Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις έφεραν το κύριο βάρος των αγώνων

Πολύβιος Τσίρκας, πρόεδρος του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ

Το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός και σταθμό για την πορεία του εργατικού κινήματος της χώρας.

Οι ζοφερές συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της Αθήνας είναι γνωστά, και θα οξυνθούν περισσότερο την επόμενη περίοδο.

Το ΕΚΑ εκφράζει τη μεγαλύτερη δύναμη των εργαζομένων στη χώρα, μιας και είναι το μεγαλύτερο και μαζικότερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, και γι' αυτό οι αποφάσεις του θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία και ανάπτυξη των αγώνων.

Οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις στο ΕΚΑ, που έφεραν το κύριο βάρος των αγώνων μέχρι σήμερα στην Αθήνα, θα πρέπει να στηριχτούν και να αυξηθούν στις εκλογές, γιατί αυτές οι δυνάμεις που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ αποτελούν τον μπροστάρη του κινήματος, για την προστασία και διεκδίκηση απέναντι στα προβλήματα που μαστίζουν σήμερα τους εργαζόμενους, από τη βάρβαρη και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις για πραγματικό, ζωντανό συνέδριο εργατών
 Για την Υγεία του λαού ξανά στον δρόμο οι νησιώτες!
Από όλη την Ελλάδα κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα!
«Εργα και ημέρες» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και ο ελεγχόμενος εργατοπατέρας Παναγόπουλος
«Ναι, θα αφήσουμε επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο, γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη»
Ωρα αναμέτρησης με την εγκληματική πολιτική του κέρδους
Ελευσίνα: Αγώνας για ζωή κόντρα σε χώρους δουλειάς - σφαγεία και κόμβους πολέμου
Ο Πειραιάς δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου, δεν θα αξιοποιείται η δουλειά μας για το μακέλεμα των λαών!
«Δεν θα δουλέψουμε για τους πολέμους των εκμεταλλευτών!»
«Κάβος δεν έλυσε», νέκρωσαν εργοτάξια και χώροι δουλειάς
 Δυναμικές παρεμβάσεις στην ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ για τον σοβαρό τραυματισμό εργάτη
Οπου οι εργαζόμενοι ξεμπέρδεψαν με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό είχαν νίκες
Εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός προσπαθούν να βάλουν το κίνημα στον πάγο
Ισχυρή ΔΑΣ για να παίξει το ΕΚΑ ρόλο σε όλες τις λαϊκές διεκδικήσεις
 Δεν πέρασε η προσπάθεια της πλειοψηφίας για ηλεκτρονικό Συνέδριο!
Πανσαμιακά συλλαλητήρια την Τετάρτη 11 Φλεβάρη
 Βιβλιοπαρουσίαση στις 14 Φλεβάρη
 Σύσκεψη σωματείων και φορέων για την Υγεία
 Κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρήσεων
 Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο, ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
 Την Παρασκευή διαδηλώνουν στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ
 Καμία θυσία για τα κέρδη - Καμία εμπλοκή στον πόλεμο!
 Από τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους
Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