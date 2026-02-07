Οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις έφεραν το κύριο βάρος των αγώνων

Το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός και σταθμό για την πορεία του εργατικού κινήματος της χώρας.

Οι ζοφερές συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της Αθήνας είναι γνωστά, και θα οξυνθούν περισσότερο την επόμενη περίοδο.

Το ΕΚΑ εκφράζει τη μεγαλύτερη δύναμη των εργαζομένων στη χώρα, μιας και είναι το μεγαλύτερο και μαζικότερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, και γι' αυτό οι αποφάσεις του θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία και ανάπτυξη των αγώνων.

Οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις στο ΕΚΑ, που έφεραν το κύριο βάρος των αγώνων μέχρι σήμερα στην Αθήνα, θα πρέπει να στηριχτούν και να αυξηθούν στις εκλογές, γιατί αυτές οι δυνάμεις που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ αποτελούν τον μπροστάρη του κινήματος, για την προστασία και διεκδίκηση απέναντι στα προβλήματα που μαστίζουν σήμερα τους εργαζόμενους, από τη βάρβαρη και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης.