρονικό Συνέδριο, να κρατήσουν το κίνημα σε εργοδοτική και κυβερνητική ρότα. Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο ΕΚΑ, το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, μπορεί να βγάλει μόνο κερδισμένους τους εργαζόμενους. Να γίνει πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, μικρό ή μεγάλο, ώστε να σπάσουν ο φόβος και το χαμήλωμα των απαιτήσεων μπροστά στην πίεση της εργοδοσίας. Ενίσχυση της ΔΑΣ σημαίνει Εργατικό Κέντρο που θα παλεύει και θα είναι πρωτοπόρο στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
