ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Πανσαμιακά συλλαλητήρια την Τετάρτη 11 Φλεβάρη

Πανσαμιακά συλλαλητήρια για την Υγεία διοργανώνει τοτηνκαι συγκεκριμένα: Στηστις 6 μ.μ. στην πλατεία Πυθαγόρα. Στηνστις 6.30 μ.μ. στον Αγιο Κήρυκο στο Νοσοκομείο και την ίδια ώρα στον Χριστό Ραχών, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Τα συλλαλητήρια γίνονται έναν χρόνο μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και την απεργία με τη συμμετοχή χιλιάδων λαού, αφού παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν ότι θα προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. «Ενάμιση χρόνο μετά το κυβερνητικό "μασάζ" σε τοπικούς παράγοντες και μερικούς μήνες μετά την επίσκεψη πολυμελούς κυβερνητικής αντιπροσωπείας στη Σάμο, η κατάσταση χειροτερεύει ακόμη περισσότερο», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο.

«Στις 11 Φλεβάρη διαδηλώνουμε και απαιτούμε να μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας δίχως τον φόβο να πάθουμε κάτι εμείς και τα παιδιά μας! Δίχως να πρέπει να ξοδέψουμε εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ στους εμπόρους Υγείας που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να βγάλουν κέρδη! Για μία Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλους!», προσθέτει και καλεί όλα τα σωματεία εργαζομένων, τους συλλόγους και φορείς αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς των νησιών, να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στις κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις.