Ελευσίνα: Αγώνας για ζωή κόντρα σε χώρους δουλειάς - σφαγεία και κόμβους πολέμου

«Καμία ανοχή στη μετατροπή της Δυτικής Αττικής σε κόμβο εμπλοκής και ειδική οικονομική ζώνη!»: Το μήνυμα αυτό έστειλαν τα εργατικά σωματεία και οι μαζικοί φορείς που διαδήλωσαν στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της απεργίας στη Δυτική Αττική.

Πλήθος εργαζομένων έδωσε το «παρών» από τους μεγάλους χώρους δουλειάς της περιοχής, ενώ κατά τη συγκέντρωση κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των εργοδοτικών εγκλημάτων και αμέσως μετά ακούστηκε δυνατά το σύνθημα: «Φέρετρα σηκώσαμε αρκετές φορές σε χώρους εργασίας, πλημμύρες και φωτιές».

Στην απεργιακή συγκέντρωση παρευρέθηκε ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ.

Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, με στάση στο κτίριο της Περιφέρειας και κατάληξη στο δημαρχείο, ώστε να επιδοθεί σχετικό ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων.

Το αφήγημα του επενδυτή που τάχα θα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων έχει χρεοκοπήσει

Ο Λάμπρος Χατζάρας, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και του ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, μιλώντας στη συγκέντρωση ανέδειξε ότι «οι εργαζόμενοι την κουλτούρα του πολέμου τη μαθαίνουμε μέσα στα εργοστάσια. Τη μαθαίνουμε στα ατελείωτα 10ωρα και 12ωρα, στην εργοδοτική τρομοκρατία και στη φτώχεια των ανταγωνιστικών μισθών. Εδώ μαθαίνουμε να σηκώνουμε φέρετρα σε καιρό ειρήνης, χωρίς σημαίες και εμβατήρια, χωρίς δόξες και τιμές - μόνο με πόνο και οργή».





Σημείωσε ότι και στη Δυτική Αττική «πίσω από κάθε εργοδοτικό έγκλημα κρύβεται ο ίδιος ένοχος: Η πολιτική που θωρακίζει τα κέρδη και θυσιάζει ανθρώπινες ζωές. Η ίδια πολιτική που στέλνει 30χρονα παιδιά στην Εντατική με ανακοπή καρδιάς, λιωμένα από τα συνεχόμενα 12ωρα στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ, για να τελειώνουν "γρήγορα" οι συντηρήσεις, να μη σταματά ούτε λεπτό η παραγωγή, να συνεχίσουν να γεμίζουν οι δεξαμενές καύσιμα για τα σφαγεία των πολέμων τους».

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα λιμάνια και οι χώροι δουλειάς κόμβοι του πολέμου - διάδρομοι του θανάτου για να φτάνουν οι σφαίρες στα κορμιά των λαών», τόνισε και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους σχεδιασμούς για το Ναυπηγείο της Ελευσίνας, καθώς «ρίχνουν λεφτά με τη σέσουλα για να γίνει η Ελευσίνα στρατιωτικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, προκεχωρημένο φυλάκιο του 6ου Στόλου. Οχι για τις ανάγκες του λαού σε σύγχρονα και ασφαλή πλοία, για ακτοπλοΐα, εμπορική ναυτιλία, πολιτικές μεταφορές και για την άμυνα της χώρας. Για τα σφαγεία των πολέμων τους και για τα κέρδη των μονοπωλίων».

Ο Λ. Χατζάρας επεσήμανε ότι «το ερώτημα για εμάς δεν είναι ποιος θα είναι λοιπόν ο επενδυτής. Αν θα είναι η ΟΝΕΧ, που με τη στήριξη της κυβέρνησης έχει καταργήσει τη ΣΣΕ του Ναυπηγείου, που παραβιάζει τα υπολείμματα της εργατικής νομοθεσίας, ή αν υπάρχει δήθεν άλλος επενδυτής που τάχα θα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλοι θα κερδίζουν. Αυτά έχουν χρεοκοπήσει. Δεν επιτρέπονται νέες αυταπάτες. Στη Δυτική Αττική, στα Ναυπηγεία, δοκιμάστηκαν όλοι οι σωτήρες - επενδυτές, όλες οι μορφές ιδιοκτησίας». Και πρόσθεσε πως «το κοινό νήμα που εξηγεί και την κοινή πορεία είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις και με όποια ιδιοκτησία το Ναυπηγείο δούλευε για το κέρδος».

