«Κάβος δεν έλυσε», νέκρωσαν εργοτάξια και χώροι δουλειάς

». Με αυτό το σύνθημα να δεσπόζει, από το πρωί οι απεργοί με τα Συνδικάτα τους νέκρωσαν τους χώρους δουλειάς.

Στο «νεύρο» του Πειραιά δεν δούλεψε τίποτα. Στην COSCO, στο λιμάνι, από νωρίς οι λιμενεργάτες ήταν εκεί. Δεν κουνήθηκε γερανογέφυρα στις προβλήτες 2 και 3, με την ΕΝΕΔΕΠ να ξεκαθαρίζει: «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους». Το ίδιο και στο επιβατικό λιμάνι, με τους ναυτεργάτες μαζικά από τα ξημερώματα να «δένουν κάβους» πίσω από τα πανό των ναυτεργατικών τους Σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Ιδια εικόνα και στα εργοτάξια, όπου δεν έπεσε «σφυριά», με το Παράρτημα του Συνδικάτου της Αθήνας να δίνει τη μάχη από τα χαράματα.

«Ερημοι» και μεγάλοι χώροι δουλειάς στο Δημόσιο. Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν αγωνιστικό «παρών» πίσω από τα πανό τους, διδάσκοντας μάθημα ζωής και αγώνα. Οι εργάτες της χημικής βιομηχανίας απέργησαν μαζικά. Αλλωστε, δεκάδες ήταν οι αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Πειραιά για την απεργία, με τα «παπούτσια να έχουν λιώσει» για την επιτυχία της.

Στο Θριάσιο

Πετυχημένη ήταν η απεργία στα ΕΛΠΕ, με καθολική συμμετοχή μονίμων και εργολαβικών εργαζομένων.

Στο κενό έπεσε μάλιστα η προσπάθεια της εργοδοσίας να φέρει για δουλειά μερίδα εργολαβικών, που μετά την παρέμβαση των σωματείων αρνήθηκαν και οι ίδιοι να δουλέψουν ημέρα απεργίας. Καθολική ήταν επίσης η συμμετοχή στον «Παπαστράτο», στο «ΤΙΤΑΝ», στο εργολαβικό προσωπικό στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή και σε άλλους χώρους δουλειάς όπως τη «ΒΙΒΕΧΡΩΜ» κ.α.

Παρέμβαση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, παρέμβαση στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής τα εργατικά σωματεία, με αφορμή την απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο, ταυτόχρονα με τη Διεθνή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών.

Τα εργατικά σωματεία βρέθηκαν έξω από την πύλη του ΟΛΘ, όπου με τα συνθήματα και το πανό τους έστειλαν μαχητικό μήνυμα στήριξης στον αγώνα των λιμενεργατών και των υπόλοιπων κλάδων που την Παρασκευή προχώρησαν σε απεργία.