Γι' αυτό και ανέδειξε ότι το πραγματικό δίλημμα και στην περίπτωση του λιμανιού είναι το αν θα δουλεύει για τους εργαζόμενους και τον λαό της Αττικής, ή για το κέρδος των ομίλων και τον πόλεμό τους.

Παρακάτω, μιλώντας για τη σημασία των κοινών - συντονισμένων αγώνων, ανέδειξε μεταξύ άλλων ότι «μέσα σε αυτούς ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι. Ξεχωρίζουν τα μεγάλα όπλα της οργάνωσης και της αλληλεγγύης. Σφυρηλατούν την ενότητα και την κοινή δράση που τώρα πρέπει να αναπτυχθεί για όλα τα μεγάλα προβλήματα της εποχής, με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον. Με στόχο όχι μόνο να εμποδίζουμε τα χειρότερα, όχι μόνο πώς θα βγαίνει η βδομάδα και ο μήνας, αλλά με στόχο που να αντιστοιχεί στη ζωή που μας αξίζει. Με στόχο να ανατραπεί συνολικά αυτή η πολιτική, συνολικά αυτό το σύστημα, που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη και τους πολέμους».

Η μετατροπή της περιοχής σε ενεργειακό, εμπορικό και πολεμικό κόμβο φέρνει μεγάλους κινδύνους

«Οι μαθητές της Ελευσίνας είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους γονείς μας, τους εκπαιδευτικούς μας και όλους τους εργαζόμενους για να εκφράσουμε την αγανάκτηση και την εναντίωσή μας σε όλα τα σχέδια που βάζουν σε κίνδυνο όλο τον λαό», σημείωσε η Αναστασία Ζαφειροπούλου από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Ελευσίνας.

Ο Κώστας Ντάφος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, επεσήμανε ότι «είμαστε εδώ σε μια απεργία διεκδίκησης δικαιωμάτων».

Ο Γιώργος Δούκας, από τον Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας, υπογράμμισε πως οι εργαζόμενοι της Δυτικής Αττικής ξέρουν τι σημαίνει να θυσιάζονται για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Σημείωσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Εκτασης (ΒΑΜΕ), ενώ αναφέρθηκε στις μεγάλες ελλείψεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, αφού π.χ. στην Ελευσίνα υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής και ο προϊστάμενος.

Ο Χρήστος Ιωαννίδης, εκ μέρους της Α' ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής, επεσήμανε ότι «τα κέρδη τους μετράνε πάνω από τις ανάγκες μας» και αναφέρθηκε στο πώς τα επενδυτικά σχέδια θα επιβαρύνουν εκ νέου κατοίκους και εργαζόμενους.

Ο Σταύρος Κρόκος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, τόνισε ότι «πρέπει να πάρουμε θέση αγωνιστική απέναντι σε όλα αυτά που μας ρημάζουν την ζωή».

Ο Βαγγέλης Γκίνης, πρόεδρος της Ενωσης Επαγγελματιών Ελευσίνας - Μάνδρας, τόνισε ότι «οι επαγγελματίες της περιοχής είμαστε και σήμερα εδώ, στο πλευρό των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για να διαδηλώσουμε ότι δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε ξανά για τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, ούτε για τους πολέμους τους».

Σε συνέχιση του αγώνα κάλεσε ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου των ΕΛΠΕ και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου.

Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, υπογράμμισε ότι «σήμερα γίνεται μια ιστορική απεργία σε 20 λιμάνια στην Ευρώπη, εδώ (σ.σ. στην Ελευσίνα) και στον Πειραιά. Συντονιζόμαστε και όλοι μαζί βάλλουμε εναντίον των εργοδοτών, "καλών και κακών". Δεν διαλέγουμε εργοδότη, αν θα είναι Κινέζος, Αμερικανός κ.λπ.».

Τέλος ο Αποστόλης Ζόρλος, οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενέργειας, μεταξύ άλλων απαίτησε να σταματήσει η υποβάθμιση της περιοχής.